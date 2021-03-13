انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو، يظهر تعرض فتاة لإعتداء من قبل شاب خلال سيرها بأحد الشوارع في الأردن .

ويظهر المقطع الذي رصدته “وطن” فتاتين تسيران في الشارع، بينما كان شاب يلاحقهما، وفجأ ة اخرج من جيبه اداة حادة وضرب بها إحدى الفتاتين وفرّ مسرعا من المكان .

فيديو لشاب يشوه وجه فتاة بآلة حاده اثناء سيرها باحد الشوارع العامة في الأردن .. ! pic.twitter.com/En1QCzI2kQ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 12, 2021

ولم يصدرحتى لحظة كتابة هذا الخبر اي تعليق على الفيديو المتداول من قبل الأمن العام الأردني.

ووصف مغرّدون تصرف الشاب بهجومه على الفتاة بالحاقد والخبيث وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته.

محاولة اختطاف فتاة في الأردن

وقبل ايام، تعرضت فتاة أردنية إلى محاولة اختطاف، من قبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة، وذلك في لواء الرمثا بمحافظة إربد شمال الأردن.

ووثقت كاميرات المراقبة محاولة الاختطاف، فيظهر بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة توقف سيارة في شارع ضيق، ويترجل منها شخص ويحاول سحب الفتاة التي كانت بالقرب من منزلها.

وبينما يفشل الخاطف في فتح الباب الأمامي للسيارة ليضع الفتاة فيها، تتمكن الأخيرة من الهرب والركض بعيداً.

محاولة خطف لفتاة في لواء الرمثا والأجهزة الأمنية تتابع الموضوع!#الأردن pic.twitter.com/mR4QKNf25z — General Inspector (@GeneralInspect2) February 26, 2021

وأثارت الحادثة رعباً في نفوس المواطنين الذين لاحظوا أن السيارة كانت بدون نمرة، ما يؤكد أن صاحبها كان قد عقد النية على جريمته.

ولاحقاً قبضت قوات الأمن الأردنية على شاب عشريني، مشتبه به بمحاولة خطف الفتاة.

واعترف المتهم أنه وأثناء مسيره بالمركبة لوحده قبل أيام شاهد الفتاة وحاول خطفها. إلا أنها لاذت بالفرار من المكان حيث قام عندها بمغادرة المكان.

واقع الجريمة في الأردن

ووفقاً لتقرير إحصائي أعدته المديرية العامة للأمن العام. فإن عدد الجرائم المرتكبة في الأردن في وتيرة تصاعدية بعد عام 2019، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 32% عن العام الذي قبله.

وأوضح التقرير أن لكل 10 آلاف نسمة من السكان، وقعت 25 جريمة عام 2019، مدتها 24 دقيقة كحد أقصى.

وأشار التقرير إلى أنّ الأسباب المشتركة وراء جرائم القتل العمد هي الخلافات الشخصية بمعدل 48.18 %. والخلافات العائلية بمعدل 30.91 %، ومن ثم دوافع الثأر والانتقام بمعدل 0.91 %. وفي الفترة الماضية، هزت قضية الفتى صالح المشهور باسم “فتى الزرقاء” والذي أقدم عدد من الشبان على بتر يديه وفقئ عينه، الأردن قبل عدة أشهر.

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