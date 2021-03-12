دعا النائب السابق في البرلمان الكويتي، ناصر الدويلة، الدول العربية للاستفادة من القوة العسكرية والاقتصادية لتركيا. مشدداً على ضرورة القيام بذلك بشكل عاجل.

العرب يضيعون الوقت

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “العرب يضيعون الوقت الذي هو التاريخ في ترددهم”.

وأكمل الدويلة: “إن كل يوم يمر علينا دون الاستفادة من القوة التركية العسكرية والاقتصادية والتاريخية يضعفنا على المستوى الاستراتيجي. ويستهلك مدخراتنا على أعداء لن يخلصوا لنا النصيحة ولن يقفوا معنا في المخاطر ولكن الهوى إذا غلب على السياسة ضاعت البلدان”.

العرب يضيعون الوقت الذي هو التاريخ في ترددهم وإن كل يوم يمر علينا دون الاستفادة من القوة التركية العسكرية والاقتصادية والتاريخيه يضعفنا على المستوى الاستراتيجي ويستهلك مدخراتنا على اعداء لن يخلصوا لنا النصيحه ولن يقفوا معنا في المخاطر ولكن الهوى اذا غلب على السياسه ضاعت البلدان — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 12, 2021

وأضاف الدويلة: “تنشط السياسة الخارجية التركية في نطاقات متعددة تعكس حيوية الدولة التركية وممارستها الذكية لقواعد الواقعية السياسية”.

وتابع: “رغم تمسك حكومة الرئيس أردوغان بقيم ومبادئ سامية في مساعدة الشعوب المسلمة ونصرة المظلوم إلا أنها تدرك أهمية تصفير المشكلات في المنطقة واحلال السلام كهدف استراتيجي”.

تنشط السياسة الخارجية التركية في نطاقات متعددة تعكس حيوية الدولة التركية وممارستها الذكيه لقواعد الواقعية السياسية ورغم تمسك حكومة الرئيس اردوغان بقيم ومبادئ ساميه في مساعدة الشعوب المسلمه ونصرة المظلوم الا انها تدرك اهمية تصفير المشكلات في المنطقة واحلال السلام كهدف استراتيجي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 12, 2021

الاستفادة من التعاون مع تركيا

وأكمل: “جميع الدول العربية ستستفيد من التعاون مع تركيا إذا حكمت تلك الدول عقلها والتزمت مصلحتها العليا بعيداً عن أوهام التمدد التركي أو الخطر الإخواني”.

واستدرك بالقول: “لغة المصالح أوضح من أوهام الكراهية التي تسيطر على بعض الحكومات العربية أن مصلحة العرب العليا مرتبطة بالتعاون مع أردوغان وشعبه الحر الوفي”.

جميع الدول العربية ستستفيد من التعاون مع تركيا اذا حكمت تلك الدول عقلها و التزمت مصلحتها العليا بعيدا عن اوهام التمدد التركي او الخطر الاخواني فلغة المصالح اوضح من اوهام الكراهية التي تسيطر على بعض الحكومات العربيه ان مصلحة العرب العليا مرتبطة بالتعاون مع اردوغان وشعبه الحر الوفي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 12, 2021

واستكمل: “سيطرت إيران على أربع عواصم عربية وما كان لها ذلك لو تعاملت الدول العربية بواقعية مع الأخطار الاستراتيجية. وهي في سبيل منع الشعوب من حق الاختيار عبر صناديق الاقتراع”.

كما أكمل: “سمح ذلك لإيران بالتبجح في اسقاط أربع عواصم وارتمت بعض الدول في احضان اسرائيل وهانت علينا فلسطين وتاهت رؤانا وتهدد أمننا”.

سيطرت ايران على اربع عواصم عربية وما كان لها ذلك لو تعاملت الدول العربية بواقعية مع الاخطار الاستراتيجيه وهي في سبيل منع الشعوب من حق الاختيار عبر صناديق الاقتراع سمحت لايران بالتبجح في اسقاط اربع عواصم وارتمت بعض الدول في احضان اسرائيل و هانت علينا فلسطين وتاهت رؤانا وتهدد امننا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 12, 2021

حرب الخليج

ومطلع العام الجاري، أكد الدويلة، على أن حرباً في الخليج العربي ستندلع قريباً، وذلك إبان الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما أشار الدويلة، في حينها، أن الحرب التي يفكر ترامب في خوضها تأتي بسبب حالة الفشل الكبير والإحباط التي عاشها. الرئيس السابق بآخر أيامه في البيت الأبيض.

وأضاف حينها: “لا استبعد ابدا اندلاع الحرب في الخليج حتى آخر دقيقه من ولايته فالأمر لا يتعلق بحساب. الربح والخسارة بقدر من يتعلق بايدلوجية اليمن المتطرف”.

وتابع الدويلة: “استقال معظم موظفي الصف الثاني في البيت الابيض وكثير من موظفي الصف الأول بسبب هوج ترامب وسفاهته واعتقادهم أنه سيقودهم في النهاية لكارثة”.

الإمارات تهاجم تركيا

وهاجمت الكاتبة الإماراتية، مريم الكعبي، تركيا، موجهة إليها سيل من الاتهامات الباطلة، على الرغم من العلاقة الاقتصادية القوية بين تركيا والإمارات ومساعي الأخيرة لتحسين العلاقة على حساب السعودية.

تركيا والعرب

وقال الكعبي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تركيا زيفت التاريخ وغسلت عقول العرب واحتلت أراضيهم، تركيا. تدعم الإرهاب وتأوي الإرهابيين وتستثمر في الإرهاب”.

وأضاف الكعبي: “هي تقوم بغسل يديها من جرائمها بالأعمال الفنية وتتهم الإمارات بدعم الإرهابيين. وتحتل الأرض العربية وتحتل العقل العربي وتواصل جرائمها التاريخية”.

يأتي ذلك، بعد أيام من التطور الحاصل في العلاقات المتوترة بين تركيا من جهة ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى.

وصرح مسؤولون أتراك عن استعداد بلادهم لفتح “فصل جديد” من العلاقة مع مصر والدول الخليجية.

وفي هذا السياق قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “من يمشي لنا خطوة نمشي له خطوتين”.

وذلك في التعليق على تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، التي قالها لشبكة بلومبيرغ. وأوضح بها أن بلاده منفتحة بشكل كبير على الحوار مع دولة مصر.

وتابع أقطاي في حديثه لقناة “تي آر تي” عربي التركية الرسمية، إن حديث قالن” جاء “بعد بيانات وفعاليات من جانب مصر التي أعلنت. أنها تحترم حقوق تركيا، وستعلن فعالياتها (يقصد أنشطة مصر للتنقيب عن الطاقة بشرق المتوسط) بحسب الترسيم التركي”.

كما أضاف مستشار الرئيس التركي في تصريحاته: “هذا هو المنتظر من مصر، التي (رأت أن ذلك) وفقا لمصالحها أكبر، وبعد ما أعلنت. هذا الشيء من يأتي إلينا خطوة نمشي إليه خطوتين”.

وقال أقطاي معلقاً على احترام مصر للحدود البحرية التركية الجديدة في الشرق الأوسط، بأن ذلك سيكون أفضل للطرفين، مصر وتركيا. مضيفاً بوجود خلافات وصعوبات بين الجانبين على الصعيد الاقتصادي والسياسي.

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