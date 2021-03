مظاهرات في الأرجنتين من أجل أسطورة كرة القدم ” مارادونا”

يستعد جماهير وعشاق الاسطورة الأرجنتينية في عالم كرة القدم المستديرة الراحل “دييغو مارادونا” 60 عاماً. للخروج إلى شوارع في العاصمة الأرجنتين اليوم.

من أجل المطالبة في التحقيق العادل لمعرفة ملابسات اللاعب. الذي توفيّ بعد إجراء عملية جراحية له في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020م.

كما وتقوم السلطات الأرجنتينية منذ وفاته في ظروف غامضة. من أجل الكشف عن أسباب وكيفية حدوث وفاة نجم الكرة العالمية مارادونا.

والتي رجحت الأسباب نتيجة الإهمال والتقصير الطبي. من قبل الأطباء للاعب. داخل أحد المشافي في دولة الأرجنتين.

وغرد النشطاء المنظمون لتلك المسيرات عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي. في الترويج إلى الحشد والاعتصام في تلك المظاهرات المطالبة في البت في تحقيقات وفاة اللاعب مارادونا، مغردون بمقولة: “لم يمت قتلوه!” وكما ونشر أيضاً “العدالة لدييغو والمحاكمة والعقاب للجناة”.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم في الساعة السادسة بتوقيت المحلي لدولة الأرجنتينين. عند دوار المسلة الشهير وسط العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس”.

Argentina's public prosecutor's office will convene a medical board to decide whether or not #DiegoMaradona was given proper treatment before his death https://t.co/264bQgE0QD

كما واجتمعت لجنة طبية، والتي تشكلت بناء على طلب وزارة العدل داخل دولة الأرجنتين في وقت سابق. من أجل تحليل جثة اللاعب مارادونا. الذي كان يعاني من مشكلات صحية خطيرة. كما أنه كان يتعافى من جراحة بالمخ. داخل أحد المشافي في البلاد.

وتبحث السلطات الحومية التي تباشر معرفة ملابسات وفاة اللاعب مارادونا منذ وفاته. بشأن إذا ما كان أفراد من الفريق الطبي لمارادونا لم يتعاملوا بشكل صحيح مع النجم الراحل.

كما وذكرت مصادر قضائية بأن مكتب المدعي العام الأرجنتيني قد استدعى يوم الثامن من شهر مارس/ أذار الماضي. الفريق الطبي من أجل الإجابة على ما إذا كان أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا قد تلقى العلاج المناسب قبل وفاته.

Argentines will take to the streets on Wednesday to demand what they say is justice for Diego Maradona after the soccer icon's death in November sparked investigations into how he died and whether there had been any negligence in his care.​ https://t.co/xrzKoegB83

