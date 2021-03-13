بنزيما يقلب الطاولة على إلتشي في الدقائق الأخيرة ويخطف ثاني الترتيب

في مباراة شهد تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال المشاركة مع فريقه ريال مدريد الإسباني. أمام منافسه إلتشي في منافسات الأسبوع ال 27 من الدوري الإسباني الممتاز.

والذي انتهي بتوقعه هدفي في شباك الضيف إلتشي مقابل هدف وحيد للمنافس. لينجح في قيادة فريقه في خطف النقاط الثلاثة المهمة له.

هدف التعادل الريال كريم بنزيما كاملا مع الاعاده HD#ريال_مدريد_التشي pic.twitter.com/4rr54Jpip3 — GoalsHD (@GoalsHD8) March 13, 2021

والصعود في ثاني ترتيب الدوري. متخطياً غريمه التقليدي فرق برشلونة الإسباني. من أجل الدفاع عن لقبه.

هدف الضيف إلتشي

وشهدت مجريات أحداث الشوط الأول السيطرة من كلا الفريقين داخل أرضية الملعب، مع إهدار أصحاب الأرض فريق ريال مدريد الإسباني أكثر من فرصة قاتلة باتجاه فريق المنافس إلتشي. لينتهي نتيجة منتصف اللقاء بالتعادل السلبي.

كما أنه مع بداية الشوط الثاني بدأ فريق الضيف إلتشي في ممارسة الضغط على دفاع فريق الملكي الإسباني. لينجح في اختراقه وتسديد الهدف الأول عن طريق المدافع الإسباني ” داني كالفو” 26 عاماً، في الدقيقة ال 61 من المباراة.

هدفي بنزيما

واستطاع رجل المباراة المهاجم الفرنسي في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما 33 عاماً. من تقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل برأسية رائعة جاءت على يسار حارس مرمى المنافس إلتشي لتعانق الشباك في نهاية المطاف في الدقيقة ال 73 من المباراة. بعد عرضية رائعة من الكرواتي مودريتش.

رسميًا | كريم بنزيما أفضل لاعب في المباراة. 👑 pic.twitter.com/4YDtAWGtxD — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 13, 2021

فيما جاء الهدف القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت البديل الذي قرره حكم المباراة. لينجح مرة أخرى بنزيما من إضافة الهدف الثاني في شباك الضيف إلتشي.

وقيادة فريق إلى ثاني ترتيب الدوري الإسباني. ليقلب الطاولة على منافسه الذي قدم أداءً جيداً أمام حامل اللقب السابق طيلة زمن المباراة. لينتهي بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

واعتمد المدرب الإسباني زيدان على التشكيلة الأساسية أما فريق إلتشي. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما جاء في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

رسميا‼️ بنزيما يفوز بلقب "رجل المباراة" pic.twitter.com/dcXPh7Tiwx — في حضرة الريال🏆 (@AlrealExpert) March 13, 2021

وفي خط الوسط، لعب الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو الذي إلى جانب الألماني توني كروس. واللاعب البرازيلي مارسيلو الذي لم يشارك في المباراة. مع مشاركة البديل الفرنسي ميندي.

بينما جاء في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. والفرنسي كريم بنزيما. بالإضافة إلى عودة البلجيكي إيدين هازارد.

لمحلي.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 62 نقطة. مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثاني ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد.

عودة الريال وبرشلونة إلى المنافسة

كما جاء في المركز الثالث وبفارق هجف وحيد عن ريال مدريد يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

ملخص اهداف ريال مدريد 2_1 التشي بنزيما ينقذ الريال من فخ التشي#ريال_مدريد_التشي pic.twitter.com/yRo7ltaNr0 — Captin Hema (@CaptinH07498657) March 13, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 37 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق أتليتك بلباو برصيد 33 نقطة.

كما تساوى كلاً من فريق غرناطة وسليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف متساوياً مع مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما بنفس الرصيد من الأهداف.

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق 6 أهداف عن المتصدر.

وبفارق هدف وحيد عن اللاعب ألكساندر إيزاك في التريب السادس من الترتيب برصيد 12 هدفاً. ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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