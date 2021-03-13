عبودكا يخرج عن صمته بعد شائعات المخدرات والأفعال الفاضحة وهذا أول تعليق بعد الافراج عنه

كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي عبدالله الجاسر، الشهير بـ”عبودكا” عن الأسباب الحقيقية التي أدت للقبض عليه، معرباً عن استيائه من الشائعات التي تم تداولها.

السبب الحقيقي للقبض على عبدالله الجاسر عبودكا

وقال “عبودكا” بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق “سناب شات”: “أمانة سبب القبض علي كان كسر الحظر. خرجت لأمر طارئ جداً وخارج عن إرادتي، وأنا أكثر شخص كنت أوصيكم بعدم الخروج”.

وتابع “عبودكا”: “كنت أريد الذهاب لشقيقتي في الشاليه بجانبنا، وقدر الله وماشاء فعل، ولا أنا أعلم جيداً في التطبيق. والباركود، فحالي حال غيري وتم تسجيل قضية ضدي”.

سيأخذ الله حقي!

وحول شائعات القبض عليه بسبب المخدرات أو السكر، أو ارتكاب أفعال فاضحة، قال عبودكا: “الأخبار اللي طلعت علي. إن شاء الله سيأخذ لي حقي منهم يوم القيامة، أنا تشاجرت مع الشرطة، وفعلا غلطة الشاطر بألف، هذه السقطة جعلت الكلام يكثر ضدي، قالوا أنني كنت مع فتيات، وأخرى أنني تشاجرت مع شرطي ومعي مخدرات”.

وتابع: “كل هذا كلام فارغ وسأتحمله لأنني أخطأت من الأساس بالخروج وقت الحظر، وجعلت الناس تتكلم عني وتتهمني. بأمور غير حقيقية، وأتمنى أن الله يأخذ لي حقي من كل شخص شوه سمعتي”.

وختم عبودكا: “لكم الحق أن تسألوا، وأنا ورقتي موجودة في المخفر أنني كسرت الحظر. وأعدكم أن أحاول أن أوصل لأحد أني لم أفعل كل هذه الأمور وكسرت الحظر فقط”.

عبودكا كسر حظر التجول

وكانت قوات الأمن في الكويت، قد اعتقلت “عبودكا”، أمس السبت، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإنه تم ضبط ”عبودكا“ في الخيران بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية. فيما من المقرر تسجيل قضيحة ضده بتهديد قائد الدورية.

وذكر حساب ”شاهين سناب“ في موقع ”تويتر“، أن ”عبودكا كسر حظر التجول في منطقة الخيران، وأثناء وجوده. عند نقطة تفتيش. رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الأمن الذي كان يتحدث معه، فتم القبض عليه، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه“.

عبودكا ووزير الداخلية

وكان ظهور نجم المواقع ”عبودكا“ قبل أيام مع وزير الداخلية ثامر العلي، أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل. مستنكرين زيارة وزير الداخلية -الذي دعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية – لعبودكا دون مراعاة لقواعد التباعد أو ارتداء الكمامة. كما استنكروا زيارته لعبودكا، الذي سبق وتم اتهامه بقضية غسيل الأموال.

ياوزير الداخليه انت بالفيديو اللي قبل هالصوره ما قلت حق عبودكا انا اي تجمع احب امره واقعد معاهم ؟؟

زين وين التباعد بينك وبينه

طيب وين الكمام ولا عبودكا خط احمر

وبعدين ليش ماتكلمت على الجلسه الافتتاحيه

وليش ما تكلمت عن مسيرة الصبيه#وزير_الداخليه pic.twitter.com/3wYN2ulOZJ — د / جــيــكـــر الداهوم (@Vxr331) March 8, 2021

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