تعليق ناري من إعلامية الجزيرة إيمان عياد على الضربة التي وجهتها الأردن لنتنياهو

علقت المذيعة في قناة الجزيرة القطرية، الإعلامية إيمان عياد، على إلغاء ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله. زيارته للمسجد الأقصى والقدس بسبب الإجراءات الإسرائيلية المشددة بحق المقدسيين.

نتنياهو يشرب من ذات الكأس

وقالت عياد: “بالأمس عرقل الاحتلال الإسرائيلي وصول ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى المبارك. ليرد الأردن. اليوم برفض السماح لطائرة نتنياهو العبور فوق أجوائه، وعليه تم تأجيل زيارة نتنياهو للإمارات للمرة الرابعة !”.

كما أضافت عياد، وفق التغريدة التي رصدتها “وطن”: “من ذات الكأس يشرب نتنياهو رغم تبريره في الصباح أن مرض. زوجته الطارئ هو السبب!”.

بالأمس عرقل الاحتلال الإسرائيلي وصول ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى المبارك، ليرد الأردن اليوم برفض السماح لطائرة نتنياهو العبور فوق أجوائه، وعليه تم تأجيل زيارة نتنياهو للإمارات للمرة الرابعة !

من ذات الكأس يشرب نتنياهو رغم تبريره في الصباح أن مرض زوجته الطارئ هو السبب ! — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) March 11, 2021

“العين بالعين والسن بالسن”

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الإعلامية عياد، معبرين عن فخرهم بقرار الأردن، الذي صدم. الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

العين بالعين والسن بالسن والباديء أظلم. — Pincel Lead (@LeadPincel) March 12, 2021

لم يفعل هذا من اجل شعبه او من اجل الفلسطنيين بل من اجل وليّ عهده .. اين الانجاز ؟؟؟!!! — Libreman (@princedz2002) March 11, 2021

تحية للعاهل الأردني — Hanafy Ahmed (@HanafyAhmed5) March 11, 2021

نتنياهو يشرب من كاس عدم السماح بالسفر وهو الذي يسقي العرب الفلسطينيين كاس الموت والتشريد — Hisham Abad (@abadfamily) March 12, 2021

ولله احنا النشامى على سن ورمح 😎✌🏻 — Eman Abed Alazeez (@Eman_AAlazez) March 11, 2021

الأردن يحسم الجدل

وأمس الخميس، حسم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجدل الدائر حول أسباب إلغاء ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، زيارته التي كانت معدة لمدينة القدس المحتلة.

وفي تصريحات رسمية له قال الصفدي إن ولي العهد كان ينوي القيام بزيارة دينية إلى الأقصى أمس لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج.

خلاف مع الجانب الإسرائيلي

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على ترتيبات معينة، لكن تل أبيب تراجعت لاحقا عن هذا الاتفاق من جانب واحد.

كما شدد الصفدي على أن الزيارة ألغيت بسبب نشوب خلاف مع الجانب الإسرائيلي بشأن الترتيبات الأمنية في الحرم القدسي.

وزير خارجية الأردن أدلى بمزيد من التفاصيل ولفت في تصريحاته إلى أن الجانب الأردني فوجئ بفرض إسرائيل ترتيبات جديدة ما سيضيق على المقدسيين في ليلة عبادة.

وقال الصفدي ان التوجه الاسرائيلي دفع ولي العهد الحسين بن عبدالله بألا يسمح بالتضييق على المسلمين وأن لا يعكر صفو الليلة. وبناء على ذلك قرر إلغاء الزيارة حفاظا على حقهم بأداء العبادات بحرية ودون تضييق.

الحرم القدسي

كما واعتبر أيمن الصفدي أن الحرم القدسي بمساحته كله يمثل مكان عبادة خالص للمسلمين لا سيادة لإسرائيل عليه، ومن غير المقبول أي تدخل إسرائيلي في شؤونه.

جدير بالذكر أن حديث الوزير الأردني يأتي على خلفية إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه اضطر إلى إلغاء زيارته المتوقعة إلى الإمارات، بسبب رفض الأردن تنظيم الرحلة الجوية عبر مجاله الجوي.

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