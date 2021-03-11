سارعت السعودية لنفي الأنباء التي جري تداولها حول عقد لقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في الإمارات.

نفي أسرع من البرق

جاء هذا النفي السريع للخبر الذي أوردته وسائل إعلام إسرائيلية على الرغم من الصمت السابق على أنباء اللقاءات السرية. بين نتنياهو وابن سلمان في مدينة نيوم.

وكالة “رويترز” للأنباء، نشرت تعليقاً لمسؤول سعودي وصفته بالرفيع، على الأنباء المتداولة بشأن الاجتماع المزعوم في أبوظبي.

ونفى مصدر سعودي مسؤول ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن لقاء ولي العهد محمد بن سلمان ونتنياهو.

وأكد المصدر السعودي المسؤول، أن الأمير محمد بن سلمان لن يزور الإمارات يوم الخميس ولن يلتقي بنتنياهو.

وبحسب رويترز، لم يتم تأكيد التقرير على الفور من قبل مكتب نتنياهو أو الإمارات.

الإعلام الإسرائيلي

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات، الخميس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن “نتنياهو قد يجتمع هناك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.

وأكدت “كان”، أن “نتنياهو سيجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد ينضم إليها”.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية، إن نتنياهو سيقضي ساعتين في الإمارات بالكامل في مطار أبو ظبي.

السعودية والتطبيع

الجدير ذكره، أن المملكة العربية السعودية شجعت على التقارب بين الدول العربية وتل أبيب، لكنها لم تصل إلى حد الاعتراف بإسرائيل نفسها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون ومصادر مطلعة على الأمر، إن “نتنياهو والأمير محمد بن سلمان التقيا سرا في المملكة. لكن الرياض نفت الاجتماع علنا”، بحسب رويترز.

وأقامت إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي، كجزء من اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، سلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على خطوات المملكة العربية السعودية تجاه التطبيع مع إسرائيل. والتي أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في أكثر من مناسبة قرب الإعلان عنها بشكل رسمي. وذلك قبل خسارته في الانتخابات الأمريكية.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية كان وراء تراجع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن المضي قدما في اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مستشارين سعوديين ومسؤولين أمريكيين قولهم. إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. عندما سافر إلى السعودية العام الماضي لإجراء لقاء سري مع بن سلمان. كان يأمل في الحصول على تأكيدات بأن صفقة التطبيع ستكون في متناول اليد.

وأوضحت المصادر أن اللقاء السري الذي جمع قادة سعوديين وإسرائيليين في مدينة نيوم شمالي المملكة فشل في التوصل إلى اتفاق تطبيع. بسبب تراجع بن سلمان بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية فوز جو بايدن.

ابن سلمان تردد في عقد الصفقة

وقال المستشارون السعوديون للصحيفة إن “بن سلمان، الحريص على بناء علاقات مع الإدارة الجديدة للرئيس بايدن، كان مترددا في عقد الصفقة الآن”.

وأشار المستشارين السعوديين، إلى أن الأمير السعودي يرى أن بإمكانه استخدامها لاحقا للمساعدة في تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد”.

وأضافوا أن “التوصل إلى اتفاق تحت رعاية الرئيس الأمريكي الجديد يمكن أن يضع العلاقات بين إدارة بايدن والرياض على أسس متينة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن عوامل أخرى لعبت دورا في قرار ولي العهد السعودي ومنها أن “الأمير الشاب لديه وجهة نظر مختلفة عن رؤية والده الملك سلمان. حول كيفية معالجة قضية الفلسطينيين الذين يسعون إلى تأسيس دولة خاصة بهم”.

وذكرت أن “العاهل السعودي كان على علم بمحادثات نجله مع الإسرائيليين، لكن حالته الصحية السيئة منعته من فهم النطاق الكامل للمناقشات”، حسب الصحيفة.

فيما قال مسؤول أمريكي للصحيفة إن السعودية تحاول معرفة أفضل السبل لاستخدام اتفاق التطبيع من أجل إصلاح صورتها في واشنطن وخلق نوايا حسنة مع بايدن والكونغرس.

وأشار مسؤولون أمريكيون آخرون للصحيفة الأمريكية، إلى أن هذا لا يعني أن الاتفاق لن يتم بنهاية المطاف. وفرص إبرام التطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل مغادرة ترامب لمنصبه في 20 يناير المقبل ليست مستحيلة.

وأكدت الصحيفة أن المستشارين السعوديين والمسؤولين الأمريكيين واثقون من أن بن سلمان سيقدم على التطبيع مع إسرائيل في نهاية المطاف،

الجدير ذكره، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم بالسعودية.

وكان اللقاء بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث كان اللقاء سرياً وجرى بحث التطبيع والملف الإيراني.

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