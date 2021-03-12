اعتقلت قوات الامن في الكويت، نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ” عبودكا”، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإنه تم ضبط ”عبودكا“ في الخيران بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية.

ايش فيه البطل عبودكا كاسر الحظر يأخ الي صورته معاه وزير الداخليه احشمه شوي مأخذ سلفي معاه ثالث يوم كاسر الحظر عل مود وزير الداخليه صديجي ايش فيه — صقر العبدلي🇰🇼🇰🇼🇰🇼 (@ml9EK4G0c8fc7Sm) March 12, 2021

عبودكا كسر حظر التجول

وذكر حساب ”شاهين سناب“ في موقع ”تويتر“، أن ”عبودكا كسر حظر التجول في منطقة الخيران، وأثناء وجوده عند نقطة تفتيش. رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الأمن الذي كان يتحدث معه، فتم القبض عليه، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه“.

القبض على "عبودكا" في الخيران بتهمة كسر حظر التجول.. فيديو قبل أيام: pic.twitter.com/BKtbCu9400 — ننشر فيديوهات (@reelq8) March 11, 2021

وكان ظهور نجم المواقع ”عبودكا“ قبل أيام مع وزير الداخلية ثامر العلي، أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل. مستنكرين زيارة وزير الداخلية -الذي دعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية – لعبودكا دون مراعاة لقواعد التباعد أو ارتداء الكمامة. كما استنكروا زيارته لعبودكا، الذي سبق وتم اتهامه بقضية غسيل الأموال.

ياوزير الداخليه انت بالفيديو اللي قبل هالصوره ما قلت حق عبودكا انا اي تجمع احب امره واقعد معاهم ؟؟

زين وين التباعد بينك وبينه

طيب وين الكمام ولا عبودكا خط احمر

وبعدين ليش ماتكلمت على الجلسه الافتتاحيه

وليش ما تكلمت عن مسيرة الصبيه#وزير_الداخليه pic.twitter.com/3wYN2ulOZJ — د / جــيــكـــر (@Vxr331) March 8, 2021

دخلت البرنامج وشفت ان اغلب الشعب يأن من الوضع السياسي

؟؟؟؟

هل تصعيد اعلامي مقصود ام واقع حزين 🥺 — 𝐿𝐴𝑆𝑇 𝑀𝐴𝑁 (@q8NicE78) March 11, 2021

الجاسر تعرض لاعتداء

وكان نجم السناب شات الكويتي عبدالله الجاسر المعروف بـ”عبودكا” تعرض لاعتداء قاسي من قبل شخصين العام الماضي، الامر الذي أدى لإصابة عينه إصابة بالغة بحسب الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشف عبودكا أنه خسر عينه بنسبة 80%، وسيخضع لعملية جراحية غداً صباحاً.

وروى عبودكا تفاصيل الاعتداء لصحيفة “الراي” المحلية قائلاً: ” ماحصل كان محاولة من أحد قادة السيارات لاستيقافي دون. سبب معروف ولكني رفضت التوقف، فلحق بي وصدم سيارتي من الخلف صدمة خفيفة، وهنا نزلت وتجادلنا مع سائق السيارة”.

واستطرد عبودكا تفاصيل الهجوم المُباغت: “خلال لحظات من كان معه في السيارة باغتني وهو قادم من خلفي ليضربني على وجهي بآلة حادة لم أتبينها، وتركاني على الأرض وغادرا” .

وأكد عبودكا أن الاعتداء الذي تعرض له أسفر عن إصابته بقطع في القناة الدمعية وكسر في الانف.

كشفت صحيفة “الأنباء” المحلية أن أجهزة وزارة الداخلية فتحت تحقيقات في واقعة الاعتداء على “عبودكا” بعد وصوله الى مستشفى العدان بمركبته الخاصة وهو يعاني من نزيف فوق الجفن.

وكشفت الصحيفة عن مصدر أن التحريات تشير أن الحادثة خلاف مروري مبدئياً، وأوضح مصدر طبي في مستشفى العدان أن “عبودكا” تعرّض لجرح قطعي في جفن العين العلوي، وحسب ما تبين في الأشعة المقطعية فهناك جرح في محجر العين وكسر في الجيوب الأنفية من الداخل لجهة العين اليمنى، وهو متواجد حاليا في قسم الحوادث.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك