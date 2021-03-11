وجهت النائبة السابقة في البرلمان الأردني، الكاتبة ديمة طهبوب، رسالة إلى ولي العهد الحسين بن عبدالله . على إثر قراره إلغاء زيارته للمسجد الأقصى بسبب قيود إسرائيل على المصلين بالمسجد تزامناً مع زيارته.

رسالة مؤثرة لولي العهد الأردني

وقالت البرلمانية ديمة طهبوب، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تدخل القدس والأقصى محرراً بإذن الله فأنت صاحب. الحق هاشمياً وعربياً ومسلماً وشذاذ الآفاق لا يملكون حقا ولا إذنا ولا شرعية. ونراه قريبا بإذن الله”.

واستعانت الكاتبة الأردنية بصورة لولي العهد الأردني وهو بالزي العسكري، في إشارة إلى دور الأردن في تحرير فلسطين.

تدخل القدس والأقصى محررا بإذن الله فأنت صاحب الحق هاشميا وعربيا ومسلما وشذاذ الآفاق لا يملكون حقا ولا إذنا ولا شرعيه

ونراه قريبا بإذن الله pic.twitter.com/eLDbEAAMAK — DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) March 11, 2021

الأردن يحسم الجدل

وأمس الخميس، حسم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجدل الدائر حول أسباب إلغاء ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله . زيارته التي كانت معدة لمدينة القدس المحتلة.

وفي تصريحات رسمية له قال الصفدي إن ولي العهد كان ينوي القيام بزيارة دينية إلى الأقصى أمس لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج.

خلاف مع الجانب الإسرائيلي

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على ترتيبات معينة، لكن تل أبيب تراجعت لاحقا عن هذا الاتفاق من جانب واحد.

وشدد الصفدي على أن الزيارة ألغيت بسبب نشوب خلاف مع الجانب الإسرائيلي بشأن الترتيبات الأمنية في الحرم القدسي.

وزير خارجية الأردن أدلى بمزيد من التفاصيل ولفت في تصريحاته إلى أن الجانب الأردني فوجئ بفرض إسرائيل. ترتيبات جديدة ما سيضيق على المقدسيين في ليلة عبادة.

وقال الصفدي ان التوجه الاسرائيلي دفع ولي العهد الحسين بن عبدالله بألا يسمح بالتضييق على المسلمين. وأن لا يعكر صفو الليلة. وبناء على ذلك قرر إلغاء الزيارة حفاظا على حقهم بأداء العبادات بحرية ودون تضييق.

كما واعتبر أيمن الصفدي أن الحرم القدسي بمساحته كله يمثل مكان عبادة خالص للمسلمين لا سيادة لإسرائيل عليه. ومن غير المقبول أي تدخل إسرائيلي في شؤونه.

جدير بالذكر أن حديث الوزير الأردني يأتي على خلفية إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. أنه اضطر إلى إلغاء زيارته المتوقعة إلى الإمارات اليوم، بسبب رفض الأردن تنظيم الرحلة الجوية عبر مجاله الجوي.

إلى ذلك كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، الخميس، أن الأردن منع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من التوجه إلى الإمارات بعد رفضه مرور طائرة نتنياهو عبر أراضيه، ما جعل مصير الزيارة غامضاً.

وتزامناً مع خبر منع الأردن للطائرة الإسرائيلية، قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن نتنياهو أجل الزيارة المقررة بسبب مرض زوجته سارة.

وبحسب المعلومات التي نقلها الإعلام الإسرائيلي عن مصادر سياسية، فإن سبب الرفض الأردني جاء بعد أن ألغى الأمير حسين بن عبدالله الثاني الزيارة التي كانت مقررة إلى الحرم القدسي. بعد أن خالفت السلطات الأردنية الترتيبات الأمنية المتفق عليها مع إسرائيل.

التأجيل للمرة الثالثة

وهذه المرة الثالثة التي يتراجع فيها نتنياهو عن زيارة الإمارات، فيما يواصل منع أي وزير إسرائيلي من زيارة أبوظبي قبل أن يقوم هو شخصياً بهذه الزيارة.

وقال مكتب المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، إن نتنياهو سيرافق زوجته طوال الفحوصات. وسيتخذ القرار النهائي بشأن سفره للإمارات في وقت لاحق اليوم.

ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه يتوقع أن يلغي نتنياهو سفره إلى الإمارات في أعقاب تسرير زوجته.

الأردن لم تصادق على الرحلة الجوية

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن سفره إلى الإمارات يتأخر بسبب. عدم مصادقة الأردن على مسار الرحلة الجوية حتى الآن. وسط تقديرات أن ذلك نابع من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي، بادعاء وجود خلافات على الترتيبات الأمنية.

وترقد سارة نتنياهو، منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الخميس، في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس. بعد أن نقلت إليه بسبب أوجاع في البطن.

فحوصات طبية لسارة نتنياهو

وأخضعت سارة التي كانت برفقة زوجها إلى فحوصات طبية، حيث أتضح أنها تعاني من التهاب الزائدة الدودية. وقرر الطاقم الطبي تسريرها لعدة أيام تحت الرقابة الطبية وإخضاعها للعلاج والجراحة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، بأن سارة نتنياهو عقيلة رئيس الحكومة، نقلت إلى مستشفى هداسا عين كارم. حيث سترقد بالمستشفى عدة أيام، وقد رافقها رئيس الحكومة نتنياهو خلال إجراء الفحوصات.

ولم يعلن مكتب نتنياهو رسميا عن الزيارة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ10 أيام.

زيارة للقاء محمد بن زايد

وكان من المقرر أن يصل نتنياهو الإمارات اليوم، للقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في زيارة تستمر لعدة ساعات.

يشار إلى أن زيارة نتنياهو إلى الإمارات، تأتي عقب 3 محاولات خلال الأشهر الماضية لترتيب لقاءات. لم تخرج إلى حيّز التنفيذ بسبب إغلاقات (كورونا).

وتأجلت الزيارة إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وألغيت زيارة إلى أبو ظبي والمنامة. في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بطلب من البحرين.

وإثر ذلك تم إلغاء زيارة مشابهة لوزير خارجية الاحتلال، غابي أشكنازي.

وألغى نتنياهو زيارة إلى الإمارات والبحرين، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بسبب بدء سريان إغلاق في “إسرائيل”. إثر انتشار فيروس (كورونا).

وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي ودبي والمنامة، في بداية شباط/فبراير الفائت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام. ثم قرر نتنياهو تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار (كورونا) في “إسرائيل”، وبحيث تقتصر على دبي ولقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد.

وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار (كورونا)، وهو ما وُصف حينها بـ”إغلاق السماء”.

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