مظاهرات في الأرجنتين من أجل أسطورة كرة القدم ” مارادونا”

يستعد جماهير وعشاق الاسطورة الأرجنتينية في عالم كرة القدم المستديرة الراحل “دييغو مارادونا” 60 عاماً. للخروج إلى شوارع في العاصمة الأرجنتين اليوم.

من أجل المطالبة في التحقيق العادل لمعرفة ملابسات اللاعب. الذي توفيّ بعد إجراء عملية جراحية له في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020م.

تنطلق مساء اليوم عند المسلة الشهيرة بوسط بوينس آيرس..

عدد من محبي النجم الأرجنتيني #مارادونا ينظمون مسيرة بالشوارع للمطالبة بالعدالة للأسطورة الراحل الذي أثار رحيله في نوفمبر تحقيقات بشأن كيفية حدوث الوفاة وإذا كان هناك إهمال في رعايته طبياً pic.twitter.com/6lWrOzP09d — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) March 10, 2021

كما وتقوم السلطات الأرجنتينية منذ وفاته في ظروف غامضة. من أجل الكشف عن أسباب وكيفية حدوث وفاة نجم الكرة العالمية مارادونا.

والتي رجحت الأسباب نتيجة الإهمال والتقصير الطبي. من قبل الأطباء للاعب. داخل أحد المشافي في دولة الأرجنتين.

النشطاء المنظمون

وغرد النشطاء المنظمون لتلك المسيرات عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي. في الترويج إلى الحشد والاعتصام في تلك المظاهرات المطالبة في البت في تحقيقات وفاة اللاعب مارادونا، مغردون بمقولة: “لم يمت قتلوه!” وكما ونشر أيضاً “العدالة لدييغو والمحاكمة والعقاب للجناة”.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم في الساعة السادسة بتوقيت المحلي لدولة الأرجنتينين. عند دوار المسلة الشهير وسط العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس”.

Argentina's public prosecutor's office will convene a medical board to decide whether or not #DiegoMaradona was given proper treatment before his death https://t.co/264bQgE0QD — NDTV Sports (@Sports_NDTV) February 23, 2021

اللجنة الطبية

كما واجتمعت لجنة طبية، والتي تشكلت بناء على طلب وزارة العدل داخل دولة الأرجنتين في وقت سابق. من أجل تحليل جثة اللاعب مارادونا. الذي كان يعاني من مشكلات صحية خطيرة. كما أنه كان يتعافى من جراحة بالمخ. داخل أحد المشافي في البلاد.

المحققون والفريق الطبي

وتبحث السلطات الحومية التي تباشر معرفة ملابسات وفاة اللاعب مارادونا منذ وفاته. بشأن إذا ما كان أفراد من الفريق الطبي لمارادونا لم يتعاملوا بشكل صحيح مع النجم الراحل.

المدعي العام

كما وذكرت مصادر قضائية بأن مكتب المدعي العام الأرجنتيني قد استدعى يوم الثامن من شهر مارس/ أذار الماضي. الفريق الطبي من أجل الإجابة على ما إذا كان أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا قد تلقى العلاج المناسب قبل وفاته.

Argentines will take to the streets on Wednesday to demand what they say is justice for Diego Maradona after the soccer icon's death in November sparked investigations into how he died and whether there had been any negligence in his care.​ https://t.co/xrzKoegB83 — Reuters Sports (@ReutersSports) March 10, 2021

وفاة مارادونا

فيما توفي الأسطورة مارادونا بنوبة قلبية في يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي. بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ بسبب جلطة دموية.

كما وتم استدعاء تسعة من خبراء في يوم الثامن من شهر مارس/ أذار الماضي، من بينهم الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثة مارادونا، للوقوف أمام المدعي العام. في العاصمة الأرجنتينية.

الرعاية المنزلية لمارادونا

للمثول أمام المحققين، وهما منسق التمريض والطبيب الذي كان مكلفا بتنسيق الرعاية المنزلية لمارادونا خلال الأيام التي سبقت وفاته.

فيما أوقف خمسة أشخاص على خلفية قضية وفاة الراحل مارادونا، من بينهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف. للتحقيق معهم في شبه القتل العمد والإهمال الطبي.

لجنة مكونة من 20 خبيرا تبدأ دراسة أسباب وفاة مارادونا تمهيدا لتقديم النتيجة إلى جهات العدلية pic.twitter.com/zTsD5xlK8t — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 9, 2021

حياته الشخصية

وولد اللاعب الأرجنتني “دييغو مارادونا”. في يوم ال 30 من شهر أكتوبر عام1960م، فى مدينة بوينوس ايريس عاصمة الارجنتين. قبل أن يرحل في يوم ال25 نوفمبر 2020م.

كما ويعتبر الكثير من الناس. بأن الأسطورة مارادونا. أحسن لاعب بتاريخ كرة القدم والأكثر جدلاً، حيث أنه لعب في مركز الهجوم والوسط، لعب مع فريق منتخب الأرجنتين لكوره قدم وفاز مع فريقه بكأس العالم لكرة القدم سنة 1986 م.

تيتي (مدرب البرازيل): "دييغو؟ اسمحوا لي أن أتذكر دييغو من منظور كاريكا، إمكانياته الفنية وقدرته على الارتجال والإبداع كانت تفرض على كاريكا دائما أن يظل يقظا إلى أقصى حد فقط للصمود أمام ما كان يلاقيه من صعوبات في محاولة مراقبة لاعب استثنائي، على أرض الملعب كان مارادونا استثنائيا". pic.twitter.com/Uov64lHL9u — بلاد الفضة (@ARG4ARB) March 4, 2021

واشتهر بتلك البطولة بهدفه الرائع والجميل ضد منتخب إنجليترا، وصل كمان للنهائي ببطولة سنة 1990م. إلى جانب اللعب مع العديد من الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية. كنادي برشلونة وإشبيلية الإسباني ونادى نابولي الإيطالي وبوكا جونيورز الارجنتيني.

قرار الاعتزال لكرة القدم

وقد اعتزل الأرجنتيني مارادونا عالم كرة القدم وكان عمره 34 عاماً في وقتها. في عام 1997م، ولكن اللاعب بقي إلى يومنا هذا متصدراً لعناوين الصحف والمواقع الإلكترونية والبرامج الرياضية والسياسية بعد اعتزاله ووفاته.

كما أنه من للاعبين الذين لا يخافون من إبداء رأيهم بكل شيء. في كافة المجالات المختلفة سياسياً كان أم رياضياً، فكانت تصريحاته نارية وتثير الجدل عبر وسائل الاعلام المختلفة.

الخوض في عالم التدريب

ودرب الراحل مارادونا منتحب بلاده الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2010م، كما أنه اشتهر بخلافاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم العالمية “الفيفا”.

على إثر المنشطات التي كان يتعاطها اللاعب والتي أثرت على مستواه الرياضي داخل ملاعب كرة القدم. حيث كان يتناول المخدرات.

🔙 #في_مثل_هذا_اليوم من عام 1985، الروسونيري ينتصر على نابولي مارادونا في سان سيرو ⚔️ برعاية @skrill #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/BXLTdKsyvc — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) March 3, 2021

وقبل وفاته العام الماضي اعترف أسطورة كرة القدم بأبوته لثلاثة أولاد ولدوا في كوبا في خليج المكسيك، ليضافوا إلى الأولاد الخمسة الذين سبق أن اعترف بهم.

كما ويعتبر الأسطورة مارادونا قدوة إلى نجوم عالم كرة القدم في الملاعب الأوروبية والأندية في مختلف دول العالم. كمثال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المهاجم في فريق برشلونة الإسباني.

والبرتغالي كريستيانو رونالدو. هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” إلى جانب العديد من اللاعبين المتألقين في عالم كرة القدم.

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