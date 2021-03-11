السعودية بدور البراهيم تنفعل على متابع بسبب الحجاب وتكشف سر نزعها له

تحدثت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، لأول مرة عن نزعها للحجاب، وذلك رداً على تساؤلات متابعيها حول سبب إقدامها على هذه الخطوة.

لست محجبة أساساً!

وكانت بدور البراهيم في بث مباشر عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” حين طرح عليها متابع سؤال قال فيه: “لماذا خلعتي الحجاب فجأة وكشفتي شعرك؟”.

وأجابت بدور قائلة: “لأني أساسا لست محجبة، والحجاب الأول الذي كنتم تشاهدونه ليس حجاباً”.

وبدت بدور البراهيم منزعجة من هذا السؤال، وقالت: “خلاص أرجوكم لا تسألوني مرة أخرى عن الحجاب”.

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بدور البراهيم قد تترك الشهرة من أجل ثري!

كما ورد سؤال لبدور البراهيم حول ما إذا كانت تقبل الزواج بأجنبي، فردت بالقول: “تعديت مرحلة الزواج التقليدي، ولا يهم الجنسية، المهم أن يدق قلبي له وتلمع عيني وأضحك مرة أخرى، مع أن فطرتي تريده سعودياً أو خليجياً”.

ولمحت بدور البراهيم إلى أنها قد تترك السوشيال ميديا إذا ما ارتبطت برجل ثري وطلب منها ذلك.

بدور البراهيم : تلمح الى اعتزال السوشل ميديا اذا تقدم لها شخص ثري للزواج وطلب منها ترك السوشل .. pic.twitter.com/DLYc6scbi3 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 10, 2021

ليست أول مرة

وكانت بدور البراهيم قد فاجأت متابعيها بظهورها بدون حجاب في جلسة تصوير مع شقيقها سعد، وظهرت خلال الجلسة وهي ترتدي معطف جلد أسود. وبشعر قصير، وتستند إلى شقيقها سعد، والذي ظهر بنفس الستايل.

"بدور البراهيم" في أحدث جلسة تصوير مع شخص لا نعرفه. pic.twitter.com/4Ar1Ss8Btb — WHR (@whrumor) February 16, 2021

ولم تكن جلسة التصوير التي جمعت بدور البراهيم بشقيقها سعد هي الأولى التي ظهرت بها بدون حجاب، فقد فاجأت جمهورها قبل يوم. من الجلسة بإطلالة جريئة تخلت فيها عن الحجاب رسمياً.

وظهرت السعودية بدور البراهيم في الصور التي نشرتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا وهي ترتدي فستانا أحمر وبشعر قصير.

الغزال الشارد بدور البراهيم بأحدث إطلالاتها💘 pic.twitter.com/WpExKuWgdC — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 12, 2021

وظهرت بمجموعة صور أخرى أيضاً بدون حجاب، وكانت ترتدي فستاناً أصفر.

بيجامة صفراء

واتهم ناشطون بدور بالاستشراف، حين فاجأتهم بإطلالة جريئة على غير العادة، بدون حجاب أو عباءة.

وظهرت البراهيم في الصورة التي تداولها الناشطون من حسابها عبر “سناب شات”، وهي ترتدي بيجامة رياضية صفراء، ضيقة تكشف تفاصيل جسدها لأول مرة.

"بدور البراهيم" بإطلالة تُشابه إطلالات كانت تنتقد "هند القحطاني" بسببها. pic.twitter.com/LqiEubQU9B — WHR (@whrumor) February 21, 2021

وعلقت بدور على الصورة حينها: “اليوم عيد ميلادي 21 فبراير، وما قدرت أسوي حفل”.

وأثارت صورة بدور البراهيم جدلاً واسعاً بين المغردين الذين انتقدوا ظهورها بهذ الشكل بعدما اعتادوا عليها بالحجاب والعباءة. والملابس الساترة، وذكروها بأنها كانت تنتقد مواطنتها هند القحطاني بسبب نفس الملابس.

وأعاد الناشطون حينها فيديو للقاء صحفي سابق مع بدور ، تحدثت خلاله عن الحجاب، وقالت أن التخلي عن الحجاب وعدم ارتدائه. حرية شخصية لكنها ترفض أن تقوم بنفس الشيء.

وتابعت في اللقاء: ” لكن خلع الحجاب لا يمثل مبادئي وأخلاقي وتربيتي، رغم أني أرى نفسي أجمل حين أُظهر شعري”.

وحين سألتها المذيعة ما إذا كان من الممكن أن تتخلى عن الحجاب، أجابت البراهيم: “لا هذا مستحيل الحجاب مستحيل أتخلى عنه. أنا مسلمة وهذا اسمه حاجب، أما كيف طريقته وكيف أقوم به هذا بيني وبين ربي والله يهديني والهداية من رب العالمين”.

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