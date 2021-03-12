هنأ الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المطبع العربي أمجد طه بعيد ميلاده. واصفاً إياه بالصديق وجسر السلام الحقيقي.

جسر حقيقي للسلام

وقال أردعي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “عيد ميلاد سعيد صديقي الغالي أمجد. وكل عام وأنت بخير وصحة. وسلامة يا رب! أنت جسر حقيقي للسلام والمعرفة والاحترام المتبادل! دام عزك”.

عيد ميلا سعيد صديقي الغالي أمجد @amjadt25 وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة يا رب! انت جسر حقيقي للسلام والمعرفة والاحترام المتبادل! دام عزك pic.twitter.com/zYryHotQb3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2021

المطبع العربي يرد على صديقه

المتصهين أمجد طه، رد على تغريدة أفيخاي أدرعي، قائلاً: ” شكراً يا الطيب، جعل كل ايامك سعادة وسلام وصحة وتوفيق”.

شكراً يا الطيب ، جعل كل ايامك سعادة وسلام وصحة وتوفيق — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) March 11, 2021

غضب عربي

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الناطق باسم جيش الاحتلال ورد المطبع العربي عليه. معبرين عن استنكارهم من مواصلة أمجد طه حملاته التطبيعية.

الصراحه امجد طه كل غرضه في التقرب من

سرائيل والتبجيل في سرائيل هو غرض سخصي هو الحصول على الجنسيه الاسرائيليه والايهم الاسرائيل ولاالتطبيع

فقد هو يريد مصلحته في التطبيع من اجل مصلحه شخصيا يعني هذا الشخص منافق.انا عندي قدرة في كشف الوجوه عن.بعد

فانا درست العلوم السياسية ولعولمه — طلاس الهليل (@tlasalhalil) March 11, 2021

كذبتم وصدق الله العظيم pic.twitter.com/mQVDjFodaT — شيخه العبري🌿 (@AbraSheka) March 12, 2021

انبطاح لا غير لأنه في الأصول لا تعرفون أصلا معنى للسلام بل انتم عنوان المكر والخديعة والنجسة — عبدالقادر زياني (@abdelkaderzia12) March 11, 2021

تغيير مسمي

العميل إلى جسر — fhad naser (@fhadnaser3) March 11, 2021

لا جمعنا الله بكم دنيا و آخرة — سامي (@sami_salman_) March 11, 2021

أمجد طه يصدم الجميع

وفي وقت سابق، صُدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار موجة من الجدل الكبير، للمطبع أمجد طه ـ الأحوازي الأصل والمرتزق لدى الإمارات ـ وصديقه.

وأظهر الفيديو حديثهم عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ويصفونه بصفات غريبة تكشف مدى العار الذي أوصل له ابن زايد العرب.

وقال أمجد طه في مقابلة له خلال تواجده بالأراضي المحتلة وبعد أن قال له المذيع:” على الناس الامتنان للجنود. الإسرائيليين لدورهم الكبير في حماية الإنسانية.

ليجيب عليه طه قائلاً: “إنهم أبطال حقيقيون نحن لا نراهم في التلفاز أو الأفلام، نراهم قط في حياتنا اليومية الواقعية”.

المطبع الإماراتي "أمجد طه" وصديقه يصفون جيش الاحتلال بالأبطال والمذيع يستعجب من كلامهم!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/UyMzWY9tYs — The Lens – العدسة (@TheLensPost) December 20, 2020

وتابع أمجد طه في حديثه: “يقومون بحماية حياة الكثير من الأطفال والنساء، ليتعجب منه المذيع. ويقول له “الجيش الإسرائيلي؟”.

فيجيب مؤكداً: “بالتأكيد بالطبع، لقد قابلنا الكثير من الجنود الذين لهم دور كبير في إنقاذ حياة الآخرين وهذه. هي السمات الإنسانية التي يتمتع بها هؤلاء الأبطال “بالإشارة لجنود جيش الاحتلال”.

أمجد طه يؤيد الجيش الإسرائيلي

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق مقطع فيديو للمطبع أمجد طه وزميله. من داخل أراضي الجولان المحتل، يقولون فيه المجد للجيش الإسرائيلي الذي يقوم بردع حزب الله و “تأديبه”.

كما عبّروا عن إعجابهم بجولات الاحتلال الإسرائيلي بحق حزب الله ولبنان، تلك الجولات التي راح فيها. مئات الأطفال والنساء الأبرياء من الشعب اللبناني، في تموز 2006.

ولا تزال جولات التطبيع بين كل من الإمارات والاحتلال الإسرائيلي قائمة، وتتخذ صوراً وأشكالاً جديدة يوماً بعد يوم. ويوماً بعد يوم أيضاً، يزداد القبح الإماراتي، ويوغلون في الإساءة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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