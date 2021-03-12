الامن الكويتي يضبط عبدالله الجاسر عبودكا
الامن الكويتي يضبط عبدالله الجاسر عبودكا
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الأمن الكويتي يعتقل نجم مواقع التواصل “عبودكا” بعد تهديده ضابطاً وكسر حظر التجول

كتب وطن
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اعتقلت قوات الامن في الكويت، نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ” عبودكا”، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإنه تم ضبط ”عبودكا“ في الخيران بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية.

عبودكا كسر حظر التجول

وذكر حساب ”شاهين سناب“ في موقع ”تويتر“، أن ”عبودكا كسر حظر التجول في منطقة الخيران، وأثناء وجوده عند نقطة تفتيش. رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الأمن الذي كان يتحدث معه، فتم القبض عليه، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه“.

وكان ظهور نجم المواقع ”عبودكا“ قبل أيام مع وزير الداخلية ثامر العلي، أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل. مستنكرين زيارة وزير الداخلية -الذي دعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية – لعبودكا دون مراعاة لقواعد التباعد أو ارتداء الكمامة. كما استنكروا زيارته لعبودكا، الذي سبق وتم اتهامه بقضية غسيل .

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الجاسر تعرض لاعتداء

وكان نجم السناب شات الكويتي عبدالله الجاسر المعروف بـ”عبودكا” تعرض لاعتداء قاسي من قبل شخصين العام الماضي، الامر الذي أدى لإصابة عينه إصابة بالغة بحسب الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشف عبودكا أنه خسر عينه بنسبة 80%، وسيخضع لعملية جراحية غداً ً.

وروى عبودكا تفاصيل الاعتداء لصحيفة “الراي” المحلية قائلاً: ” ماحصل كان محاولة من أحد قادة السيارات لاستيقافي دون. سبب معروف ولكني رفضت التوقف، فلحق بي وصدم سيارتي من الخلف صدمة خفيفة، وهنا نزلت وتجادلنا مع سائق السيارة”.

واستطرد عبودكا تفاصيل الهجوم المُباغت: “خلال لحظات من كان معه في السيارة باغتني وهو قادم من خلفي ليضربني على وجهي بآلة حادة لم أتبينها، وتركاني على الأرض وغادرا” .

وأكد عبودكا أن الاعتداء الذي تعرض له أسفر عن إصابته بقطع في الدمعية وكسر في الانف.

كشفت صحيفة “الأنباء” المحلية أن أجهزة  الداخلية فتحت تحقيقات في واقعة الاعتداء على “عبودكا” بعد وصوله الى مستشفى العدان بمركبته الخاصة وهو يعاني من فوق الجفن.

وكشفت الصحيفة عن مصدر أن التحريات تشير أن الحادثة خلاف مروري مبدئياً، وأوضح مصدر طبي في مستشفى العدان أن “عبودكا” تعرّض لجرح قطعي في جفن العين العلوي، وحسب ما تبين في الأشعة المقطعية فهناك جرح في محجر العين وكسر في الجيوب الأنفية من الداخل لجهة العين اليمنى، وهو متواجد حاليا في قسم الحوادث.

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