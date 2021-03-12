“وفاة ماما أنيسة بعد أيام من دخولها المستشفى” .. فجر السعيد ومي العيدان تغرّدان بعد الأنباء
انتشرت مساء الجمعة أنباء عن وفاة الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر المعروفة بلقب “ماما أنيسة”، بعد وعكة صحية تعرضت لها وأدخلت على إثرها المستشفى الأميري في الكويت.
من جانبها، نفت الاعلامية الكويتية مي العيدان ما يتداول عن وفاة ماما أنيسة.
وقالت “العيدان” في تغريدة: “مايتم تداوله عبر السوشل ميديا عن وفاة الاعلامية الكويتية أنيسة جعفر «ماما أنيسة» غير صحيح”.
مايتم تداوله عبر السوشل ميديا عن وفاة الاعلامية الكويتية أنيسة جعفر «ماما أنيسة» غير صحيح pic.twitter.com/mjAaIzxZnC
— مي العيدان (@mayal3eidan) March 12, 2021
كما نفت الاعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد ما يشاع عن وفاة ماما أنيسة .
وقالت فجر السعيد في تغريدة بحسابها في تويتر: “ياجماعه صلوا على النبي وتعوذوا من إبليس .. #ماما_أنيسه بخير وتحتاج منكم الدعاء …آنا اليوم مكلمتها بالتلفون الساعه سبع وصوتها أحسن وقالتلي الحمدلله الطبيب يقولها بديتي تتجاوبين مع العلاج … حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كتب وروج لهالإشاعه … انتوا شنو”.
ياجماعه صلوا على النبي وتعوذوا من إبليس .. #ماما_أنيسه بخير وتحتاج منكم الدعاء …آنا اليوم مكلمتها بالتلفون الساعه سبع وصوتها أحسن وقالتلي الحمدلله الطبيب يقولها بديتي تتجاوبين مع العلاج … حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كتب وروج لهالإشاعه …🤬 انتوا شنو 💔
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 12, 2021
وعكة صحية طارئة
وقبل ايام، شعرت أنيسة جفعر (86 عاماً)، بتعب مُفاجئ، فقرر الأطباء ضرورة بقاءها في المستشفى إلى حين تحسن وضعها الصحي. بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأكدت أنيسة جعفر أن وضعها الصحي مستقر، مضيفة: “أنتظر فقط أوامر الفريق الطبي كي يسمح لي بالخروج من المستشفى. وأرجو من أهل الكويت الدعاء لي حتى يمن الله علي بالشفاء”.
وتابعت “ماما أنيسة”: “أهل الكويت على راسي كلهم شكرا على سؤالهم على صحتي، وهذا ليس بغريب على أهل الكويت الطيبين”.
ماما أنيسة تتصدر التريند
وطالبت أنيسة جعفر الكويتيين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتمنت أن تزول غمة الجائحة عن الأمة بأكملها كي تعود الحياة الطبيعية.
كما تصدر هاشتاج #ماما_أنيسه التريند عبر “تويتر” في الكويت.
وتفاعل خلاله المغردون مع الخبر، وكان أولهم الفنان الكويتي طارق العلي والذي كتب: “الله يشافيك ويعافيك ويطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية. يارب العالمين. أمنا الغالية أم الكل أمنا الحنونة ادعوا لها”.
الله يشافيك ويعافيك ويطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية يارب العالمين أمنا الغالية أم الكل أمنا الحنونة ادعوا لها #ماما_أنيسة #ماما_انيسه #الكويت pic.twitter.com/DGvLIiMSzl
— طارق العلي (@tareqalali67) March 10, 2021
كذلك غردت الفنانة نوال الكويتية، عبر “تويتر” بصورة ماما أنيسة، وعلقت: “سلامات يالغالية يا أم كل الكويتيين عسى. الله يقويك وتقومين بالسلامة إن شاءالله أجر وعافيه ياماما”.
سلامات يالغاليه ياأم كل الكويتيين عسى الله يقويج وتقومين بالسلامه ان شاءالله أجر وعافيه ياماما 💙💙 pic.twitter.com/HbEAzdcvqH
— نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) March 10, 2021
مرزوق الغانم يطمئن على ماما أنيسة
كما تداول ناشطون صورة يظهر فيها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم برفقة رئيس الهلال الأحمر هلال الساير، في زيارة للاطمئنان على صحة أنيسة جعفر.
رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس الهلال الاحمر هلال الساير يزوران ماما أنيسة للاطمئنان عليها بعد تعرضها لوعكة صحية pic.twitter.com/xhiKT94dCJ
— هاشتاقات (@Q8Hashtagat) March 10, 2021
وسبق أن تعرضت أنيسة في يونيو 2019 إلى التهاب رئوي حاد وعدم استقرار في الضغط والسكري، ودخلت على إثر ذلك حينها المستشفى.
من هي ماما أنيسة؟
الجدير بالذكر أن أنيسة جعفر تعد واحدة من أبرز إعلاميات الكويت، عرفت بين المواطنين بـ“ماما أنيسة“. بتقديمها برامج الأطفال على مدار سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون.
كما قدمت أنيسة جعفر فى الإذاعة برامج: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معا، مع الشباب.
كما تولت “أنيسة” عدة مناصب خلال مسيرتها منها «رئيسة – قسم برامج التلفزيون بادارة النشاط المدرسي- وزارة التربية. ورئيسة قسم/ المكتبة والإعلام في إدارة تعليم الكبار ومحو الامية بوزارة التربية وتقاعدت عن العمل 1987.
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