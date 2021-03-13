صحيفة بريطانية تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن محمد صلاح مع ليفربول

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية يوم أمس الجمعة، أن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي. لا ينوي أبداً التخلي عن المهاجم في صفوف فريقها المصري محمد صلاح في نهاية الموسم الحالي.

وبينت الصحيفة البريطانية، أن النجم المصري صلاح سيكون ضمن المشروع الجديد الذي سيضعه النادي خلال الفترة المقبلة. من أجل الارتقاء وتحسين أداء الفريق في المنافسات بشكل قوي في المواسم القادمة.

هدف محمد صلاح الاول ❤️ pic.twitter.com/LP12WI52tY — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) March 10, 2021

الرحيل عن النادي

جاء هذا التقرير على عكس تقارير صحفية بريطانية أخرى، قد كشفت يوم الإثنين الماضي . بأن المهاجم المتألق في فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. قد قرر فعلياً الرحيل عن الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

إبلاغ إدارة الفريق

كما ونشرت صحيفة ” ديلي ستار” البريطانية. بأن مهاجم ليفربول وهداف الدوي الإنجليزي “البريميرليج”. قد أبلغ الإدارة برغبة في الرحيل عن أسوار نادي ليفربول. مع نهاية الموسم الجاري.

رغبة المصري صلاح

وأردفت تلك الصحيفة البريطانية، بأن فخر العرب المصري ” محمد صلاح” 28 عاماً، قائلةً: ” اللاعب محمد صلاح سيتجه نحو الدوري الإسباني ” الليغا” من أجل التعاقد خلال الفترة القادمة مع أحد الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني.

مقابلة محمد صلاح بعد المباراة 🎙 pic.twitter.com/PWoG9R87Jd — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) March 10, 2021

الريال أقرب للتعاقد معه

واستكملت الصحيفة، ” إدارة ريال مدريد هي الأقرب للتعاقد مع المصري محمد صلاح، في ظل صعوبة ضم نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وكذلك النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني. اللذان يسعيان بالاحتفاظ بهما خلال المواسم المقبلة. من خلال تجديد العقد معهم.

استياء صلاح

كما وعبر اللاعب محمد صلاح قد أبدى استياءه من قرار مدرب ليفربول الإنجليزي ” الريدز”، الألماني يورغن كلوب من خلال تبديله في مباراة الفريق أمام تشيلسي ” البلوز” في قمة الدوري الإنجليزي يوم الخميس الماضي. والتي انتهت بخسارة ليفربول بهدف نظيف دون رد.

وصف أسطورة ليفربول للاعبين

من جانبه وصف أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي “جيمي كاراغر” 43 عاماً. في حوار صحفي له عبر شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، قائلاً: ” المدرب يورغن كلوب سبق وأن وصف لاعبي فريقه بأنهم يمتلكون عقليات الوحوش، وكان هذا صحيحاً في ذاك الوقت، لكن اليوم لاعبو الفريق يحملون عقلية الأقزام”.

قائمة الهدافين التاريخين لنادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا: محمد صلاح 24 هدف 👑

ستيفين جيرارد 21 هدف 💥

ساديو ماني 19 هدف 🔥#UCL pic.twitter.com/QMgSC8OBkc — المحترفين المصريين EgyProf (@egypro18) March 10, 2021

وجاء هجوم اللاعب المعتزل ” كاراغز” على لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، قائلاً: ” الفريق لا يتعامل بشكل جيد مع الهجمة المرتدة. في المباراة. وهذا ما شهدناه في الآونة الأخيرة. وهذا غير مقبول بالطبع في الفريق”.

اعتراف كلوب بالفشل

كما وصرح المدرب الألماني يورغن كلوب 56 عاماً، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. بأنه يعيش مع الفريق الإنجليزي بالفعل في أسوأ فتراته في مسيرته التدريبية منذ قدومه إلى قيادة الفريق.

روبيرتو كارلوس عبر أون تایم سبورتس : صلاح ليس لاعبا مصريا عظيما فقط ، لكنه أيضا أحد أعظم اللاعبين حاليا وأضاف : " هو يلعب في ليفربول بطل إنجلترا وأوروبا والعالم ، وبالتأكيد عندما ينتقل صلاح إلى فريق كبير آخر سيكون إما برشلونة أو ريال مدريد#محمد_صلاح pic.twitter.com/PSIHBjC28M — نغم مبارك (@MoSalah07795776) March 9, 2021

وأردف المدرب “كلوب” في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الإنجليزية، قائلاً: “هذه ليست مشكلة، لست مضطراً دائمًا لقضاء أفضل الأوقات مع الفريق، كنا ناجحين للغاية والآن لدينا وضع صعب. لكننا سنقاتل من أجل تجاوز تلك الأزمة التي يمر بها الفريق”.

الهزائم التاريخية

كما وخسر فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز”. المرة السادسة على التوالي على ميدانه ” الآنفيلد”، أمام منافسه فريق “فولهام” في منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي.

بهدف نظيف دون رد. ليتعرض بذلك لأول سلسلة تاريخية على مدرا مسيرته الكروية داخل معقله في الدوري الممتاز. منذ عام 1954م، ليتراجع في جدول الترتيب.

التأهل إلى الربع النهائي للأبطال

ورغم الفشل الذي يعاني منه فريق ليفربول الإنجليزي والتعثرات التي تعرض لها خلال الموسم الجاري في مناسات الدوري المحلي.

إلا أنه نجح في التأهل إلى الدور الرابع النهائي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2020-2021م. بأقدام ماني وصلاح. على حساب الفريق الألماني لايبزيج.

كما ويتربع النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً.

بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

في حال رحيل #محمد_صلاح إلى نادي ريال مدريد 😉.. هل يستطيع ساديو ماني ورفاقه الفوز بالبريمرليج ودوري الابطال وكأس السوبر وكأس العالم للأندية…!!! ❤️… لا

🔃… نعم pic.twitter.com/HH2Pe7oxBR — 🗨️MO⚽SALAH. (@MosalahEffect) January 2, 2021

وكما يأتي زميله في الإنجليزي بنفس الأهداف هاري كين في فريق تتوتنهام الإنجليزي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 13 هدفاً. متساوياً بذلك.

متساوياً مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس الرصيد من الأهداف. في الترتيب هدافي الدوري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وينفرد فريق المان سيتي في صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 68 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

صعود تشيلسي وتوتنهام في الترتيب

وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي ” الثعالب” برصيد 53 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق تشيلسي بعد تحقيقه الفوز على حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

وفي المركز الخامس يحتل فريق وست هام برصيد 48 نقطة. بفارق نقطتين عن فريق إيفرتون ” التوفيز”، الذي يحتل المركز السادس برصيد 46 نقطة.

بينما يحتل في المركز السادس توتنهام الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن إيفرتون برصيد 45نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

هبوط ليفربول والأرسنال في الترتيب

مع تراجع فريق ليفربول بعد الخسارة الخامسة على ملعبه أمام فريق تشيلسي بهدف نظيف دون رد. ليحتل في المركز الثامن من الترتيب برصيد 43 نقطة.

أما في المركز التاسع أستون فيلا الإنجليزي برصيد 41 نقطة. بفارق نقطتين مع أرسنال في المركز العاشر من الترتيب برصيد 38 نقطة من جدول ترتيب الدوري.

كما في المركز الحادية عشر يحتل فريق ليدز برصيد 35 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الممتازة هذا الموسم.

🎙 كلوب ( عن رحيل صلاح ) :" لايُمكننا إجبار أي شخص على البقاء ولكن الأمر يتعلق فقط بالتوقيت " pic.twitter.com/f4yHyhP3O2 — E P L W O R L D (@EPLworld) December 26, 2020

كما وتساوى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي مع فريق ليدز في المركز الثاني عشر الصاعد في الترتيب برصيد 35 نقطة.

أما في المركز الثالث عشر جاء فريق كريستال بالاس برصيد 34 نقطة. بينما في المركز الرابع عشر جاء فريق ساوثهامتون برصيد 33 نقطة. بفارق نقطة وحيد.

كما جاء في المركز الخامس عشر بيرنلي برصيد 30 نقطة. وفي المركز السادس عشر برايتون المتراجع في منافسات الدوري برصيد 26 نقطة.

وفي المركز السابع عشر جاء فريق نيوكاسل يونايتد متساوياً في عدد النقاط مع برايتون. لكن في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب جاء فولهام برصيد 26 نقطة.

وكما جاء في المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب جاء ويست بروميتش برصيد 18 نقطة. بينما حل في أدنى ترتيب الجدول شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقطة. في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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