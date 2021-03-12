“وفاة ماما أنيسة بعد أيام من دخولها المستشفى” .. فجر السعيد ومي العيدان تغرّدان بعد الأنباء

انتشرت مساء الجمعة أنباء عن وفاة الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر المعروفة بلقب “ماما أنيسة”، بعد وعكة صحية تعرضت لها وأدخلت على إثرها المستشفى الأميري في الكويت.

من جانبها، نفت الاعلامية الكويتية مي العيدان ما يتداول عن وفاة ماما أنيسة.

وقالت “العيدان” في تغريدة: “مايتم تداوله عبر السوشل ميديا عن وفاة الاعلامية الكويتية أنيسة جعفر «ماما أنيسة» غير صحيح”.

مايتم تداوله عبر السوشل ميديا عن وفاة الاعلامية الكويتية أنيسة جعفر «ماما أنيسة» غير صحيح pic.twitter.com/mjAaIzxZnC — مي العيدان (@mayal3eidan) March 12, 2021

كما نفت الاعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد ما يشاع عن وفاة ماما أنيسة .

وقالت فجر السعيد في تغريدة بحسابها في تويتر: “ياجماعه صلوا على النبي وتعوذوا من إبليس .. #ماما_أنيسه بخير وتحتاج منكم الدعاء …آنا اليوم مكلمتها بالتلفون الساعه سبع وصوتها أحسن وقالتلي الحمدلله الطبيب يقولها بديتي تتجاوبين مع العلاج … حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كتب وروج لهالإشاعه … انتوا شنو”.

ياجماعه صلوا على النبي وتعوذوا من إبليس .. #ماما_أنيسه بخير وتحتاج منكم الدعاء …آنا اليوم مكلمتها بالتلفون الساعه سبع وصوتها أحسن وقالتلي الحمدلله الطبيب يقولها بديتي تتجاوبين مع العلاج … حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كتب وروج لهالإشاعه …🤬 انتوا شنو 💔 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 12, 2021