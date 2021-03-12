انتشار انباء عن وفاة ماما أنيسة ونفيها من قبل اعلاميات كويتيات بارزات
انتشار انباء عن وفاة ماما أنيسة ونفيها من قبل اعلاميات كويتيات بارزات
الهدهد

“وفاة ماما أنيسة بعد أيام من دخولها المستشفى” .. فجر السعيد ومي العيدان تغرّدان بعد الأنباء

كتب وطن
0

انتشرت مساء الجمعة أنباء عن وفاة الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر المعروفة بلقب “ماما أنيسة”، بعد  تعرضت لها وأدخلت على إثرها المستشفى الأميري في .

من جانبها، نفت الاعلامية الكويتية مي العيدان ما يتداول عن وفاة ماما أنيسة.

وقالت “العيدان” في تغريدة: “مايتم تداوله عبر السوشل ميديا عن وفاة الاعلامية الكويتية أنيسة جعفر «ماما أنيسة» غير صحيح”.

اقرأ أيضاً

فجر السعيد تثير الجدل بتغريدة “ملغومة”.. ماذا سيحدث في الكويت قريباً؟!

قلق في الكويت لما حدث مع “ماما أنيسة” بعد وعكة صحية وهذه اخر تطورات حالتها

سارة الكندري تثير السخرية بهذا المشهد .. ومي العيدان تهزئها!

كما نفت الاعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد ما يشاع عن وفاة ماما أنيسة .

وقالت فجر السعيد في تغريدة بحسابها في تويتر: “ياجماعه صلوا على وتعوذوا من إبليس .. #ماما_أنيسه بخير وتحتاج منكم الدعاء …آنا اليوم مكلمتها بالتلفون الساعه سبع وصوتها أحسن وقالتلي الحمدلله الطبيب يقولها بديتي تتجاوبين مع العلاج … حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كتب وروج لهالإشاعه … انتوا شنو”.

وعكة صحية طارئة

وقبل ايام، شعرت أنيسة جفعر (86 عاماً)، بتعب مُفاجئ، فقرر الأطباء ضرورة بقاءها في المستشفى إلى حين تحسن وضعها الصحي. بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأكدت أنيسة جعفر أن وضعها الصحي مستقر، مضيفة: “أنتظر فقط أوامر الفريق الطبي كي يسمح لي بالخروج من المستشفى. وأرجو من أهل الكويت الدعاء لي حتى يمن الله علي بالشفاء”.

وتابعت “ماما أنيسة”: “أهل الكويت على راسي كلهم شكرا على سؤالهم على صحتي، وهذا ليس بغريب على أهل الكويت الطيبين”.

ماما أنيسة تتصدر التريند

وطالبت أنيسة جعفر الكويتيين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتمنت أن تزول غمة الجائحة عن الأمة بأكملها كي تعود الحياة الطبيعية.

كما تصدر هاشتاج #ماما_أنيسه التريند عبر “تويتر” في الكويت.

وتفاعل خلاله المغردون مع الخبر، وكان أولهم الفنان الكويتي طارق العلي والذي كتب: “الله يشافيك ويعافيك ويطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية. يارب العالمين. أمنا الغالية أم الكل أمنا الحنونة ادعوا لها”.

كذلك غردت الكويتية، عبر “تويتر” بصورة ماما أنيسة، وعلقت: “سلامات يالغالية يا أم كل الكويتيين عسى. الله يقويك وتقومين بالسلامة إن شاءالله أجر وعافيه ياماما”.

مرزوق  يطمئن على ماما أنيسة

كما تداول صورة يظهر فيها رئيس مجلس الأمة الكويتي برفقة رئيس الهلال الأحمر هلال الساير، في زيارة للاطمئنان على صحة أنيسة جعفر.

وسبق أن تعرضت أنيسة في يونيو 2019 إلى التهاب رئوي حاد وعدم استقرار في الضغط والسكري، ودخلت على إثر ذلك حينها المستشفى.

من هي ماما أنيسة؟

الجدير بالذكر أن أنيسة جعفر تعد واحدة من أبرز إعلاميات الكويت، عرفت بين المواطنين بـ“ماما أنيسة“. بتقديمها برامج الأطفال على مدار سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون.

كما قدمت أنيسة جعفر فى الإذاعة برامج: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معا، مع الشباب.

كما تولت “أنيسة” عدة مناصب خلال مسيرتها منها «رئيسة – قسم برامج التلفزيون بادارة النشاط المدرسي- وزارة التربية. ورئيسة قسم/ المكتبة والإعلام في إدارة تعليم الكبار ومحو الامية بوزارة التربية وتقاعدت عن العمل 1987.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

فجر السعيد تثير الجدل بتغريدة “ملغومة”.. ماذا سيحدث في الكويت قريباً؟!

حياتنا

قلق في الكويت لما حدث مع “ماما أنيسة” بعد وعكة صحية وهذه اخر تطورات…

حياتنا

سارة الكندري تثير السخرية بهذا المشهد .. ومي العيدان تهزئها!

حياتنا

مي العيدان تكشف لأول مرة كيف أنقذها طبيب كويتي من الموت وداعب مشاعرها لهذا السبب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More