لماذا ألغى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله زيارة إلى المسجد الأقصى في اللحظة الأخيرة!؟

ألغى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، في اللحظات الأخيرة، زيارة كان مخططا لها إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت القناة (كان 11) العبريّة، ن الزيارة ألغيت في أعقاب الاستعدادات المكثفة لشرطة الاحتلال في المدينة المحتلة.

إغلاق شوارع

وكانت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، أغلقت مقاطع من شارع رقم 1 (تل أبيب – القدس)، مساء الأربعاء. لتمكين من وُصف بأنه “شخصية عربية بارزة” من الصلاة في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد المراسل السياسي لصحيفة “يسرائيل هيوم”، أرئيل كهانا، بأن مركز شرطة الاحتلال في مدينة القدس يستعد لزيارة “شخصية رفيعة” من العالم العربي إلى المدينة.

وذكر أن الاستعدادات شملت إغلاق مقاطع من شارع 1 من بينها المقطع الواصل بين مستوطنة “معالي أدوميم” والمدينة المحتلة، إغلاقا تاما في كلا الاتجاهين.

وأشار المراسل السياسي لصحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن ذلك يأتي لتمكن “المسؤول العربي الرفيع” من الصلاة في الحرم القدسي الشريف.

وبحسب “يسرائيل هيوم” فإن مسؤولين في الأجهزة السياسية أكدت الزيارة. رافضة الكشف عن هوية الشخصية، مشيرة إلى أن الاستعدادات جارية على الأرض.

“القدس قضية شخصية لدى الهاشميين”

وقبل أيام، شدد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله على أن “القدس قضية شخصية لدى الهاشميين. وخط أحمر عند كل أردني”.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي، بمناسبة ذكرى “تعريب الجيش”، تناول فيها قضايا عديدة.

وأكد على استمرار وصاية المملكة الأردنية الهاشمية في حماية المقدسات بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن “رؤية الأردن واضحة، وهي حماية مصالحه الاستراتيجية. وفي المقابل، مواقفنا دائما ثابتة تجاه القضايا العربية، وخصوصا تجاه القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية”.

والحسين بن عبد الله الثاني هو النجل الأكبر للملك عبد الله الثاني ابن الحسين. وولي العهد منذ 2 يوليو/ تموز 2009.

وخلال زيارة لمحافظة الزرقاء (وسط) عام 2019، قال الملك عبد الله: “نحن كدولة هاشمية واجبنا أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية، علينا ضغط. ولكن الجواب في النهاية سيكون كلا.. القدس خط أحمر”.

وحينها، ذهب البعض إلى أن حديث الملك هو رسالة موجهة إلى دول عربية معترضة على الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس. وتسعى إلى إقصاء المملكة عن دورها تجاه المدينة المحتلة في اشارة الى الإمارات .

دائرة أوقاف القدس

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي. الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

اتفاقية الوصاية

وفي مارس/آذار 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.

ويشكو الفلسطينيون من إجراءات إسرائيلية متواصلة لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها في 1981.

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