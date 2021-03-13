الامارات تبدأ بإعطاء جرعة لقاح ثالثة بعد فشل العديد من الحالات في تكوين أجسام مضادة

لجأت السلطات الصحية في الإمارات، إلى إعطاء بعض المقيمين فيها جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا “سينوفارم”. وذلك في محاولة لمواجهة تفشي الفيروس في البلاد.

اللقاحات الصينية

وحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال“، فإن الأطباء في الإمارات يؤكدون أن اللقاحات الصينية الصنع. في بعض الحالات لم تنتج ما يكفي من الأجسام المضادة الوقائية.

وأوضح التقرير، أن الإمارات واحدة من مناطق الاختبار الرئيسية للقاح، الذي تصنعه شركة أدوية صينية مملوكة للدولة. وهو الدعامة الأساسية لحملة التطعيم السريع في الخليج.

ونقلت الصحيفة عن شركة “هيلث كير” التي نسقت التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح في الإمارات. إن مجموعة مختارة من الأشخاص يتم إعطاؤهم جرعة ثالثة لمراقبة استجابة الجهاز المناعي كجزء من دراسة علمية.

لقاح كورونا في الامارات

ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” في أبو ظبي عن الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية المعنية بالشؤون الصحية. قولها، إن “بعض الأشخاص” تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح.

وأشارت الحوسني، إلى أن عدد من تلقوا الجرعة الثالثة ضئيل للغاية مقارنة بعدد الذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.

صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت مع ثمانية أشخاص في أبو ظبي. قالوا إنهم استدعتهم خدمات الصحة العامة في الأسابيع الأخيرة للحضور للحصول على لقاح ثالث وتلقوا الحقن.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع هؤلاء موظفين أو متعاقدين مع جهات حكومية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال جميع الأشخاص الثمانية أيضًا إنهم لم يشاركوا في أي دراسة علمية، ولم يتم اختبارهم بحثًا عن الأجسام المضادة.

وقال أحد الأشخاص: “لم أحصل على أي سبب أو تفسير عندما تم استدعائي”. “لقد طُلب مني للتو أن أحضر لأخذ جرعة معززة.”

إجراءات غير رسمية

وقالت الدكتورة نوال الكعبي، الباحثة الرئيسية في تجربة لقاح سينوفارم في صحة، مزود الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. في رد رسالة قصيرة على استفسار حول الجرعات الثالثة: “إنها ليست رسمية! ولا يتم بشكل روتيني “.

وقال طبيبان في الإمارات إن بعض متلقي سينوفارم بين مرضاهم وزملائهم أظهروا استجابة ضئيلة أو معدومة للأجسام المضادة بعد الجرعة الثانية. ليس من الواضح إلى أي مدى تقيس اختبارات الأجسام المضادة الاستجابة الكاملة لجهاز المناعة للقاح.

وحسب الصحيفة، فإنه في ديسمبر الماضي حذر مسؤولو الصحة في الإمارات في عرض تقديمي مغلق أمام الشركات الحكومية من أن جرعة معززة ثالثة من لقاح سينوفارم قد تكون مطلوبة لأولئك الذين لا يطورون استجابة كافية للأجسام المضادة من جرعتين.

وبعد تجربة شارك فيها 31000 متطوع، قالت الإمارات إن لقاح سينوفارم لديه فعالية إجمالية تبلغ 86 ٪ ويوفر حماية بنسبة 100 ٪ ضد مرض كوفيد -19 المعتدل إلى الشديد.

لقاح كورونا وأجسام مضادة

وفي السياق، قال الدكتور سانديب بارجي، اختصاصي أمراض الرئة في مستشفى أستر في دبي، إن استخدام الجرعة الثالثة من جرعة سينوفارم “لم يكن سياسة وطنية بعد”. وكان يتم تجريبه في البداية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة أو أجسام مضادة غير كافية من أول طلقتين.

وقال: “من الناحية المثالية، يكون الوقت المناسب للحصول على الجرعة الثالثة هو بعد ستة أشهر ، حيث تميل الأجسام المضادة التي تم تطويرها بعد التطعيم إلى خفض مستوياتها قليلاً”.

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