الاعلامي المصري سامي كمال الدين بعد أن وضع السيسي اسمه ضمن قائمة الارهاب: أحبك يا وطني

أصدرت سلطات النظام المصري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، قائمة جديدة للإرهاب، ضمت أسماء إعلاميين وكتاب ومسؤولين سابقين معارضين لنظامه ورافضين لانقلابه عام 2013. إلى جانب عدد من الشخصيات القطرية.

مطلوب للمرة الثانية

ومن بين هؤلاء المعارضين، الإعلامي المصري سامي كمال الدين، الذي أكد أن السيسي وضع اسمه للمرة الثانية. على قوائم الإرهاب والشرطة الدولية “الانتربول”.

وقال سامي كمال الدين، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تم وضعي على قائمة الإرهاب والإنتربول للمرة الثانية من مصر. تضمنت القائمة عدد من الشخصيات والكيانات القطرية”.

وأضاف سامي كمال الدين: “أخشى أن يظن النظام أني حصلت على الجنسية القطرية لذا وضعني معهم. ورفض تجديد جواز سفري منذ عام! صباح الخير يا وطني أحبك رغم كل هذا وذاك”.

تم وضعي على قائمة الإرهاب والإنتربول للمرة الثانية من مصر

تضمنت القائمة عدد من الشخصيات والكيانات القطرية

أخشى أن يظن النظام أني حصلت على الجنسية القطرية لذا وضعني معهم ورفض تجديد جواز سفري منذ عام!#صباح_الخيرᅠ يا وطني أحبك رغم كل هذا وذاك وذلك#سامي_كمال_الدين#مصر

#قطر pic.twitter.com/puwQcttbG9 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 12, 2021

حكم سابق على أبو تريكة

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن محكمة النقض في مصر أيدت إدراج لاعب منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة. و1528 شخصا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان. على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تنتهي في 1 أيار/ مايو 2023.

والنقض هي أعلى محكمة للطعون في مصر، وبتأييدها، الخميس، لقرار محكمة الجنايات (الصادر عام 2018). بإدراج أبو تريكة ومن معه على قوائم الإرهاب. يصبح القرار حكماً نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه، وفقا لإعلام محلي.

ومن آثار القرار الجديد “الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد”.

ويتضمن الحكم إدراج 1529 شخصاً، من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة، على رأسهم أبو تريكة. ورجل الأعمال المحبوس حالياً صفوان ثابت.

أبناء محمد مرسي

ومن بين رموز الإخوان يضم “أبناء الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، والمرشد الحالي المحبوس محمد بديع، والسابق المتوفى محمد مهدي عاكف، ومحمود حسين (قيادي متواجد بالخارج)، ومحمود عزت (قائم بأعمال المرشد المحبوس)، وحمزة زوبع (إعلامي يتواجد بالخارج)، ومحمد البلتاجي (محبوس)، وجمال حشمت، وقطب العربي (قياديان بالخارج)”.

ويعدّ هذا الإدراج هو الثاني بحق أبو تريكة، حيث تم إدراجه بقرار من محكمة جنايات القاهرة لمدة 5 سنوات منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017.

وفي 4 تموز/ يوليو 2018، قضت محكمة النقض في حكم نهائي بإلغاء القرار الصادر في 2017، بإدراج أبو تريكة و1537 شخصا على قوائم الإرهاب.

ولم يصدر بيان بشأن هذا الحكم من محكمة النقض، كما لم يصدر تعليق فوري من اللاعب المصري السابق أو محاميه حول ذلك.

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