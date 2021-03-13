فضيحة للإمارات.. محمد بن زايد أنشأ صندوق الاستثمار الإسرائيلي على حساب أموال الفلسطينيين

كشفت مصادر إماراتية مطلعة، تفاصيل مهمة بشأن انشاء الإمارات لصندوق الاستثمار والمقدر بقيمة 10 مليارات دولار للقطاعات الاستراتيجية في إسرائيل.

سرقة تبرعات الفلسطينيين

وقالت المصادر، وفق تغريدة حساب “أسرار إماراتية” رصدتها “وطن”: “صندوق الاستثمار الذي أعلنت الإمارات إطلاقه بقيمة (10) مليارات دولار للاستثمار في قلب إسرائيل. جاء على حساب قطع المخصصات المالية التي كانت تقدمها السلطات الإماراتية للفلسطينيين عبر أونروا”.

صندوق الاستثمار الذي أعلنت #الإمارات إطلاقه بقيمة (10) مليارات دولار للاستثمار في قلب #إسرائيل ، جاء على حساب قطع المخصصات المالية التي كانت تقدمها السلطات الإماراتية للفلسطينيين عبر #الأونروا #أسرار_إماراتية pic.twitter.com/tyw2FqlgiH — أسرار إماراتية (@asraremaratia) March 13, 2021

خطوة إماراتية جديدة

وفي وقت سابق، أعلنت الامارات عن انشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار بهدف الاستثمار في كيان الاحتلال الاسرائيلي وفي مختلف القطاعات.

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن زيارته إلى الإمارات تأجلت بسبب سوء تفاهم مع الأردن، وفق زعمه.

خطوة اماراتية جديدة في طريق التطبيع مع الكيان الاسرائيلي عبرت عنه ابو ظبي بإعلانها انشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار بهدف الاستثمار في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وفي مختلف القطاعات في خطوة رأت فيها مصادر متابعة مكسبا هاما لنتنياهو لرفع اسهمه السياسية على ابواب انتخابات الكنيست.

وكالة الأنباء الإماراتية أشارت إلى أنه من خلال الصندوق ستقوم الإمارات بالاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

الإعلان يأتى بعد مكالمة هاتفية بين ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد ورئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وضمن خطوات التطبيع أجل رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة اخرى زيارته الى الامارات بأسباب معلنة واخرى غير معلنة.

نتنياهو زوجته سارة

وفي وقت سابق، كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، الخميس، أن الأردن منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التوجه إلى الإمارات بعد رفضه مرور طائرة نتنياهو عبر أراضيه. ما جعل مصير الزيارة غامضاً.

تزامناً مع خبر منع الأردن للطائرة الإسرائيلية، قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن نتنياهو أجل الزيارة المقررة بسبب مرض زوجته سارة.

وبحسب المعلومات التي نقلها الإعلام الإسرائيلي عن مصادر سياسية، فإن سبب الرفض الأردني جاء بعد أن ألغى الأمير حسين بن عبدالله الثاني. الزيارة التي كانت مقررة إلى الحرم القدسي، بعد أن خالفت السلطات الأردنية الترتيبات الأمنية المتفق عليها مع إسرائيل.

التأجيل للمرة الثالثة

وهذه المرة الثالثة التي يتراجع فيها نتنياهو عن زيارة الإمارات، فيما يواصل منع أي وزير إسرائيلي من زيارة أبوظبي قبل أن يقوم هو شخصياً بهذه الزيارة.

وقال مكتب المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، إن نتنياهو سيرافق زوجته طوال الفحوصات. وسيتخذ القرار النهائي بشأن سفره للإمارات في وقت لاحق.

ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه يتوقع أن يلغي نتنياهو سفره إلى الإمارات في أعقاب تسرير زوجته.

الأردن لم تصادق على الرحلة الجوية

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن سفره إلى الإمارات يتأخر بسبب. عدم مصادقة الأردن على مسار الرحلة الجوية حتى الآن. وسط تقديرات أن ذلك نابع من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي، بادعاء وجود خلافات على الترتيبات الأمنية.

وترقد سارة نتنياهو، منذ الساعات الأولى لفجر الخميس، في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس. بعد أن نقلت إليه بسبب أوجاع في البطن.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك