تدهور الحالة الصحية للاعلامية انيسة جفعر او ماما انيسة
تدهور الحالة الصحية للاعلامية انيسة جفعر او ماما انيسة
حياتنا

قلق في الكويت لما حدث مع “ماما أنيسة” بعد وعكة صحية وهذه اخر تطورات حالتها

كتب وطن
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تعرضت الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر، المعروفة بلقب “ماما أنيسة”، إلى وعكة صحية أُدخلت على إثرها الأميري في الكويت.

وعكة صحية طارئة

وشعرت أنيسة جفعر (86 عاماً)، بتعب مُفاجئ، فقرر الأطباء ضرورة بقاءها في المستشفى إلى حين تحسن وضعها الصحي. بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأكدت أنيسة جعفر أن وضعها الصحي مستقر، مضيفة: “أنتظر فقط أوامر الفريق الطبي كي يسمح لي بالخروج من المستشفى. وأرجو من أهل الكويت الدعاء لي حتى يمن الله علي بالشفاء”.

وتابعت “ماما أنيسة”: “أهل الكويت على راسي كلهم شكرا على سؤالهم على صحتي، وهذا ليس بغريب على أهل الكويت الطيبين”.

ماما أنيسة تتصدر التريند

وطالبت أنيسة جفعر الكويتيون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتمنت أن تزول غمة الجائحة عن الأمة بأكملها كي تعود الحياة الطبيعية.

كما تصدر هاشتاج #ماما_أنيسه التريند عبر “تويتر” في الكويت، وتفاعل خلاله المغردون مع الخبر، وكان أولهم الفنان الكويتي طارق العلي. والذي كتب: “الله يشافيك ويعافيك ويطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية يارب العالمين أمنا الغالية الكل أمنا الحنونة ادعوا لها”.

كذلك الفنانة نوال الكويتية، والتي غردت عبر “تويتر” بصورة ماما أنيسة، وعلقت: “سلامات يالغالية يا أم كل الكويتيين عسى. الله يقويك وتقومين بالسلامة إن شاءالله أجر وعافيه ياماما”.

أم الكويت ليست بخير

كما كتبت الإعلامية مي العيدان: “ام الكويت كلها ، الله يشافيك ويعافيك ويقومك بالسلامة ، ويلبسك ثوب الصحة والعافية ، يارب انك تشفيها . وتشفِ كل مريض شفاءاً عاجلاً لايغادر سقماً . #ماما_انيسه”.

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وعلق الكاتب السعودي الحمد على منشور للإعلامية فجر السعيد وكتب: “أللهم أمين..ماما أنيسة ليست مجرد شخص. بل هي رمز من رموز الماضي الجميل”.

مرزوق الغانم يطمئن على ماما أنيسة

كما تداول ناشطون صورة يظهر فيها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم برفقة رئيس الهلال الأحمر هلال الساير، في زيارة للاطمئنان على صحة أنيسة جعفر

وفي وقت لاحق، طمأنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، محبي “ماما أنيسة“، عن حالتھا الصحیة وكشفت تطوارتها.

كما كتبت فجر: “كلمت اليوم #ماما_أنيسه بالتلفون وتطمنت عليها الحمدلله بدأت تستجيب للعلاج تدريجياً … وإنشاء الله ربي بينجيها. من هالأزمة بدعائكم لها.. #أدعولها جزاكم الله خير ياما أسعدتنا أجيال ورى أجيال”.

وسبق أن تعرضت أنيسة في يونيو 2019 إلى التهاب رئوي حاد وعدم استقرار في الضغط والسكري، ودخلت على إثر ذلك حينها المستشفى.

من هي ماما أنيسة؟

الجدير بالذكر أن أنيسة جعفر تعد واحدة من أبرز إعلاميات الكويت، عرفت بين بـ“ماما أنيسة“. بتقديمها برامج الأطفال على مدار سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون.

كما قدمت أنيسة جعفر فى الإذاعة برامج: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معا، مع الشباب.

كما تولت “أنيسة” عدة مناصب خلال مسيرتها منها «رئيسة – قسم برامج التلفزيون بادارة المدرسي- وزارة التربية. ورئيسة قسم/ المكتبة والإعلام في إدارة الكبار ومحو الامية بوزارة التربية وتقاعدت عن العمل 1987.

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