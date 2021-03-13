بعد حمامة ابن زايد.. هل يعتقل الأردن عماد حجاج مجددا بسبب هذا الكاريكاتير عن مستشفى السلط؟

تفاعل الفنان ورسّام الكاريكاتير الأردني البارز عماد حجاج، مع الفاجعة التي شهدها الأردن اليوم، السبت، في مستشفى السلط الجديد. بانقطاع الأكسجين عن المرضى بالعناية الحثيثة والتي أدت لوفاة 6 مرضى.

ونشر عماد حجاج رسم كاريكاتوري عبر فيه عن هذه المأساة والفاجعة المروعة باحترافية فنية عالية.

رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج يُعبر بريشته ..

بعد وفاة عدد من مرضى #كورونا جراء نقص الأوكسجين في #مستشفى_السلط #الأردن pic.twitter.com/ntxcgixXRw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2021

كما يظهر الرسم الكاريكاتوري الخاص بحجاج والذي رصدته (وطن) إسطوانة أكسجين، على هيئة عين دامعة، وقد قطع الأنبوب. المتصل بها للتنفس، في إشارة منه لكارثة اليوم وانقطاع الأكسجين عن المرضى.

تفاعل المغردين مع رسم عماد حجاج

وتفاعل ناشطون بشكل كبير مع رسم عماد حجاج المعبر عن المأساة، وطالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة لضمان عدم تكرارها.

فيما عبر آخرون عن تخوفهم من اعتقال عماد حجاج مجددا، بسبب هذا الكاريكاتير الانتقادي كما تم اعتقاله من قبل بعد رسمة التطبيع الخاصة بالإمارات وابن زايد.

اعتقال عماد حجاج

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت في شهر أغسطس من العام الماضي 2020، الفنان الأردني عماد حجاج.

وذلك عقب قيامه بنشر رسمة. رسمها لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد أن أعلن اتفاق السلام مع الكيان الإسرائيلي في 13 أغسطس/آب الماضي.

كما أظهر الرسم ابن زايد هو يحمل حمامة سلام، ولكنها قامت بإفراز مادة بيضاء على وجهه.

في إشارة أن السلام والتصالح مع الإسرائيليين لا يجلب سوى المتاعب والمشاكل.

تجربة عماد حجاج في المعتقل

وفي ديسمبر الماض تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، مقابلة للفنان ورسّام الكاريكاتير “عماد حجاج”عقب الإفراج عنه من سجون السلطات الأردنية.

وكان يتحدث فيها عن تجربته الأخيرة بالاعتقال بسبب رسمة كاريكاتيرية عبّر فيها عن رفضه لاتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

وقال “حجاج” في مقابلته التي رصدتها “وطن” حينها، تعقيباً على ما جرى معه”:أنا سعيد بكل من آزرني، وسعيد بهذا اليوم بأني كفنان. استعيد حريتي، وأقسى شيء على الفنان يستعيد حريته، وأنا بحياتي ما دخلت السجن، كانت تجربة قاسية علي، برغم لطف تعامل رجال الأمن”.

وأضاف: “انا لم أرتكب بأي جريمة، وكل من يطالع صناعة عماد حجاج للكاركاتير السياسي. يعرف ما هو الكاركاتير السياسي، هو حق. بديهي لأي فنان ومبدع بأن يعبر عن رأيه”.

وتابع رسام الكاريكاتير الأردني الذي قوبل توقيفه بتنديد شعبي واسع: “إحنا بالقرن الواحد والعشرين ما بعتقد في فنان بيكون قصده يدمر ويخرب. بقدر ما يكون قصده يعيد التفكير، ويحث الناس على التفكير والعمل”.

كما تفاعل عديد من المغردين وقتها مع حديث الفنان الأردني، معبرين عن تضامنهم الكامل معه ومع قضيته، وحقه في التعبير عن رأيه. وبالأخص في قضية وطنية كالقضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

فاجعة مستشفى السلط الجديد

واليوم السبت، أمر الملك الأردني عبدالله الثاني مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور عبدالرزاق الخشمان بالاستقالة على اثر حادثة. انقطاع الأكسجين عن المرضى بالعناية الحثيثة والتي أدت لوفاة 6 مرضى.

ووصل الملك عبدالله الثاني وولي عهده الى المستشفى بعد الفاجعة، وانتشرت مشاهد تظهر الملك غاضباً خلال حديثه مع احد المسؤولين بالمستشفى.

من جهته، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات خلال مؤتمر صحفي استقالته من منصبه، مؤكداً انه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عما حدث.

كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردني صخر دودين، إن استقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، جاءت بأمر ملكي.

فيما دعا رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، المجلس إلى عقد جلسة طارئة صباح يوم غد الأحد للوقوف على أسباب. وتداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي.

الطب الشرعي يكشف نتائج تشريح جثامين المتوفين

من جانبه كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي د.عدنان عباس نتائج تشريح جثامين المتوفين في حادثة مستشفى السلط الحكومي.

كما قال د.عباس ان لجنتين شرعيتين تم تشكيلهما بأمر من المدعي العام للكشف عن الحالات الستة (4ذكور وسيدتين) من مصابي. كورونا الذين توفوا في الحادثة .

وكشف د.عباس ان سبب الوفاة ناتج عن “قصور في القلب ونقص الاكسجين ناتج عن التهاب رئوي الناتج عن مضاعفات فيروس كورونا”.

الأمن يطوق مستشفى السلط الحكومي

وطوقت الأجهزة الأمنية الأردنية السبت، مستشفى السلط الحكومي الجديد، وذلك بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في اسطوانات الأكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى.

كما وانتشرت صور تظهر تواجد الأمن الأردني في ساحات المستشفى.

غضب بين الاردنيين

وفور تداول الأنباء عن انقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط، تصدر وسم باسم المستشفى موقع تويتر في الأردن.

وعبر مغردون اردنيون عن غضبهم مما حصل للمرضى.

كورونا في الأردن

كما سجلت وزارة الصحة في الأردن، امس الجمعة، 55 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و7705 إصابات جديدة.

ويصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها في المملكة إلى 464856، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 5224، بعد وفاة 55 مصابا.

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