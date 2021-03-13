“متحرش المعادي” تلميذ الداعية عبدالله رشدي.. هذه حقيقة صورتهما المنتشرة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً تجمع متحرش المعادي، بالداعية المصري عبدالله رشدي.

متحرش المعادي تلميذ عبدالله رشدي!

ويظهر عبدالله رشدي في الصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، وهو يجلس خلف مكتب، وبرفقته شخصين أحدهما “متحرش المعادي” الذي أثارت جريمته الرأي العام في مصر قبل أيام، بعد انتشار فيديو يوثق تحرشه بطفلة.

ولمحت التعليقات المرفقة بالصورة إلى أن متحرش المعادي تلميذاً للشيخ عبدالله رشدي.

وجاء في التعليقات المرفقة بالصورة ما يوحي بأن المتهم بالتحرش هو صديق أو تلميذ للشيخ رشدي.

صورة مركبة

وبعد التقصي عن حقيقة الصورة، أظهر محرك بحث “جوجل” الصوري أنها مركبة، وأن الصورة الأصلية لعبدالله رشدي تعود لفبراير العام الماضي، وهي من كواليس لقاء مع الداعية نُشر على موقع “المصريون”، وتم استبدال الصحفي الذي أجرى اللقاء، بصورة “متحرش المعادي”.

التحرش حرام شرعاً

وفي سياق متصل، علق عبدالله رشدي على الحادثة قائلاً: “التحرش في الشرع الشريف جريمة، ومعروف أنها جريمة، ولا يجادل في كونها جريمة إلا إنسان غير عاقل، ويجب توقيع عقوبة رادعة على كل من تثبت عليه جريمة التحرش”.

وحول فيديو “متحرش المعادي” قال رشدي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “لم أشاهد الفيديو لكن من ثبتت عليه الجريمة ينبغي أن تكون له عقوبة رادعة يقترحها المشرع، فنحن نطالب بعقوبة رادعة لمن يقوم بمثل هذه العمال الدنيئة”.

وأشار عبد الله رشدي إلى أن جريمة التحرش حرام بصرف النظر عن كون الضحية طفلة أم شابة أم مسنة مضيفاً: “كله حرام وكله ينبغي منعه،والعقوبة الشرعية لهذه الجريمة يجب أن تخضع لتقدير السلطة المعنية”.

عمرو أديب والمتحرش

وسبق أن تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الإعلامي المصري عمرو أديب، مع متحرش المعادي ما أثار حالة من الجدل بين النشطاء.

وزعم الناشطون بان هذا الرجل هو نفس الشخص المتحرش، وأنه على علاقة بالإعلامي المصري.

“ليس هو”

وبعد تداول الصورة، التي تبين حالة تشابه كبير بين الشخص الذي بجوار عمرو اديب وبين المتحرش، اتضح أنه ليس هو.

واتضح ان الشخص الذي ظهر في الصورة هو الفنان المصري الكوميدي ماجد القلعي. الذي كان يقدم برامج كوميدية ساخرة على فضائية “نايل كوميدي”.

وأوضح الفنان القلعي هذا الأمر بعد أن نشر الصورة عبر حسابه بفيس بوك.

واستنكر قيام البعض بتداول صورته مع عمرو أديب. مع إشارات وعبارات توحي بأنه هو المتحرش الذي ضجت عليه الأوساط المصرية خلال الأيام الماضية.

وقال “القلعي” في تصريحات له حول الموضوع بأنه صُدم حين تم نشر صورة له بجور صورة المتحرش، في إشارة على أنه هو نفس الشخص.

وطالب القلعي من النشطاء عدم نشر مثل هذه السخافات، على حد وصفه، موضحاً بأنه ليس له أي علاقة بالموضوع.

متحرش المعادي

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والبلدان العربية، خلال الأيام الماضية، بحادثة عرفت باسم “متحرش المعادي”. وهي واقعة تحرش تعرضت لها طفلة من قبل رجل أربعيني، تم رصدها بعدسة الكاميرا، في مدينة المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووثق المقطع قيام الرجل بالتحرش بالطفلة، في مدخل العمارة، قبل أن تخرج سيدة تراقب ما يجري عبر كاميرا المراقبة، وتواجهه بجرمه، ليقوم الأخير بالهرب فوراً حين انكشف أمره، قبل أن يتم القبض عليه بعد ساعات فقط من جريمته.

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