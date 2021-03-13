“لسنا حشرات”.. سعودي ينفجر غضباً في وجه محمد بن سلمان ويخرج عن شعوره

لخّص مواطن سعودي في مقطع مصور أثار جدلا واسعا، حالة القمع والسطوة التي تفرضها سلطات بلاده بحق مواطنيها، من قوانين قمعية وتردي في الوضع المعيشي والإنساني منتقداً ولي عهد السعودية محمد بن سلمان

السعودية و محمد بن سلمان

جاء ذلك خلال مقطع فيديو صوره الشاب السعودي لنفسه وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة.

مواطن يلخص ماوصل له الحال بعهد #مبس_جلاد_النساء بسبب خنوع وسكوت الشعب #عاطلين + #الراتب_مايكفي_الحاجة =#الشعب_يريد_إسقاط_النظام_السعودي منت مقتنع بازالة النظام طيب #انتزع_حقك من المؤمنين بالملكية الدستورية؟مع رفضنا لها لكن لو طالبت بها وتحركت من أجلها بندعمك pic.twitter.com/cB57UNULXb — كشكول ( سياسي) (@David62575607) March 13, 2021

وتحدث الشاب في المقطع الذي رصدته “وطن” واصفاً ما يتعرض له المغردون وأصحاب الكلمة والمواطنون العاديون في البلاد. من سجنهم ومن ثم اتهامهم استناداً لقانون على مقاس الحاكم، وفرض غرامات وأحكام ضدهم.

وتابع الشاب السعودي بلغة غاضبة: “انت الحين ليش تعاملنا كذا، كأننا حشرات، اللي يمشي ما يعجبك تطقه بالنعال، تعاملنا معاملة نملة. وبعد أقلك شيء ما تعطيها سكر.”

وأضاف: “إحنا النمل فين السكر؟”.

وعلق أحد المغردين على المقطع بعد نشره على تويتر قائلاً: ” مواطن يلخص ما وصل له الحال بعهد مبس جلاد النساء بسبب. خنوع وسكوت الشعب عاطلين + الراتب ما يكفي الحاجة =الشعب يريد إسقاط النظام السعودي”

وتابع: “منت مقتنع بإزالة النظام طيب انتزع حقك من المؤمنين بالملكية الدستورية؟ مع رفضنا لها لكن لو طالبت بها وتحركت من أجل بندعمك”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع مقطع الفيديو الخاص بالشاب السعودي.

معبرين عن استيائهم لما آلت إليه الأحوال لدى عامة المواطنين.

وفي هذا السياق قال أحد المغردين معلقاً على المقطع: “قرب الشعب ينفجر واذا انفجر وش فيكم .. كنا كويسين معكم”.

قرب الشعب ينفجر واذا انفجر وش فيكم .. كنا كويسين معكم ! — Malcom X (@MalcomX30400286) March 13, 2021

أما مغرد آخر فكتب قائلاً: ” قربت إن شاء الله الجوع مصحوب بقمع يؤدي إلى ثوره جهزوا الخوازيق”.

قربت ان شاء الله الجوع مصحوب بقمع يأذي الى ثوره

جهزوا الخوازيق😀 — هباش المهابيش (@habash30) March 13, 2021

ابن سلمان تجاوز كل الأعراف

وكشفت مصادر سعودية قبل أيام، عن قيام ولي العهد محمد بن سلمان، بفرض الإقامة الجبرية على عمه الأمير مشهور بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال المصدر في حديثه لموقع “ويكليكس السعودية“، بأن ابن سلمان فرض الإقامة الجبرية على الأمير مشهور تحت ذريعة أمنية.

كما أوضح المصدر أن الأمير مشهور بن عبدالعزيز، يخضع تحت الإقامة الجبرية بحجة لقاء أجراه. مع مسؤول أمني أمريكي رفيع المستوى.

الأمير مشهور والد زوجة محمد بن سلمان

علماً أن الأمير مشهور بن عبدالعزيز هو والد زوجة محمد بن سلمان، “سارة بنت مشهور”.

ووفق الدستور الملكي السعودي فهو ينص على استمرارية توارث الحكم في المملكة، من خلال أبناء الملك المؤسس عبد العزيز. حتى وفاتهم جميعاً، ثم يتولى الأحفاد.

وإلى يومنا هذا هناك خمسة أمراء لا زالوا على قيد الحياة، وهم (ممدوح وأحمد وعبد الآله ومشهور ومقرن). وجميعهم أصغر من الملك سلمان.

إلا أنه ومنذ انقلاب محمد بن سلمان يوم 21 يونيو/حزيران عام 2017، على ابن عمه الأمير محمد بن نايف. تم اغتصاب ولاية العهد بالقوة من قبل الأمير الصغير.

كما شن ابن سلمان في نوفمبر من العام 2017، حملة اعتقالات واسعة في المملكة، طالت أكثر من 381 شخصية. من كبار العائلة المالكة ورجال أعمال وشخصيات اقتصادية معروفة.

وتم إيقاف المتهمين في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، والذي تم إخلاء كافة النزلاء منه وإيقاف خدماته. الفندقية وقطع خطوط الهاتف فيه.

انقسام آل سعود

كما انقسم منذ ذلك الوقت أمراء آل سعود إلى أربعة فئات، في تصنيف جديد أحدثه ابن سلمان.

أما النوع الأول فهم أمراء تم اعتقالهم في سجون سرية وأماكن خاصة، مثل: الأمير تركي بن عبد الله. الأميرة بسمة بنت سعود، الأمير سلمان بن عبد العزيز وآخرين.

فيما النوع الثاني، فهم الأمراء المختطفين الذين لا يعرف مصيرهم حتى اللحظة.

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