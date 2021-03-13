أردنيون غاضبون يهاجمون مركبة مدير الديوان الملكي بعد فاجعة مستشفى السلط
أردنيون غاضبون يهاجمون مركبة مدير الديوان الملكي بعد فاجعة مستشفى السلط
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بعد فاجعة مستشفى السلط .. غاضبون يهاجمون مركبة مدير الديوان الملكي بالحجارة والأحذية

كتب وطن
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وثّق مقطع فيديو لحظة قيام شبان غاضبين بإلقاء الحجارة والأحذية على مركبة حكومية، قيل إنها مركبة تعود لمدير الديوان الملكي الأردني يوسف العيسوي، أمام مستشفى السلط قبل أن يلوذ سائقها بالفرار.

جاء ذلك خلال احتجاج مواطنين أردنيين أمام مستشفى السلط بعد 7 أشخاص نتيجة انقطاع الأكسجين عن المرضى بالعناية الحثيثة .

الحكومة الأردنية تتحمل المسؤولية 

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، السبت، تحمل حكومته مسؤولية الحادثة .

وقال الخصاونة خلال إيجاز صحفي، إن وفاة أردني واحد بسبب التقصير لا يمكن قبوله ولا مبرر له.

كما أكد أن رئيس الوزراء الملك الأردني عبدالله الثاني غضب من التقصير .

واعتبر ما حدث خطأ فادحاً وغير مقبول وقال: “أشعر بالخجل حيال حيال ما حدث”.

وقال الخصاونة إن الحكومة وافقت على إقالة مدير صحة البلقاء ومدير مستشفى السلط.

إقالة ومدير المستشفى

أمر الملك الأردني عبدالله الثاني مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور عبدالرزاق الخشمان بالاستقالة على اثر حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى بالعناية الحثيثة والتي أدت لوفاة 7 مرضى.

ووصل الملك عبدالله الثاني وولي عهده الى المستشفى بعد الفاجعة، وانتشرت مشاهد تظهر الملك غاضباً خلال حديثه مع احد المسؤولين بالمستشفى.

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من جهته، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات خلال مؤتمر صحفي استقالته من منصبه، مؤكداً انه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عما حدث .

كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردني صخر دودين، إن استقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، جاءت بأمر ملكي.

فيما دعا رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات،  إلى عقد جلسة طارئة صباح يوم غد الأحد للوقوف على وتداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي.

نتائج تشريح جثامين المتوفين

كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي د.عدنان عباس نتائج تشريح جثامين المتوفين في حادثة مستشفى السلط الحكومي.

وقال د.عباس ان لجنتين شرعيتين تم تشكيلهما بأمر من المدعي العام للكشف عن الحالات الستة (4 وسيدتين) من مصابي كورونا الذين توفوا في الحادثة .

كما وكشف د.عباس ان سبب  ناتج عن “قصور في القلب ونقص  ناتج عن التهاب رئوي الناتج عن مضاعفات فيروس كورونا”.

وفور تداول الأنباء عن انقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط. تصدر وسم باسم المستشفى موقع تويتر في الأردن، وسط مطالبات بمحاسبة المتسببين عن الفاجعة .

الملكة رانيا: إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره

وصفت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى بالعناية الحثيثة في مستشفى السلط الجديد بالفاجعة .

وقالت في تغريدةٍ رصدتها “وطن”: “ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة… إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان.”.

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