الزمالك المصري يهرب من شبح الهبوط بفوز نظيف على سيراميكا

في مباراة شهدت السيطرة لمتصدر الدوري الزمالك المصري. على أجواء المباراة، أمام منافسه سيراميكا كليو باترا ضمن منافسات الأسبوع ال 15 الدوري المصري الممتاز. بهدفين نظيفين دون رد.

ليحافظ فريق الزمالك المصري صدارة جدول الترتيب. معمق الفارق عن أقرب المنافسين وغريمه التقليدي الأهلي المصري.

ملخص مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا هدف اشرف بن شرقي وهدف امام عاشور نتمنا المتابعه للاكونت#الزمالك_سيراميكا#الزمالك pic.twitter.com/0ootaqDuhe — Captin Hema (@CaptinH07498657) March 11, 2021

الذي تبقى له مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها. بسبب مشاركته الخارجية في كأس العالم للأندية الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في شهر فبراير الماضي.

هدفي الزمالك

مع بداية بدء انطلاق اللقاء بين كلا الفريقين. نجح اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من إحراز الهدف الأول في شباك منافسه سيراميكا في الدقيقة ال 6 من المباراة. التي سددها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء.

كما وأضاف اللاعب المصري إمام عاشور الهدف الثاني في شباك الخصم. في الدقيقة ال 19 من المباراة بعد تمريرة عرضية رائعة من الجانب الأيسر.

حماس كبير شهدته مُباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ⚪️🔴.. التقطت عدسة كورة 11 أبرز الإلتحامات من جانب الفريقين 📸⚽ pic.twitter.com/qD4oXh2D7a — kora11.com (@kora11) March 11, 2021

ليسجلها اللاعب في شباك المنافس سيراميكا. لينتهي منتصف اللقاء بين المنافين بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

أجواء المباراة بين المنافسين

وكما حاول فريق سيراميكا الرجوع إلى أجواء المباراة مع بداية مجريات الشوط الثاني من المباراة. لكنه لم فشل فيث الوصول إلى شباك فريق الزمالك.

ملخص مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا هدف اشرف بن شرقي وهدف امام عاشور نتمنا المتابعه للاكونت#الزمالك_سيراميكا#الزمالك pic.twitter.com/0ootaqDuhe — Captin Hema (@CaptinH07498657) March 11, 2021

مع إهداره العديد من الفرص طيلة الشوط الثاني. على عكس منافسه الذي نجح في الحفاظ على نتيجة المباراة مع نجاحه في تحصين دفاعه. لينجح في الحصول على ثلاثة نقاط ثمينة على حساب سيراميكا المصري.

إقالة مدرب الزمالك

وأعلنت إدارة فريق الزمالك المصري عن إقالة مدربها البرتغالي “جايمي باتشيكو” 62 عاماً، في بيان رسمي له.

والذي توجه بالشكر على الفترة السابقة التي قضاها مع الفريق. وتحقيق النتائج الإيجابية. والتي انتهت بفوز الفريق على سيراميكا والحفاظ على صدارة الترتيب. في مباراته الأخيرة مع الزمالك.

We support you and we want you to stay with us #باشيكو_يكمل_اللجنة_ترحل#الزمالك pic.twitter.com/htKH84obk1 — Nadagomaa (@nnaddagomaa6) March 11, 2021

كما وتمنى فريق الزمالك المصري. النجاح والتوفيق للمدرب البرتغالي “باتشيكو”. خلال مسيرته في عالم التدريب الكروي الفترة المقبلة.

وتولى المدرب قيادة الفريق المصري في يوم ال 28 من شهر سبتمبر الماضي. قبل مباريات النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2020-2021م.

نتائج الفريق مع المدرب البرتغالي

كما وخاض فريق الزمالك المصري تحت قيادة البرتغالي “باتشيكو” 26 مباراة في مختلف المسابقات. حقق من خلالها الفوز 16 مباراة. وتعادل في 6 مباريات. بينما خسر في 4 مباريات.

وخلال مؤتمره الأخير قبيل مباراة سيراميكا المصري. عقب فوز فريقه الزمالك المصري. كشف المدر البرتغالي “باتشيكو” عدم علمه برحيله أو إقالته عن فريق الزمالك المصري.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة. بينما عاد فريق بيراميدز من جديد ليحتل المركز الثالث من الترتيب برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

كما جاء فريق مصر المقاصة في ترتيب في المركز الرابع برصيد 24 نقطة. بفارق نقطة مع فريق إنبي. ليحتل في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وفي المركز السادس يأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد برصيد 22 نقطة. متساوياً مع فريق الاتحاد الإسكندري بنفس النقاط. الذي احتل المركز السابع من الترتيب أما في المركز الثامن جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 21 نقطة.

جماهير الزمالك للبرتغالي جيمي باتشيكو You are the best pic.twitter.com/MGip5PjeYf#باشيكو_يكمل_اللجنه_ترحل — عمرو جابر (@Amr_Gaber1911) March 11, 2021

كما وتساوى فريق الجونة المتراجع في ترتيب الدوري المصري بنفس النقاط، أما في المركز العاشر من جدول الترتيب. ويأتي ترتيب فريق سموحة المصري برصيد 19 في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

شكوى الإسماعيلي

فيما جاء الفريق الإسماعيلي المتراجع في الدوري المصري منذ بداية الموسم. مع الشكاوى التي تقدم بها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وتظلمه من حكام منافسات الدوري، ليتعرض مجددا للخسارة أمام حامل اللقب ويبقى في ذيل الترتيب.

وفقاً @IzemPro1 🚨🚨|| الفرنسي باتريس كارتيرون 🇫🇷 وقع مع نادي الزمالك الاعلان الرسمي سيكون غداً بعد مبارة الزمالك وسيراميكاً . pic.twitter.com/z9ZIZJnk1D — MALEK||CAF (@football_caf) March 10, 2021

ويحتل الإسماعيلي بهذه النتيجة في المركز السادس عشر من جدول الترتيب برصيد 10 نقاط. مع صعوبة الفريق في العودة والصعود في ترتيب الدوري المصري.

هدافي الدوري المصري

كما ويحتل مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف.

متساوياً مع اللاعب المصري أحمد سمير الذي يتساوى بنفس الأهداف برصيد 7 أهداف. بعد نجاحه في تسجيله الهدف الرائع من ركلة حرة ثابتة في شباك الأهلي المصري. وكذلك اللاعب عمر كمال في صفوف المصري البورسعيدي بنفس الأهداف.

كما جاء في المركز الرابع من الترتيب لاعب سيراميكا أحمد ياسر ريان برصيد 6 أهداف. متساوياً مع اللاعب المصري حسام حسن في فريق سموحة المصري. ولاعب مصر المقاصة النيجيري شيمليس بيكلي ورزاق سيسه بنفس الأهداف.

فيما جاء اللاعب في صفوف فريق بيراميدز رمضان صبحي وجون إبوكا وعمر السعيد وعمرو جمال في المركز العاشر من الترتيب برصيد 5 أهداف.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 5 أهداف. بفارق وحيد مع زميله إمام عاشور.

ولاعب الأهلي الذي ينال عقوبة الإيقاف لشهر وحيد نتيجة عدم الالتزام محمود عبد المنعم ومروان حمدي ومحمد شريف. خلال منافسات الموسم الجاري.

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