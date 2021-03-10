وقعت قناة “سكاي نيوز” الإماراتية في سقطة مهنية وموقف محرج، بعد إعلانها في تغريدة عبر مواقع التواصل، وفي “مانشيت”. على قناتها الفضائية بأن الرئيس العراقي برهوم صالح صرح لهم، باستعداد بلاده لتوقيع اتفاق مع إسرائيل شريطة أن يكون التنسيق مع الفلسطينيين.

برهم صالح تطبيع العراق مع اسرائيل…!

🔻بالفديو من على ماتشيت قناة سكاي نيوز الاماراتيه تصريح برهم صالح بخصوص التطبيع مع اسرائيل وبعدها تم نفى التصريح . pic.twitter.com/s2ukKBnK2p — ثائر الدراجي (@thaeraldraje94) March 9, 2021

وبعدها سارعت القناة الإماراتية لحذف الخبر من على شريط الأخبار العاجلة لديها.

كما نشرت سكاي نيوز تغريدة حول نفس الموضوع، وقامت بحذفها فيما بعد.

سكاي نيوز تحذف تغريدة لها

تصريح رئيس جمهورية العراق الذي يبحث عن اتفاق مع الكيان الصهيوني

لكن تم تصوير التغريدة أدناه 👇 https://t.co/v6wuwdMIQ2 pic.twitter.com/l03nyNtQN4 — زياد السنجري (@zeyad_alsenjary) March 9, 2021

سكاي نيوز تحذف تغريدة لها

تصريح رئيس جمهورية العراق الذي يبحث عن اتفاق مع الكيان الصهيوني

لكن تم تصوير التغريدة أدناه 👇 https://t.co/v6wuwdMIQ2 pic.twitter.com/l03nyNtQN4 — زياد السنجري (@zeyad_alsenjary) March 9, 2021

الرئاسة العراقية تكذب سكاي نيوز عربية

من ناحيتها، نفت رئاسة جمهورية العراق، يوم الثلاثاء، تصريحا منسوبا لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن التطبيع مع إسرائيل. بالإشارة إلى ما زعمته سكاي نيوز.

وفي بيان له قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، بأن وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل. هي من تداولت هذا التصريح “المفبرك” المنسوب لرئيس الجمهورية.

والذي يفيد باستعداد العراق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين.

كما تابع البيان الصادر عن الرئاسة العراقية: “اننا إذ نؤكد أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق وأن التصريح مفبرك. ندعو وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية. وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.”

وأضاف:”وإلا فإن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق تهدف للإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة”.

ردود فعل ساخرة من القناة الاماراتية

كما تفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع هذه المحاولة الإماراتية عبر سكاي نيوز، بنسب تصريحات زائفة للرئيس العراقي. في محاولة منهم لبث عدوى التطبيع وجعلها طبيعية في كل الأوساط العربية.

وعلق الحساب الشهير بوغانم على الأمر قائلاً: “قناة سكاي نيوز .. الإماراتية: العراق طبعت مع إسرائيل، بعدها بدقائق تحذف الخبر من موقعها في تويتر “.

قناة سكاي نيوز .. الاماراتيه ..

العراق طبعت مع اسرائيل

بعدها بدقائق تحذف الخبر من موقعها

في تويتر ..

السلطات الرئاسيه العراقيه .. تستغرب

هذا الامر من قبل القناه الاماراتيه .. سياسة كب سمك .. بعدها احذف الخبر ..😏 — بوغانم (@abughanim73) March 10, 2021

وتابع: “السلطات الرئاسية العراقية تستغرب هذا الأمر من قبل القناة الإماراتية. سياسة كب سمك، بعدها احذف الخبر”.

فيما علق الإعلامي مصطفى كامل عبر حسابه بتويتر على ما قامت به سكاي نيوز وسقطتها المهنية.

كما قال في تغريدة له: “سكاي نيوز عربية تحذف تغريدتها العاجلة المتضمنة تصريحات رئيس عصابة المنطقة الخضراء. في العراق برهم صالح حول التطبيع مع العدو الصهيوني، لكن شريطها الإخباري يفضح محاولات طمس الحقيقة. للعلم مكتب صالح نفى التصريح”.

سكاي نيوز عربية تحذف تغريدتها العاجلة المتضمنة تصريحات رئيس عصابة #المنطقة_الخضراء في #العراق #برهم_صالح حول التطبيع مع #العدو_الصهيوني، لكن شريطها الإخباري يفضح محاولات طمس الحقيقة.

📌 للعلم مكتب صالح نفى التصريح. pic.twitter.com/H1H0WRQM5R — مصطفى كامل (@mustafakamilm) March 9, 2021

تطبيع الإمارات

كما انطلقت الإمارات في سباق التطبيع الذي ابتدعته مؤخراً في آب /أغسطس الماضي، بعد إعلانها توقيع اتفاقية مع الكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية.

وتبع الإمارات كل من البحرين والسودان والمغرب، في تطبيع العلاقة مع الكيان الإسرائيلي.

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقة بين الإمارات والكيان الإسرائيلي بالتحديد، تستمر الإمارات بممارسات ذات نوع مميز من الوقاحة. والاجتراء على الشعب الفلسطيني وعلى مظلمته التاريخية التي مع دولة الاحتلال.

كما أدانت القيادة الفلسطينية اتفاق التطبيع الإماراتي، وكل أشكال التطبيع التي تتم ممارستها على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية. والاجتماعية والأمنية.

وشهدت مواقع التواصل أحداثا عديدة خلال زيارات وفود إماراتية إلى الأراضي المحتلة.

ومنهم من وصلت به الأمور لمدح ترسانة الحرب الإسرائيلية على حدود الجولان ومزارع شبعا مع لبنان.

تلك الترسانة التي كانت تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين واللبنانيين خلال الحروب المتتالية التي شهدتها العقود الأخيرة.

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