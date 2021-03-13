شهدت الأوساط المغربية حالة من الصدمة، بعد تكشف حقائق حول قضية السيدة الثرية التي تم ضبطها وهي تتسول في منطقة أورير في أغادير.

شقة فخمة

وبحسب التحقيقات فإن السيدة كانت تعيش حالة ترف كبيرة، بصحبة أمها وأبنائها بشقتها الفخمة وسط منطقة أغادير.

وفي الفترة الأخيرة، لم تستطيع السيدة مجاراة نفس المستوى المعيشي الذي اعتادت عليها مع أسرتها.

فلجأت إلى التسول، لأنها الطريقة الأسهل لكسب المال، بحسب موقع أغادير24.

وأوقفت السلطات المغربية المتسولة بمركز أورير، والذي كانت قد اتخذته مكاناً لها لجمع المال من المواطنين بالتسول.

سيارة فارهة

وتابعت المصادر أن التحقيقات معها كشفت أن المتسولة تمتلك سيارة فارهة، كانت تركنها بعيداً عن الأنظار، ولإبعاد الشبهات عنها.

وبعدها تقوم بخلع ملابسها الثمينة، وترتدي جلبابا قديماً رثاً، من أجل إتمام مسرحيتها في التسول وخداع الناس.

حوادث المغرب ودينا بطمة

ومن المغرب أيضا ولكن في سياق آخر، وبعد سنة قضتها سجناً عقوبة لها في قضیة “حمزة مون بیبي” أفرجت السلطات المغربية عن ابتسام بطمة شقیقة الفنانة المغربیة دنيا بطمة.

وخرجت ابتسام بطمة من سجن “الأودایة” منھارة وفي حالة نفسیة صعبة.

وذكرت وسائل إعلام محلیة أنه تم نقل ابتسام بطمة على متن سیارة مسرعة باتجاه شقة فاخرة بعیدا عن أعین المتابعین.

ولم تحضر دنيا بطمة لاستقبال أختھا، وكان في استقبالها والداھا اللذان كانا على متن السیارة أثناء خروجھا من السجن الذي یبعد. عن وسط مدینة مراكش حوالي 30 كلم.

دنیا بطمة تعلق

وعلقت دنیا بطمة على الإفراج عن شقيقتها بطریقة غیر مباشرة.

ونشرت دنیا ”ستوري“ بحسابھا على ”إنستغرام“، وكتبت: ”صباح الخیر جمیعا.. الیوم ھو أجمل یوم في حیاتي.

محكمة الاستئناف بمراكش

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أیدت، خلال شھر ینایر الماضي، الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، الذي صدر عن الغرفة الجنحیة التأدیبیة. بالمحكمة الابتدائیة، القاضي بإدانتھا بسنة حبسا نافذا. وبأدائھا للمطالبة بالحق المدني، الفنانة سعیدة شرف، تعویضا مدنیا قدره 40 ألف درھم تضامنا مع شقیقتھا دنیا.

كما تم رفع التعویض المحكوم به لفائدة المطالبة نفسھا في مواجھة دنیا بطمة إلى مبلغ 40000 درھم تضامنا بینھما، ورفع تعویض سھام بادا إلى مبلغ 40000 درھم، وتحمیل المحكوم علیھما كل الأتعاب وتحدید مدة الإجبار في الأدنى.

دنيا بطمة خدعت الجميع ببراءتها من قضية “حمزة مون بيبي”

فجرت الفنانة المغربية سعيدة شرف، مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت أن زميلتها ومواطنتها الفنانة دنيا بطمة خدعت الجميع. بإعلان برائتها من قضية ابتزاز المشاهير المعروفة إعلامياً بـ “حمزة مون بيبي”.

وقالت سعيدة شرف في مؤتمر صحفي أقيم بنفس الفندق الذي أقامت به دنيا بطمة مؤتمراً الأسبوع الماضي. إن ما فعلته زميلتها كان تحدي للقانون والقضاء المغربي وتزيف للحقائق وعرض الحقيقة لكن بشكل مبتور.

وأشارت سعيدة شرف إلى أنها قامت بهذه الخطوة لرد الاعتبار لنفسها وكشف الحقيقة التي أخفاها محامي دنيا بطمة. مؤكدةً أنها تملك جميع الوثائق التي تثبت إدانة دنيا بطمة من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بثلاثة جنح من أصل ستة.

وقالت سعيدة شرف خلال المؤتمر: “مسؤولية دنيا بطمة في ملف حمزة مون بيبي ثابتة وهذا ما أكده القضاء خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية. وإلا لماذا تمت إدانتها وإضافة أربع أشهر في المرحلة الإستئنافية؟”.

تورط دنيا بطمة مثبت في التحقيقات

وأكدت سعيدة أنه لا يوجد لديها مشكلة مع دنيا بطمة، مضيفة: “بالعكس هي ابنة بلادي ولا مصلحة لي في كشفها. ولكني ضد تزييف الحقائق ومسؤوليتها مع عصابة حساب حمزة مون بيبي ثابتة وأثبتتها تحقيقات الأمن “.

وأشارت سعيدة شرف إلى أن صك اتهام بطمة في المحكمة الابتدائية كان يضم ستة جنح، أولها المشاركة في الدخول إلى نظام. المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

أما الجنحة الثانية فهي المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. كذلك بث وتوزيع عن طريق. الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم.

سيمو بن بشير وراء حساب “حمزة مون بيبي”

وتابعت سعيدة شرف: “التهمة الرابعة بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم. أما الخامسة فهي المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالأشخاص بقصد التشهير بهم، وأخيراً التهديد”.

وكشفت شرف أن من يدير حساب “حمزة مون بيبي” هو الإعلامي المقيم بأمريكا سيمو بن بشير، مضيفة: “ألم يخبروكم أن صاحب. الحساب هو سيمو بن بشير. وإنهم اعترفوا عليه في الملف وكل الاعترافات مسجلة”.

وعرضت بن سعيد ما كُتب في المحضر، وقالت: “فضلا عن تأكيدهما أنهما على علم أن عائشة عياش قرصنت حساب سهام بادة. وأن دنيا بطمة تواصلت مع مسير الحساب بخصوص زوج سعيدة شرف. هذا علاوة على التصريح التمهيدي للمتهمة عايشة عياش. التي أكدت علاقة دنيا بطمة وابتسام بطمة، بمسير الحساب، محمد بن بشير”.

بن بشير أتاح لبطمة وشقيقتها إدارة الحساب

واستطردت سعيدة: “طلب بن بشير من دنيا التواصل وفسح المجال لشقيقتها ابتسام بطمة من أجل الولوج لهذا الحساب. وأخبرها أنه أًصبح لديها إمكانية الولوج إلى نفس الحساب وهي التصريحات التي أكدتها أيضا عند استنطاقها عند قاضي التحقيق”.

وتابعت: “كما أن علاقة دنيا وابتسام بالحساب المذكور وبمسيريه أكدته أيضا صوفيا شاكيري تمهيديا وكل أمام سيد قاضي التحقيق. كما أكدته المسماة سكينة جناح في ملف مماثل”.

بكاء دنيا بطمة

وعقدت دنيا بطمة في بداية الشهر الحالي، مؤتمراً صحفياً في الدار البيضاء لتُعلن خلاله براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمة النصب والتشهير في قضية “حمزة مون بيبي”.

ولم تتمالك دنيا بطمة نفسها وبكت أثناء حديث محاميها عبداللطيف بو عشرين عن شقيقتها ابتسام بطمة، وقوله إنه سيتم إطلاق سراحها من السجن في 13 مارس القادم.

وقال محامي دنيا بطمة إن موكلته وشقيقتها ابتسام بطمة قد تمت تبرئتهما في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وأنهما تتابعان بسبب شكايات وضعت ضدهما.

وعرض محامي دنيا بطمة خلال المؤتمر وثائق تفيد ببراءة الشقيقتين من تهمة تسيير حساب “حمزة مون بيبي”، بسبب عدم كفاية الأدلة.

أسباب براءة دنيا بطمة

وأشار المحامي بو عشرين إلى أن المحكمة لم تجد أي دليل يفيد بتسيير دنيا بطمة وشقيقتها، للحساب أو أنهما تدخلتا من خلال الصور. في المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وكذلك لم تتورط الشقيقتان في بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم. وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد.

وحول أسباب رفع محكمة الاستئناف عقوبة دنيا بطمة من 8 أشهر إلى 12 شهراً حبساً نافذاً. قال بو عشرين:” اعتمدت المحكمة على شهادة المسمى جواد قنانة مع العلم أن لا وجود له في هذا الملف ولم يقدم أي شكاية”.

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