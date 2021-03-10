قلق في الكويت لما حدث مع “ماما أنيسة” بعد وعكة صحية وهذه اخر تطورات حالتها

تعرضت الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر، المعروفة بلقب “ماما أنيسة”، إلى وعكة صحية أُدخلت على إثرها المستشفى الأميري في الكويت.

وعكة صحية طارئة

وشعرت أنيسة جفعر (86 عاماً)، بتعب مُفاجئ، فقرر الأطباء ضرورة بقاءها في المستشفى إلى حين تحسن وضعها الصحي. بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأكدت أنيسة جعفر أن وضعها الصحي مستقر، مضيفة: “أنتظر فقط أوامر الفريق الطبي كي يسمح لي بالخروج من المستشفى. وأرجو من أهل الكويت الدعاء لي حتى يمن الله علي بالشفاء”.

وتابعت “ماما أنيسة”: “أهل الكويت على راسي كلهم شكرا على سؤالهم على صحتي، وهذا ليس بغريب على أهل الكويت الطيبين”.

ماما أنيسة تتصدر التريند

وطالبت أنيسة جفعر الكويتيون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتمنت أن تزول غمة الجائحة عن الأمة بأكملها كي تعود الحياة الطبيعية.

كما تصدر هاشتاج #ماما_أنيسه التريند عبر “تويتر” في الكويت، وتفاعل خلاله المغردون مع الخبر، وكان أولهم الفنان الكويتي طارق العلي. والذي كتب: “الله يشافيك ويعافيك ويطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية يارب العالمين أمنا الغالية أم الكل أمنا الحنونة ادعوا لها”.

الله يشافيك ويعافيك ويطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية يارب العالمين أمنا الغالية أم الكل أمنا الحنونة ادعوا لها #ماما_أنيسة #ماما_انيسه #الكويت pic.twitter.com/DGvLIiMSzl — طارق العلي (@tareqalali67) March 10, 2021

كذلك الفنانة نوال الكويتية، والتي غردت عبر “تويتر” بصورة ماما أنيسة، وعلقت: “سلامات يالغالية يا أم كل الكويتيين عسى. الله يقويك وتقومين بالسلامة إن شاءالله أجر وعافيه ياماما”.

سلامات يالغاليه ياأم كل الكويتيين عسى الله يقويج وتقومين بالسلامه ان شاءالله أجر وعافيه ياماما 💙💙 pic.twitter.com/HbEAzdcvqH — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) March 10, 2021

أم الكويت ليست بخير

كما كتبت الإعلامية مي العيدان: “ام الكويت كلها ، الله يشافيك ويعافيك ويقومك بالسلامة ، ويلبسك ثوب الصحة والعافية ، يارب انك تشفيها . وتشفِ كل مريض شفاءاً عاجلاً لايغادر سقماً . #ماما_انيسه”.

ام الكويت كلها ، الله يشافيچ ويعافيچ ويقومچ بالسلامة ، ويلبسچ ثوب الصحة والعافية ، يارب انك تشفيها ، وتشفِ كل مريض شفاءاً عاجلاً لايغادر سقماً . #ماما_انيسه pic.twitter.com/SBa607bcND — مي العيدان (@mayal3eidan) March 10, 2021

وعلق الكاتب السعودي تركي الحمد على منشور للإعلامية فجر السعيد وكتب: “أللهم أمين..ماما أنيسة ليست مجرد شخص. بل هي رمز من رموز الماضي الجميل”.

أللهم أمين..ماما أنيسة ليست مجرد شخص، بل هي رمز من رموز الماضي الجميل.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) March 11, 2021

مرزوق الغانم يطمئن على ماما أنيسة

كما تداول ناشطون صورة يظهر فيها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم برفقة رئيس الهلال الأحمر هلال الساير، في زيارة للاطمئنان على صحة أنيسة جعفر

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس الهلال الاحمر هلال الساير يزوران ماما أنيسة للاطمئنان عليها بعد تعرضها لوعكة صحية pic.twitter.com/xhiKT94dCJ — هاشتاقات (@Q8Hashtagat) March 10, 2021

وفي وقت لاحق، طمأنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، محبي “ماما أنيسة“، عن حالتھا الصحیة وكشفت تطوارتها.

كما كتبت فجر: “كلمت اليوم #ماما_أنيسه بالتلفون وتطمنت عليها الحمدلله بدأت تستجيب للعلاج تدريجياً … وإنشاء الله ربي بينجيها. من هالأزمة بدعائكم لها.. #أدعولها جزاكم الله خير ياما أسعدتنا أجيال ورى أجيال”.

كلمت اليوم #ماما_أنيسه ❤️ بالتلفون وتطمنت عليها الحمدلله بدأت تستجيب للعلاج تدريجياً … وإنشاء الله ربي بينجيها من هالأزمه بدعائكم لها.. #أدعولها جزاكم الله خير ياما أسعدتنا أجيال ورى أجيال 🙌🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 10, 2021

وسبق أن تعرضت أنيسة في يونيو 2019 إلى التهاب رئوي حاد وعدم استقرار في الضغط والسكري، ودخلت على إثر ذلك حينها المستشفى.

من هي ماما أنيسة؟

الجدير بالذكر أن أنيسة جعفر تعد واحدة من أبرز إعلاميات الكويت، عرفت بين المواطنين بـ“ماما أنيسة“. بتقديمها برامج الأطفال على مدار سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون.

كما قدمت أنيسة جعفر فى الإذاعة برامج: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معا، مع الشباب.

كما تولت “أنيسة” عدة مناصب خلال مسيرتها منها «رئيسة – قسم برامج التلفزيون بادارة النشاط المدرسي- وزارة التربية. ورئيسة قسم/ المكتبة والإعلام في إدارة تعليم الكبار ومحو الامية بوزارة التربية وتقاعدت عن العمل 1987.

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