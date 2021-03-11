وجدوهما جثتين داخل حمام .. هكذا كانت صدمة أسرة بابنها وعروسته بعد 48 ساعة من الزفاف!

تحولّت فرحة أسرة عروسين مصريين إلى عزاء، بعدما عثروا عليهما متوفيين داخل شقتهما، بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما، اختناقاً داخل حمام شقتهما بمحافظة الفيوم في مصر.

48 ساعة فقط!

تعود تفاصيل الواقعة بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية، إلى تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد وروود بلاغا من أهالي عروسين بالعثور على الزوجين متوفيين داخل شقتهما، بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة إطسا إلى مكان الواقعة.وتبينّ أنّ المتوفيين هم وليد أحمد أحمد أبو الخير (25 عاما)، وزوجته نجاح شحاته محمد عطشي (20 عاما).

وذكرت أسرة العروسين أنّهم اتصلوا بهما كثيرا للاطمئنان عليهما فلم يجيبا على اتصالاتهم، فذهبوا إلى منزلهما للاطمئنان عليهما، وطرقا باب الشقة كثيرا ولكن دون رد.

صدمة أسرة العروسين

وحين ازداد خوفهم وقلقهم، اضطرت الأسرة إلى كسر باب الشقة ودخولها، وأصابتهم الصدمة حينما عثروا على جثتي العروسين في حمام شقتهما.

وأكدت الأسرتين أنّ وفاتهما قضاءاً وقدر، ولا توجد فيها أي شبهة جنائية، خصوصا أنّ الشقة لا يوجد بها أي آثار بعثرة، وتوجد بقايا طعام العروسين.

وتم نقل جثتي العروسين إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي. وتبين من فحصهما أنّهما توفيا إثر إصابتهما باختناق، نتيجة استنشاق غاز متسرب من سخان الحمام. بسبب عدم وجود التهوية اللازمة بالحمام؛ إذ كان شباك الحمام مغلقا تماما.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن جثتي العروسين.

وشهدت مصر العام الماضي حادثة مشابهة، حيث لم تدم فرحة عروسين سوى 18 ساعةً فقط بعد انتهاء حفل زفافهما. ليقضيا معاً داخل شقتهما في حي الشرابية شمال القاهرة.

وكشفت التحريات حينها أن الزوجين أغلقا منافذ الشقة بسبب برودة الطقس، عقب انتهاء حفل زفافهما، حيث تبين حدوث تسرب غاز داخل الشقة. نتج عنه وفاة العروسين نتيجة للاختناق أثناء نومهما.

وانكشفت وفاة العرويسن بعدما حضرت والدة العروس وأشقائها لتهنئتهما في نهاية يوم الصباحية. حيث طرقوا الباب أكثر من مرة ولم يستجيبا، وبكسر الباب تم العثور على جثث الضحيتين.

ويعتبر سخان الغاز هو السبب الرئيسي في وفاة معظم العرسان في مصر ليلة زفافهم، فقد حصد يناير 2019 وحده أرواح 5 عرسان.

تحذيرات للمواطنين

وبسبب تكرار هذه الحوادث، سبق أن حذرت المشرفة على مركز السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية مها غانم، من “سخانات الغاز”. مضيفة أنها قد تؤدي للوفاة في حال حدوث أي تسرب.

وأوضحت غانم في تصريحات لصحف محلية حينها أن المركز تصل إليه حالات مُصابة بتسمم بسبب استنشاق كمية كبيرة من الغاز.

ونصحت غانم المواطنين بمتابعة مفاتيح الغاز أو البوتاغاز، وعدم إغلاق الشبابيك أثناء التواجد في الحمام بشكل مطول، مضيفة: “لا ينبغي الاستحمام لأكثر من 3 دقائق. وأناس كثر توفاهم الله بسبب المكوث طويلا في الحمام”.

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