مخرجة مصرية تفضح ممثلاً يخطف الفتيات الصغار ويتحرش بهن في منزله

تزامناً مع الغضب المصري تجاه جريمة متحرش المعادي، أثارت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري جدلاً واسعاً بتعليقها على القضية واتهامها أحد الفنانين بفعل مماثل.

ممثل وسيم وشيك ومغتصب!

وكتبت كاملة أبو ذكري منشوراً عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، قالت فيه: “تذكرت ممثلاً كان سفيراً في السابق، في الأربيعينات. ويسكن في الزمالك، وشكله وسيم ومحترم وشيك جدًا”.

وتابعت أبو ذكري: “كان هذا الممثل يعمل معنا في فيلم حين كنت مساعدة مخرج، وتفاجأ طاقم العمل أنه تم القبض عليه لأنه يقوم. بخطف بنات صغيرة من الشارع ويأخدهم عنده البيت، ويحبسهم ويغتصبهم إلى أن افتضح أمره”.

وأشارت المخرجة المصرية إلى أن هذا الفنان توفي في السجن، مختتمة: “المظاهر ساعات تكون خادعة لدرجة تجعلك خائفاً من كل البشر”.

هجوم كاملة أبو ذكري على الفنانين

ودائماً ما توجه المخرجة كاملة أبو ذكري اتهامات وانتقادات للعاملين معها في المجال الفني، فاتهمت بعض الممثلين في مسلسل “100 وش”. بالغرور وهاجمتهم بشراسة.

كما اتهمت أبو ذكري، الفنان محمد رمضان بالغرور، وقالت حينها: “لن أعمل مع فنان مغرور ولمّا أحس بأن هناك فنان يسعى للتعالي علىّ بوقفه عند حده”.

ولم يسلم الفنان يوسف الشريف، من انتقادات كاملة أبو ذكري، بسبب تصريحاته التليفزيونية بشأن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات في أعماله. وكتبت حينها على”فيسبوك”: “هذا اسمه نوع من أنواع الدعاية المبتذلة واستغلال أطهر شيء في الوجود لأغراض النجومية وزيادة عدد المشاهدات”.

متحرش المعادي

هذا وقد تمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض على المتحرش بطفلة المعادي، والذي أثار غضبا واسعا في مصر .

وكان المتهم مختبئا داخل إحدى الشقق، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيق معه. وتبين أنه متزوج ولديه طفلان. تخرج من كلية التجارة الخارجية في جامعة حلوان، يعمل موظفا في إحدى الشركات الخاصة بمواد البناء ومقرها دولة خليجية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، إلى أن تظهر مكتشفة الواقعة وتنقذ الطفلة وتتشاجر معه.

كنت أمزح!

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة، إنه لم يقصد التحرش بها، بل كان يمزح. وأنه يعرف المجني عليها وكان يشتري منها المناديل بشكل يومي.

وأضاف في الاعترافات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه يمر بشكل يومي من ميدان الحرية في المعادي، ويشتري المناديل من طفلة المعادي “سارة”، وهي تعرفه جيدا.

متحرش المعادي منفصل عن زوجته

وأشار المتهم إلى أنه يعمل محاسبا في شركة عقارات، ومنفصل عن زوجته منذ 6 أشهر، ولديه طفلان يعيشان مع والدتهما.

واستمعت النيابة أيضاً لأقوال والدة الطفلة وجدتها، واللتان أكدتا أنهما تقومان ببيع المناديل في ميدان الحرية بالمعادي منذ 3 سنوات.

وقالت الأم إنه بعد انتشار واقعة التحرش بابنتها إعلامياً، اكتشفت اختفاءها، وعند عودة الطفلة إلى المنزل وجدتها منهارة من البكاء.

وأوضحت الأم، أن ابنتها أخبرتها بما حدث معها، وأن المتهم أخبرها بأنه سيقوم بشراء بعض المناديل التي تبيعها في المنطقة منذ عامين، فقامت بالدخول معه داخل العقار.

واصطحب الطفلة فريق من النيابة لتمثيل الواقعة، لكنها انهارت من البكاء وقام رجال النيابة بتهدئتها.

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