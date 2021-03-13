فاطمة المؤمن تكشف المبلغ الصادم الذي تحصل عليه شهرياً

أثارت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن المدخول الشهري الذي تحققه من خلال الإعلانات.

70 ألف دينار مدخول شهري!

وقالت فاطمة المؤمن خلال استضافتها عبر برنامج “سندريلا” الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة ATV الكويتية، إنها مدخولها يتجاوز الـ70 ألف دينار (231 ألف دولار) في بعض الأشهر.

وأشارت فاطمة المؤمن إلى أن كثرة النقود أصبحت تشعرها بالملل، مضيفة: “كمؤثرة عبر السوشيال ميديا، أحصل على أشياء لا أرغب بها، وحين أذهب للتسوق، لم يعد يبهرني شيء ولا أستمتع مثل السابق، لأن كل شيء أصبح لدي”.

وحين سألها صالح الراشد أين تصرف نقودها، أجابت فاطمة المؤمن: “لا أحب التباهي بثروتي، لأن هناك من يشاهدني وسيشعر بالنقص، وأحب صرفها على السفر والأشياء الروتينية”.

سأتبرع لبيروت

وتابعت: “سأتبرع لبيروت بسبب ما تمر به، حتى أنني اشتريت سيارة بمبلغ عادي ولكني شعرت لاحقاً بالذنب. وقلت إن بيروت أولى بهذه النقود، يجب أن نساعد بعضنا”.

ورفضت فاطمة المؤمن في البداية الإفصاح عن قيمة مدخولها شهرياً، لكنها عادت وقالت: “يوصل للخمسين أو سبعين الف دينار كويتي”.

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وتابعت فاطمة: “اتوقع أي مشهورة سوشيال ميديا تتابعني حالياً ستوافقني الرأي”.

أريد الزواج بسعودي

وردا على سؤال عن الجنسية التي ترغب بالزواج منها، قالت فاطمة المؤمن: “الصراحة الكثير من الجنسيات حلوة. ولكني أحب الجنسية السعودية“.

وأشارت فاطمة المؤمن إلى أن عريسها المستقبلي ليس من الضرورة أن يكون كويتياً ولكنها تفضل أن يكون خليجيا.

وحول سبب تفضيلها للزوج السعودي، قالت فاطمة المؤمن“: أحب اللهجة السعودية وأحب قيمهم، وأنا أمي سعودية”.

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رائحة “أباط” فاطمة المؤمن!

وسبق أن أثارت المؤمن، موجة غضب واسعة، في وصفها رائحة “باطها” برائحة الفراولة، في تعليق على أحد المتابعين الذين انتقد ظهورها بشكل الشكل دائما.!

وكانت المُتابعة لودا خالد نشرت صورتين للفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، وسخرت من وضعيتها الجريئة بالتصوير. والتي ترفع خلالها يدها لتكشف المزيد من جسدها، وكتبت: “دايما ياسر الفيصل يقول فاطمة ماتعرف تتصور إلا وباطها باين، تتوقعوا تهوي”.

فما كان من المؤمن إلا أن ردت بقوة على تعليق لودا ونجم السوشيال ميديا السعودي ياسر الفيصل. فكتبت: “اثنينكم دشو اباطي ريحتها فراولة”.

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نصيحة فاطمة المؤمن لمرضى كورونا

كما أثارت المؤمن جدلاً بنصيحتها غير العلمية التي قدمتها لمُتابعيها لمواجهة فيروس كورونا .

وقالت فاطمة أنه من الضروري شرب ماء كثيراً للقضاء على فيروس كورونا.

الفاشنيستا الكويتية "فاطمة المؤمن" تقدم نصيحة للوقاية والحماية من فيروس كورونا، ومغردون يستنكرون تحدثها بشي ليس من اختصاصها او في مجالها.#فاطمة_المومن pic.twitter.com/gXtTMdwN5s — خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) March 15, 2020

وزعمت فاطمة أنه عند شرب المصاب الماء فإن كورونا ينزل من البلعوم إلى البطن ، والبطن تتمكن. من القضاء على كورونا، وهو ما أثار موجة سخرية ضدها.

يشار إلى أن المؤمن مهندسة معمارية، وأخصائية تجميل، ومدونة موضة وأزياء، وفاشنيستا كويتية. وبدأت تنشط عام 2014 بشكل كبير في مجال الأزياء والتجميل والموضة.