كما حدث مع محمد رمضان في دبي .. سقوط عمرو دياب يضعه في موقف محرج وهكذا تداركه!

تعرّض الفنان المصري عمرو دياب لموقف محرج مشابه لنفس الموقف الذي سبق وان تعرض له زميله محمد رمضان أثناء تواجده في مهرجان “الضيافة الدولي” في الإمارات بنوفمبر 2020، حيث سقط “الهضبة” على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي خاص في أحد فنادق القاهرة.

وتدارك “الهضبة” الموقف سريعاً ونهض على الفور مطمئناً جمهوره بالقول: “عادي عادي” .

لحظة سقوط الفنان #عمرو_دياب على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي خاص في أحد فنادق #القاهرة. وتدارك #الهضبة الموقف سريعاً ونهض على الفور مطمئناً جمهوره بالقول: "عادي عادي"#اخبار_الفن pic.twitter.com/4JBE0w7ocs — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 13, 2021

وكان محمد رمضان انزلقت قدمه وهو يمشي بكل ثقة في طريقه لاستلام جائزة تكريمه. وسقط سقوطاً مدوياً على ظهره، لكنه استدرك الأمر ونهض فوراً من شدة الإحراج.

المصري محمد رمضان يقع في مهرجان الضيافة الدولي في دبي. pic.twitter.com/DsN67jGJIo — Screen Mix (@ScreenMix) November 29, 2020

تطورات لم يلحظها أحد بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

ورغم مرور أشهر على انباء انفصال الفنان المصري عمرو دياب، عن مواطنته الممثلة دينا الشربيني. ورغم أن ما حدث بينهما يشير إلى استحالة عودتهما مرة أخرى، إلا أن هناك بعض الأمور التي تشير إلى العكس.

فمن يتتبع حساب الهضبة عبر “انستجرام”، سيجد أنه لم يقم بحذف الصور والفيديوهات التي تجمعه بدينا الشربيني، وأنه اكتفى بعمل عدم متابعة لها فقط.

كذلك دينا الشربيني، لم تقم بحذف الصور التي تجمعها بعمرو دياب، ولا زال لديها في قائمة الحسابات التي تتابعها، بالإضافة إلى أنها تتابع حسابات أبناء الهضبة جميعهم، بالإضافة إلى زوجته السابقة السعودية زينة عاشور.

هذا ولا تزال نور عمرو دياب تتابع دينا الشربيني، وسبق أن تحدثت عنها حتى بعد انفصالها عن والدها، حين طرح أحد متابعيها سؤالاً قال فيه “هل تحبين دينا الشربيني، لتجيب نور حينها: “طبعا أحبها، أحبها جداً، إنها حقاً شخصية رائعة ولطيفة جداً”.

هل تعود المياه لمجاريها؟

تلك الأمور تدل على أن الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني، لم يصل إلى الدرجة التي تجعل الأمور غير قابلة للصلح بينهما، فهل نشهد عودتهما قريباً؟

ومنذ إعلان انفصالها عن عمرو دياب، تسلط الأضواء على دينا الشربيني في إطلالاتها المختلفة، والتي كان آخرها مثيراً للجدل.

حيث ظهرت دينا الشربيني بملامح مختلفة مع المخرج خالد مرعي في كواليس مسلسل “قصر النيل”، ما جعل المتابعون يفسرون السبب، فمنهم من رأى أنها ازدادت جمالاً، ومنهم من أكد أن الحزن لا يزال يكسو محياها.

تدريبات قاسية وأوزان ثقيلة

وتجاهلت دينا الشربيني كافة الأنباء والتسريبات والتحليلات حول انفصالها ونشرت فيديو لها في الجيم لتُثبت أنها قوية رغم كل شيء.

ونشرت دينا الشربيني قبل أسابيع سلسلة فيديوهات عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي عبر تطبيق “انستجرام”. ظهرت خلالها داخل “الجيم” تمارس تدريبات قاسية، وتحمل أوزاناً ثقيلة.

وعلقت دينا الشربيني على الفيديوهات: “أخيراً عدت إلى الرياضة، أفضل بداية ليومي مع أفضل مدربة سالي”.

وفي تعليق آخر كتبت دينا الشربيني: ” ترقبوا لمشاهدة المزيد من الرحلة، أنا أشعر أنني الأفضل”.

واعتبر الجمهور نشر دينا الشربيني لهذه الفيديوهات في هذا التوقيت، ماهو إلا رسالة لعمرو دياب وتهديد مبطن له.

معاناة عمرو دياب مع دينا الشربيني

وكانت مجلة “سيدتي” قد نشرت تسريبات حول معاناة عمرو دياب مع دينا الشربيني بآخر عامين بسبب غيرتها الزائدة.

وذكرت المجلة أن دينا واجهت تسريبا تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي منسوبا إلى مصدر يدعي أنه من أقرب أصدقاء عمرو دياب. وقال فيه أن الأزمة الأخيرة بين عمرو ودينا لم تكن الأولى.

وأشار المصدر إلى أن مشاجرتين وقعت بين دينا الشربيني وعمرو دياب سابقا لنفس السبب وهو غيرة دينا الشديدة على الهضبة. ورفضها موافقته على التصوير بحميمية مع المعجبات الحسناوات.

وأكد المصدر أن الشجار الأول نشب بين الثنائي في عطلة الصيف بالساحل الشمالي عندما وافق عمرو على التصوير مع الفتيات الجميلات. بمنتجع خاص في مارينا.

ثم تكررت الأزمة لنفس السبب أثناء تواجدهما في مدينة الجونة لحضور حفل زفاف ابن شقيقة طارق العريان ورفضت دينا وقتها مصاحبة. دياب إلى الحفل، وتكررت الواقعة بنفس المدينة.

وأكد المصدر أن عمرو دياب عاش أسوأ عامين في حياته بسبب غيرة دينا من المعجبات.

دينا تعيش في “قصر النيل”

ورفضت دينا الشربيني الرد على قصة التسريبات، وأكدت حينها أنها منشغلة في تصوير مسلسلها الجديد “قصر النيل”. وستدخل معسكرا خاصا. لمدة 10 أيام كاملة داخل قصر فاخر. لتصوير المشاهد الداخلية للمسلسل المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.

وستنتقل دينا الشربيني بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي.

وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، ويشارك دينا الشربيني في البطولة كل من: ريهام عبدالغفور، عمر السعيد. أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي. صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.

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