هاجم الأمير السعودي البارز، عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، الإدارة الأمريكية التي يقودها الرئيس جو بايدن. بسبب سياسة بايدن تجاه المملكة العربية السعودية التي تختلف عن سلفه دونالد ترامب.

عبدالرحمن بن مساعد: بدائل عديدة لشراء السلاح

وقال الأمير السعودي، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”. إن لدى بلاده بدائل عديدة لشراء السلاح بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية.

#الموقف | سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن التصريحات الأمريكية بمنع بيع السلاح للمملكة: السلاح موجود في كل مكان، وليس من أمريكا فقط.@abdulrahman@tariqalhomayed#عبدالرحمن_بن_مساعد_في_الموقف pic.twitter.com/Dg6H0xrQWv — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 10, 2021

وأجرت القناة الرسمية للسعودية “السعودية”، أمس الأربعاء، حوار مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

قرارات تقيد التعاون

وأكد الأمير السعودي خلال اللقاء، أن المملكة لديها بدائل مختلفة لشراء السلاح بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية. التي اتخذت إداراتها الجديدة عدة قرارات تقيد التعاون والدعم للسعودية.

كما شدد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على أن الطرفين، السعودي والأمريكي، يحتاجان لبعضهما البعض، مشيراً إلى كون واشنطن. شريكا تاريخيًا لبلاده إلى جانب دور محوري لبلاده في مكافحة الإرهاب.

واستشهد الأمير السعودي بمقولة شعبية مصرية “يا ألف نهار أبيض”، بشأن محاولة تقيد الجانب الأمريكي. وقف السلاح للسعودية، بدعوى أن السلاح موجود في كل مكان.

تقليل من مواقف الإدارة الأمريكية

وقلل عبدالرحمن بن مساعد من مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة تجاه بلاده، والتي عزاها لوعود انتخابية لن يلبث الرئيس جو بايدن. عن التخلي عنها شأن رؤساء أمريكيين سابقين عادوا سريعا لتعزيز علاقات بلادهم مع المملكة.

كما تعد السعودية من أكبر مشتري السلاح في العالم، وحظيت المصانع الأمريكية لعقود طويلة بالنصيب الأكبر من تلك الصفقات.

لكن ولي العهد السعودي الشاب، الأمير محمد بن سلمان، أطلق خطة ليكون نصف ما تحتاجه بلاده من السلاح. سنويًا مصنَّع محليًا بحلول عام 2030.

أمير سعودي ينتقد إدارة بايدن لتراجعها عن إدانة الحوثيين

وفي وقت سابق، هاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. بسبب تراجعها عن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

جاء ذلك، في تغريدة للأمير السعودي سطام بن خالد، رصدتها “وطن”، تعليقاً على إدانة الولايات المتحدة. لقصف الحوثيين لأهداف متفرقة بالمملكة على مدار الأيام الماضية.

الحوثي ليس حزب يمني

وقال الأمير السعودي: “ما تقوم به جماعة الحوثي هي أعمال إرهابية فليس من المنطقي بأن تعامل معاملة كأنها حزب يمني”.

كما أضاف الأمير السعودي: “المواقف الغير صريحة وواضحة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية تعطيه. الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين من أهل اليمن ودول المنطقة”.

إدانة أمريكية

كما دانت السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية. الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية. وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام”.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في بيان تبنيها لعملية واسعة في المملكة.

ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه الرسمي بتويتر، بيانا كشف فيه تفاصيل عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي.

كما قال “سريع” وفق ما رصدته (وطن) إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ، تمكن من تنفيذ عملية هجومية واسعة. ومشتركة في العمقِ السعودي.

وأوضح أن ذلك تم عن طريق أربعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً “وثمانيةَ صواريخَ بالستية.. منها عشر طائرات مسيرةٍ نوع صماد3 وصاروخ ذو الفقار”.

الحوثيون يكشفون الأهداف التي قصفوها

وعن الأهداف التي قصفتها طائرات الحوثي داخل المملكة، قال متحدث الجماعة إن الطائرات “استهدفت شركةَ أرامكو في . ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقةِ الدمامِ في عمليةِ سماها بـ”عملية توازُن الردعِ السادسة”.

فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكريةً أخرى في مناطقَ عسيرَ وجيزانَ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k، وسبعة صواريخ نوع “بدر”. وفق سريع الذي أضاف:”وكانت الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.”

كما أكد المتحدث باسم قوات الحوثي في نهاية البيان، بأن هذا الاستهداف يأتي في إطارِ “حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الردِّ على تصعيدِ العُدوان. وحصاره الشاملِ على بلدِنا العزيز.”

وتابع بما نصه:” نعد النظامَ السعوديَّ بعملياتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ طالما استمرَّ في عُدوانهِ وحصارهِ على بلدِنا.”

استهداف دوري ومستمر

ويشار إلى أن هذا القصف سبقه هجوم مماثل يوم، الجمعة، حيث أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية. عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

كما قال يحي سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، في تغريدة رصدتها “وطن” وقتها: “مجدداً سلاح الجو المسير يتمكن. من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي. فجر الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة”.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. صوب مدينة جازان بجنوب المملكة. كما اعترض التحالف الأربعاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

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