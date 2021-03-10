هذا ما اعترف به “متحرش المعادي” بعد فضيحته المدوية .. ومُنقذة الطفلة تكشف كواليس الجريمة

كشفت السيدة المصرية التي فضحت واقعة التحرش بـ”طفلة المعادي”، والتي هزت الرأي العام في مصر والعالم العربي، كواليس ما حدث لحظة إنقاذها للطفلة من “متحرش المعادي”.

منقذة الطفلة لم تتردد لحظة

وقالت السيدة التي تدعى إنجي أسامة في تسجيل صوتي نشرته صحيفة “الوطن” المصرية، إنها لم تتردد لحظة في الخروج لإنقاذ الفتاة.

وأشارت إنجي إلى أن فارق التوقيت بين الواقعة، ونشرها للفيديو، كان حوالي ساعة فقط.

وأكدت إنجي أنها فعلت ذلك بوازع الأمومة حيث أنها “أم” لطفلة في سن طفلة المعادي. مشيرة إلى أنها لا تعتبر نفسها بطلة، وفعلت فقط ما كان يجب عليها فعله.

لست بطلة!

وأضافت: “تعاملت كأم، وأي أم مكاني كانت ستفعل ما فعلته. لم أستطع أن أتحمل تلك المشاهد القاسية التي تعرضت لها الطفلة وأسرعت في منعه من الجريمة”.

وأشارت إنجي إلى أن ما يشاع حول تعنيف الطبيب الذي تعمل لديه، غير صحيح. وأكدت أنه دعم موقفها وأرسل معها زميلتها إلى النيابة العامة للإدلاء بأقوالها في محضر رسمي.

وأضافت: “سألني الطبيب ما إذا كنت مرتاحة لما فعلته، فأخبرته أنني سعيدة. فأجابني أن هذا هو المهم”.

كنت أمزح معها!

هذا وقد قررت النيابة العامة، حبس “متحرش المعادي” محمد جودت (37 عاماً)، 4 أيام عقب التحقيق معه في واقعة التحرش بالطفلة بعد استدراجها داخل عمارة في ميدان الحرية بمنطقة المعادي.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة، إنه لم يقصد التحرش بها، بل كان يمزح. وأنه يعرف المجني عليها وكان يشتري منها المناديل بشكل يومي.

وأضاف في الاعترافات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه يمر بشكل يومي من ميدان الحرية في المعادي، ويشتري المناديل من طفلة المعادي “سارة”، وهي تعرفه جيدا.

متحرش المعادي منفصل عن زوجته

وأشار المتهم إلى أنه يعمل محاسبا في شركة عقارات، ومنفصل عن زوجته منذ 6 أشهر، ولديه طفلان يعيشان مع والدتهما.

واستمعت النيابة أيضاً لأقوال والدة الطفلة وجدتها، واللتان أكدتا أنهما تقومان ببيع المناديل في ميدان الحرية بالمعادي منذ 3 سنوات.

وقالت الأم إنه بعد انتشار واقعة التحرش بابنتها إعلامياً، اكتشفت اختفاءها، وعند عودة الطفلة إلى المنزل وجدتها منهارة من البكاء.

انهيار طفلة المعادي

وأوضحت الأم، أن ابنتها أخبرتها بما حدث معها، وأن المتهم أخبرها بأنه سيقوم بشراء بعض المناديل التي تبيعها في المنطقة منذ عامين، فقامت بالدخول معه داخل العقار.

واصطحب الطفلة فريق من النيابة لتمثيل الواقعة، لكنها انهارت من البكاء وقام رجال النيابة بتهدئتها.

فيديو التحرش بطفلة المعادي

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار موجة غضب واسعة في مصر، رصدته كاميرات المراقبة ويوثق . لحظة تحرش شخص بطفلة في المعادي .

ويظهر بالفيديو الذي نشرته إنجي أسامة عبر صفحتها على “فيسبوك”، لحظة قيام المتحرش باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات. ثم بدأ بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وقبل أن يتمادى باعتدائه، تخرج سيدة من باب إحدى الشقق وتنهره.

كما وعلقت إنجي قائلة: “هذه الجريمة حدثت في ميدان الحرية بمنطقة المعادي داخل العمارة. والمتحرش نادى على البنت الصغيرة، وعمل ما ترونه بالفيديو، وحين واجهته بالكاميرا وشتمته هرب، لازم يتحاسب”.

متحرش المعادي

ودشن الناشطون هاشتاجات تحت عناوين مختلفة منها، #القبض_على_متحرش_المعادي، #متحرش_الاطفال. #القبض_على_متحرش_المعادي، والتي طالبوا خلالها الشرطة بسرعة القبض على الجاني.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الذي كان مختبأً في إحدى الشقق محاولاً التخفي، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

ونشرت وسائل إعلام مصرية أول صور لمتحرش المعادي، بعد القبض عليه من قبل السلطات المصرية.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم” فقد ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، بعدما انتشر فيديو للواقعة في مدخل عمارة بمنطقة المعادي.

وكان المتهم مختبأ في إحدى الشقق محاولاً التخفي، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

هذا ونشرت وزارة الداخلية المصرية صورا للمتهم أثناء القبض عليه بإحدى الشقق في المعادي.

وذكرت مصادر أمنية أن القبض على المتهم جاء بعد محاولته الهرب والتخفي بإحدى الشقق.

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