بالصور: بيع سيارة الراحل مارادونا في المزاد العلني بمبلغ خيالي

بعد عرضها قبل أيام في مزاد علني في العاصمة الفرنسية “باريس”. ليتم بيع سيارة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا في عالم كرة القدم مارادونا بمبلغ غير متوقع.

وبينت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نشرت الخبر يوم الجمعة الماضية. عن بيع سيارة كان قد امتلكها أسطورة الراحل دييغو مارادونا مقابل 578 ألف دولار أمريكي بمزاد علني في العاصمة الفرنسية “باريس” الأسبوع الماضي.

Produite à seulement 1200 exemplaires, la Porsche 911 Carrera que possédait Diego Maradona en 1993 vient d’être vendue aux enchères pour 483 000 €. Maradona avait été flashé dans les rues de Séville à 180 km/h au volant de ce bolide 🏎 pic.twitter.com/JjlAnrlRvn — Views (@views_mag) March 12, 2021

وأردفت الصحيفة، ” الراحل مارادونا قاد تلك السارة الفضية من طراز بورش 911. موديل عام 1992م، عندما كان يلعب في صفوف نادي إشبيلية الإسباني. في أخر مواسمه في عالم كرة القدم قبل الاعتزال”.

فيما لم يكشف عن هوية من قام بشراء تلك السيارة الفضية. عبر وسائل الإعلام. بعد عرضها داخل المزاد العلني.

سيارة بورشه الشهيرة

كما وعرض سيارة “بورشه” امتلكها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل مارادونا في آخر مواسمه في أوروبا للبيع في مزاد وهي السيارة التي شهدت جزءًا من تاريخ الأسطورة في ملاعب القارة العجوز الإيطالية.

مواصفات سيارته الفضية

وامتلك اللاعب الراحل مارادونا سيارة ” بورشه” المعروضة بالمزاد ذات اللون الفضي. وهي من طراز بورشه 911. والتي صنعت في عام 1992م، حيث كان مارادونا يقودها إلى التدريبات والمباريات حينما كان يلعب في فريق إشبيلية الإسباني في موسم 1992-1993م.

الفريق الأخير

كما كان فريق إشبيلية الإسباني الفريق الأخير لمارادونا في القارة الأوروبية. بعد أن قضى فترة إيقاف لمدة 15 شهراً. بسبب سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات المحظورة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. وكذلك الاتحاد الإسباني.

سيارة مارادونا الـ"بورش 911" ستعرض في مزاد في باريس، حيث تعد السيارة أول مقتنيات مارادونا التي تباع بعد رحيله، ويعتقد أن تبلغ قيمتها نحو 240 ألف دولار.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/pp1dA26HwK — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 16, 2021

خبير عالم السيارات

وقال الخبير في عالم السيارات “جريجوري تيوتنز”. في دار بونامز للمزادات العالمية في وقت سابق، إن “السيارة تسلمها مارادونا جديدة تماماً. وبسبب مكانة مالكها السابق قد تباع هذه السيارة بـ 3 أضعاف قيمة سيارة من نوعها في المزاد العلني”.

ثمن سيارة مارادونا

وبدأ المزاد العلني بعرض سيارة الراحل مارادونا عبر شبكة الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، كما من المقرر أن يستمر حتى العاشر من مارس الجاري. وتقدر قيمة السيارة بنحو 200 ألف يورو. لكن الخبير تيوتنز أردف:” إن دار بونامز تتوقع أن تباع بثمن أكبر”.

كما وأضاف، ” السيارة لن تجذب فقط محبي اقتناء السيارات لكنها أيضاً ستجذب عشاق كرة القدم ومارادونا “أسطورة اللعبة” وأن السيارة ستدخل المزاد بعد أن قطعت 120 ألف كيلومتر مسجلة في عدادها”.

عمر تلك السيارة

وقضت السيارة 20 عاماً مع مالك أخر. في جزيرة مايوركا الإسبانية. مع مالك أخر قبل أن يتناقلها العديد من محبي اقتناء السيارات في فرنسا.

كما أن قيمة السيارة ارتفعت كثيراً بعد أن توفي مارادونا في شهر نوفمبر الماضي عام 2020م داخل أحد المشافي الأرجنتينية.

مارادونا وبيع السيارة

وباع النجم الأرجنتيني مارادونا، تلك السيارة لمالك أخر في جزيرة مايوركا الإسبانية، واحتفظ بها لعقدين من الزمن داخل مخزن في دولة بلجيكا.

قبل أن يتناقلها العديد من محبي اقتناء السيارات في فرنسا. وكما ستدخل المزاد بعد أن قطعت 120 ألف كيلومتر مسجلة في عداد السيارة.

حياته الشخصية

وولد اللاعب الأرجنتني “دييغو مارادونا”. في يوم ال 30 من شهر أكتوبر عام1960م، فى مدينة بوينوس ايريس عاصمة الارجنتين. قبل أن يرحل في يوم ال25 نوفمبر 2020م.

كما ويعتبر الكثير من الناس. بأن الأسطورة مارادونا. أحسن لاعب بتاريخ كرة القدم والأكثر جدلاً، حيث أنه لعب في مركز الهجوم والوسط، لعب مع فريق منتخب الأرجنتين لكوره قدم وفاز مع فريقه بكأس العالم لكرة القدم سنة 1986 م.

سيارة "بورشه" امتلكها الأرجنتيني دييغو مارادونا معروض للبيع في مزاد

pic.twitter.com/IyzDBOKHNz — Samir Hassan (@SamiHas84341321) March 4, 2021

واشتهر بتلك البطولة بهدفه الرائع والجميل ضد منتخب إنجليترا، وصل كمان للنهائي ببطولة سنة 1990م. إلى جانب اللعب مع العديد من الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية. كنادي برشلونة وإشبيلية الإسباني ونادى نابولي الإيطالي وبوكا جونيورز الارجنتيني.

قرار الاعتزال لكرة القدم

وقد اعتزل الأرجنتيني مارادونا عالم كرة القدم وكان عمره 34 عاماً في وقتها. في عام 1997م، ولكن اللاعب بقي إلى يومنا هذا متصدراً لعناوين الصحف والمواقع الإلكترونية والبرامج الرياضية والسياسية بعد اعتزاله ووفاته.

كما أنه من للاعبين الذين لا يخافون من إبداء رأيهم بكل شيء. في كافة المجالات المختلفة سياسياً كان أم رياضياً، فكانت تصريحاته نارية وتثير الجدل عبر وسائل الاعلام المختلفة.

الخوض في عالم التدريب

ودرب الراحل مارادونا منتحب بلاده الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2010م، كما أنه اشتهر بخلافاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم العالمية “الفيفا”.

على إثر المنشطات التي كان يتعاطها اللاعب والتي أثرت على مستواه الرياضي داخل ملاعب كرة القدم. حيث كان يتناول المخدرات.

نقل جثمان #مارادونا من مقر إقامته إلى المستشفى المدعي العام الذي يعمل مع شرطة بوينس آيرس أكد أن وفاة #دييغو حدثت في الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي تزامنت تصريحات الرجل مع خروج سيارة تحمل جثمان #مارادونا إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات pic.twitter.com/wql8s1UqRj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 26, 2020

وقبل وفاته العام الماضي اعترف أسطورة كرة القدم بأبوته لثلاثة أولاد ولدوا في كوبا في خليج المكسيك، ليضافوا إلى الأولاد الخمسة الذين سبق أن اعترف بهم.

كما ويعتبر الأسطورة مارادونا قدوة إلى نجوم عالم كرة القدم في الملاعب الأوروبية والأندية في مختلف دول العالم. كمثال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المهاجم في فريق برشلونة الإسباني.

والبرتغالي كريستيانو رونالدو. هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” إلى جانب العديد من اللاعبين المتألقين في عالم كرة القدم.

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