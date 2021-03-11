سخرية مدرب الأهلي “موسيماني” توقعه في ورطة مع الاتحاد المصري!

من المتوقع أن يصدر بحق المدير الفني لفريق الأهلي المصري الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً. عقوبة الإيقاف والغرامة المالية عليه من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

السخرية من حارس الإسماعيلي

جاء ذلك بسبب قيام المدرب ” موسيماني”. بالسخرية من حارس مرمى فريق الإسماعيلي المصري محمد مجدي 26 عاماً، خلال مباراة التي جمعت كلا المنافسين.

ضمن الجولة الأسبوع ال 12 المؤجلة. أمام الإسماعيلي “الدراويش” في الدوري المصري الممتاز. خلال الموسم الجاري.

علاء وحيد:

موسيماني "سخر" من حارسنا محمد مجدي قبل بداية الشوط التاني، ولن ندع هذا الموقف يمر مرور الكرام#أوضة_اللبس pic.twitter.com/1sxlGXX3Lm — 🥇أوضة اللبس ⚽️ مع ميدو 🥇 (@OdetLebsMido) March 10, 2021

كما وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ” استاد برج العرب” في محافظة الإسكندرية. في مباراة شهدت القوة والإثارة بين حامل اللقب السابق الأهلي “المارد الأحمر” أمام منافسه الإسماعيلي المصري. في قمة الجولة المؤجلة. بهدفين نظيفين دون رد.

لجنة الانضباط والعقوبة

ومن المقرر أن تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد المصري في بيان رسمي لها، قرار العقوبة على مدرب الأهلي المصري ” بيتسو موسيماني”، كما ووفقاً للائحة والتعليمات التي قامت بإصدارها اللجنة الثلاثية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

🔴| عقد موسيماني محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل مران الفريق ظهر اليوم وطالب فيها اللاعبين بإغلاق صفحة الدوري الممتاز والتركيز في مواجهة فيتا كلوب من أجل تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة.كل الدعم لفريقنا💪🦅❤️ pic.twitter.com/3h4ARQ6HfL — Eye Al-Ahly For news (@EyeAlAhly) March 11, 2021

كما وتنص لائحة الانضباط على أنه في حالة ظهور سلوك غير رياضي، ضد أي عنصر من عناصر اللعبة عدا الحكام، فإن اللائحة تنص على الإيقاف لمدة مباراتين. مع توقيع غرامة مالية تبلغ 20 ألف جنيه مصري بحق المخالف لذلك القرار.

الإسماعيلي والمطالبة بالعقوبة

وطالب المتحدث الإعلامي باسم فريق الإسماعيلي المصري علاء وحيد، لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم. بإصدار العقوبة بحق العقوبة بحق المدير الفني لفريق الأهلي المصري ” موسيماني” الجنوبي الأفريقي.

بسبب السخرية من حارس مرمى الفريق محمد مجدي. خلال مباراة الفريق مع بداية مجريات الشوط الثاني من اللقاء بين المنافسين.

احتفال صلاح محسن بهدفه في شباك الإسماعيلي 🔴🦅

📸حازم جودة pic.twitter.com/xyWpBslfRE — Yallakora (@Yallakoranow) March 10, 2021

كما ونجح حامل اللقب السابق فريق الأهلي من مواصلة سكة انتصاراته في الدوري المصري. في قمة الجولة المؤجلة أمام منافسه الإسماعيلي في الأسبوع ال 12 من الدوري الممتاز. بهدفين دون رد.

كما وتبقى لفريق الأهلي المصري الذي يواصل تقليص الفارق مع غريمه المتصدر الزمالك المصري. من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري المصري الدفاع عن لقبه. إلى ثلاثة نقاط. لقاءين مؤجلين لمارد الأحمر في منافسات الدوري.

هدف ضربة الجزاء

وشهد أجواء مجريات الشوط الأول من المباراة بين كلا الفريقين. السيطرة والضغط داخل أرضية الملعب. مع إهدار فريق الأهلي لعدد من الفرض باتجاه شباك مرمى فريق المنافس الإسماعيلي. الذي يمر في أزمة كارثية ونتائج سيئة منذ بداية الموسم الجاري. لينتهي منتصف اللقاء بالتعادل السلبي.

فريقنا يعود للمران دون راحة استعدادا للمباريات المقبلة 💪🦅 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/n1iZPZb1Js — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 11, 2021

لينجح بعد مضي ربع ساعة على أحداث الشوط الثاني. اللاعب الدولي المغربي ومدافع فريق الأهلي المصري بدر بانون في تسديد بهدف جميل في شباك الإسماعيلي في الدقيقة ال 72 من اللقاء.

الهدف الحاسم

وأحرز اللاعب المصري صلاح محسن في إضافة الهدف الثاني في شباك الفريق المنافس قبل نهاية اللقاء بين المنافسين في الدقيقة ال 88. لتنتهي المباراة بفوز فريق الأهلي المصري بهدفين دون أهداف. في مباراة مهمة ونقاط ثلاثة ثمينة للفريق الفائز.

🔴♦️ موسيماني عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبله رئيس الجهاز الطبي بالفريق على هامش مران اليوم بحضور الدكتور محمود حمدي اخصائي تأهيل مابعد الاصابات

للاستفسار عن حالة اللاعبين المصابين في الفريق ومدى استجابتهم للبرامج التأهيليه التي يخضعون لها للتعافي من الإصابات المختلفه https://t.co/FzQlE1G755 pic.twitter.com/xp2Q8PuSKA — ALAhly Stadium🏟ستاد الأهلي (@ALAhly_Stadium2) March 11, 2021

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 30 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة. بينما عاد فريق بيراميدز من جديد ليحتل المركز الثالث من الترتيب برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

كما جاء فريق مصر المقاصة في ترتيب في المركز الرابع برصيد 24 نقطة. بفارق نقطة مع فريق إنبي. ليحتل في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

مصدر بالأهلي :

هناك إتفاق ودي حدث بين سيد عبد الحفيظ وكهربا تم من خلاله الوصول لحل من أجل عودة اللاعب للتدريبات بعد مباراة فيتا كلوب، ولكن الأمر في يد موسيماني الذي سيكون قراره على الأغلب عودة اللاعب للتدريبات عقب رحلة الكونغو pic.twitter.com/9Wx3YC1jiS — Ahlynews(R.F.A) (@AAhlynews) March 10, 2021

وفي المركز السادس يأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد برصيد 22 نقطة. متساوياً مع فريق الاتحاد الإسكندري بنفس النقاط. الذي احتل المركز السابع من الترتيب أما في المركز الثامن جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 21 نقطة.

كما وتساوى فريق الجونة المتراجع في ترتيب الدوري المصري بنفس النقاط، أما في المركز العاشر من جدول الترتيب. ويأتي ترتيب فريق سموحة المصري برصيد 19 في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

شكوى الإسماعيلي

فيما جاء الفريق الإسماعيلي المتراجع في الدوري المصري منذ بداية الموسم. مع الشكاوى التي تقدم بها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وتظلمه من حكام منافسات الدوري، ليتعرض مجددا للخسارة أمام حامل اللقب ويبقى في ذيل الترتيب.

ويحتل الإسماعيلي بهذه النتيجة في المركز السادس عشر من جدول الترتيب برصيد 10 نقاط. مع صعوبة الفريق في العودة والصعود في ترتيب الدوري المصري.

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