تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الإعلامي المصري عمرو أديب، مع رجل يشبه الشخص المتورط بالحادثة المعروفة باسم “متحرش المعادي” ما أثار حالة من الجدل بين النشطاء.

وزعم الناشطون بان هذا الرجل هو نفس الشخص المتحرش، وأنه على علاقة بالإعلامي المصري.

“ليس هو”

وبعد تداول الصورة، التي تبين حالة تشابه كبير بين الشخص الذي بجوار عمرو اديب وبين المتحرش، اتضح أنه ليس هو.

واتضح ان الشخص الذي ظهر في الصورة هو الفنان المصري الكوميدي ماجد القلعي. الذي كان يقدم برامج كوميدية ساخرة على فضائية “نايل كوميدي”.

وأوضح الفنان القلعي هذا الأمر بعد أن نشر الصورة عبر حسابه بفيس بوك.

واستنكر قيام البعض بتداول صورته مع عمرو أديب. مع إشارات وعبارات توحي بأنه هو المتحرش الذي ضجت عليه الأوساط المصرية خلال الأيام الماضية.

#متحرش_المعادي@Amradib نشرت بعض الناس الصورة دى على انها للمتحرش مع عمرو اديب وعلقوا ان واقعه التحرش فيلم وكده

والحقيقة ان الصورة للفنان ماجد القلعى اللى كان بيقلد الفنانين زمان واللى مش مصدق يعمل سيرش ويتاكد ومش كل حادث نقول فيلم ☹️ pic.twitter.com/0iAgPqB5wN — اسعد الله مسائكم :)))) (@Argenti38014588) March 9, 2021

وقال “القلعي” في تصريحات له حول الموضوع بأنه صُدم حين تم نشر صورة له بجور صورة المتحرش، في إشارة على أنه هو نفس الشخص.

وطالب القلعي من النشطاء عدم نشر مثل هذه السخافات، على حد وصفه، موضحاً بأنه ليس له أي علاقة بالموضوع.

متحرش المعادي

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والبلدان العربية، خلال الأيام الماضية، بحادثة عرفت باسم “متحرش المعادي”. وهي واقعة تحرش تعرضت لها طفلة من قبل رجل أربعيني، تم رصدها بعدسة الكاميرا، في مدينة المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووثق المقطع قيام الرجل بالتحرش بالطفلة، في مدخل العمارة، قبل أن تخرج سيدة تراقب ما يجري عبر كاميرا المراقبة، وتواجهه بجرمه، ليقوم الأخير باللذوذ بالفرار حين انكشف أمره.

وبعد ساعات من الموضوع الذي انتشر ولاق ضجة عبر مواقع التواصل، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على المتحرش.

ووثقت ذلك بمقطع فيديو، صور لحظة اقتحام الشرطة للمكان المختبئ به المتحرش، واقتياده بالكلابشات.

كنت أمزح معها!

هذا وقد قررت النيابة العامة، حبس “متحرش المعادي”، 4 أيام عقب التحقيق معه في واقعة التحرش بالطفلة بعد استدراجها داخل عمارة في ميدان الحرية بمنطقة المعادي.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة، إنه لم يقصد التحرش بها، بل كان يمزح. وأنه يعرف المجني عليها وكان يشتري منها المناديل بشكل يومي.

وأضاف في الاعترافات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه يمر بشكل يومي من ميدان الحرية في المعادي، ويشتري المناديل من طفلة المعادي “سارة”، وهي تعرفه جيدا.

متحرش المعادي منفصل عن زوجته

وأشار المتهم إلى أنه يعمل محاسبا في شركة عقارات، ومنفصل عن زوجته منذ 6 أشهر، ولديه طفلان يعيشان مع والدتهما.

واستمعت النيابة أيضاً لأقوال والدة الطفلة وجدتها، واللتان أكدتا أنهما تقومان ببيع المناديل في ميدان الحرية بالمعادي منذ 3 سنوات.

وقالت الأم إنه بعد انتشار واقعة التحرش بابنتها إعلامياً، اكتشفت اختفاءها، وعند عودة الطفلة إلى المنزل وجدتها منهارة من البكاء.

انهيار طفلة المعادي

وأوضحت الأم، أن ابنتها أخبرتها بما حدث معها، وأن المتهم أخبرها بأنه سيقوم بشراء بعض المناديل التي تبيعها في المنطقة منذ عامين، فقامت بالدخول معه داخل العقار.

واصطحب الطفلة فريق من النيابة لتمثيل الواقعة، لكنها انهارت من البكاء وقام رجال النيابة بتهدئتها.

ودشن الناشطون هاشتاجات تحت عناوين مختلفة منها، #القبض_على_متحرش_المعادي، #متحرش_الاطفال. #القبض_على_متحرش_المعادي، والتي طالبوا خلالها بمعاقبة المتحرش .

منقذة الطفلة لم تتردد لحظة

وقالت منقذة الطفلة التي تدعى إنجي أسامة في تسجيل صوتي نشرته صحيفة “الوطن” المصرية، إنها لم تتردد لحظة في الخروج لإنقاذ الفتاة.

وأشارت إنجي إلى أن فارق التوقيت بين الواقعة، ونشرها للفيديو، كان حوالي ساعة فقط.