” شاهد” الأهلي يواصل انتصاراته ويحسم قمة الجولة المؤجلة أمام الإسماعيلي

نجح حامل اللقب السابق فريق الأهلي من مواصلة سكة انتصاراته في الدوري المصري. في قمة الجولة المؤجلة أمام منافسه الإسماعيلي في الأسبوع ال 12 من الدوري الممتاز. بهدفين دون رد.

كما وتبقى لفريق الأهلي المصري الذي يواصل تقليص الفارق مع غريمه المتصدر الزمالك المصري. من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري المصري الدفاع عن لقبه. إلى ثلاثة نقاط. لقاءين مؤجلين لمارد الأحمر في منافسات الدوري.

هدف ضربة الجزاء

وشهد أجواء مجريات الشوط الأول من المباراة بين كلا الفريقين. السيطرة والضغط داخل أرضية الملعب. مع إهدار فريق الأهلي لعدد من الفرض باتجاه شباك مرمى فريق المنافس الإسماعيلي. الذي يمر في أزمة كارثية ونتائج سيئة منذ بداية الموسم الجاري. لينتهي منتصف اللقاء بالتعادل السلبي.

صلاح محسن يعود للتهديف 💫 هل تتذكر اخر هدف احرزه مع فريقنا!؟ 🤔 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/mYEPIHrmNO — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 10, 2021

لينجح بعد مضي ربع ساعة على أحداث الشوط الثاني. اللاعب الدولي المغربي ومدافع فريق الأهلي المصري بدر بانون في تسديد بهدف جميل في شباك الإسماعيلي في الدقيقة ال 72 من اللقاء.

الهدف الحاسم

وأحرز اللاعب المصري صلاح محسن في إضافة الهدف الثاني في شباك الفريق المنافس قبل نهاية اللقاء بين المنافسين في الدقيقة ال 88. لتنتهي المباراة بفوز فريق الأهلي المصري بهدفين دون أهداف. في مباراة مهمة ونقاط ثلاثة ثمينة للفريق الفائز.

فريقنا لا يعرف طعم الخسارة امام الاسماعيلي منذ ٢٠١٠ ❌🦅 ١٠ فوز ✌🏻

٥ تعادل ⛔️ 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/2GqvuquWS1 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 10, 2021

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي” بيتسو موسيماني” 56 عاماً، أمام منافسه الإسماعيلي بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

كما جاء في خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط لعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

السلطان يسجل أول اهدافه مع فريقنا بالدوري 🔥⚽️ كم سيسجل مع نهاية المسابقة!؟ 🤔 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/rGrGkow6nt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 10, 2021

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما غاب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

الخسارة والتعادل

لكن فريق الأهلي المصري حامل اللقب القارة السوداء السابق. قد تلقى الخسارة الأولى في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا العام 2020-2021م. منافسه العنيد والبطل التنزاني سيمبا بهدف نظيف دون رد. ليتصدر مجموعته في البطولة. خلال المباراة التي جمعت البطلين على ميدان الأخير.

كما أنه تعادل في الجولة الثالثة أمام فريق فيتا كلوب الكونغو الديمقراطي الأفريقي. بهدف كلا الفريقين. بعد مباراة شهدت القوة والإثارة مع مجريات أحداث الشوط الثاني. والباهت الذي خيم على فريق الأهلي في الشوط الأول من اللقاء.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 30 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة. بينما عاد فريق بيراميدز من جديد ليحتل المركز الثالث من الترتيب برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

كما جاء فريق مصر المقاصة في ترتيب في المركز الرابع برصيد 24 نقطة. بفارق نقطة مع فريق إنبي. ليحتل في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وفي المركز السادس يأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد برصيد 22 نقطة. متساوياً مع فريق الاتحاد الإسكندري بنفس النقاط.

الذي احتل المركز السابع من الترتيب أما في المركز الثامن جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 21 نقطة.

مدحت شلبي في جملة لخص الدوري المصري والمنافسة عموما pic.twitter.com/lIsCWgH1XK — ⚽ Mostafa Batran 📷🎧🏀 (@MostafAhmed1911) March 10, 2021

كما وتساوى فريق الجونة المتراجع في ترتيب الدوري المصري بنفس النقاط، أما في المركز العاشر من جدول الترتيب. ويأتي ترتيب فريق سموحة المصري برصيد 19 في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

شكوى الإسماعيلي

فيما جاء الفريق الإسماعيلي المتراجع في الدوري المصري منذ بداية الموسم. مع الشكاوى التي تقدم بها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وتظلمه من حكام منافسات الدوري، ليتعرض مجددا للخسارة أمام حامل اللقب ويبقى في ذيل الترتيب.

ويحتل الإسماعيلي بهذه النتيجة في المركز السادس عشر من جدول الترتيب برصيد 10 نقاط. مع صعوبة الفريق في العودة والصعود في ترتيب الدوري المصري.

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