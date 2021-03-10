رانيا يوسف تهاجم متحرش المعادي بعد تحرشه بطفلة بريئة
رانيا يوسف تهاجم متحرش المعادي بعد تحرشه بطفلة بريئة
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رانيا يوسف تهاجم “متحرش المعادي” وتصفه بـ”كلب بشري” .. وتدخل في مشادة مع متابع!

كتب وطن
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جددت قضية “طفلة المعادي“، مطالبات الفنانة المصرية رانيا يوسف بتطبيق قانون رادع ضد التحرش، وذلك بعد أن شنت سابقاً هجوماً على المتحرشين وقامت بالتشهير بهم.

“كلاب بشرية”

وكتبت رانيا يوسف في تعليقها على حادثة تحرش المعادي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “ستظل جريمة التحرش أقسى ما يحدث. نشاهد فاجعة جديدة كل يوم. آخرها الطفلة البريئة التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات”.

وتابعت الفنانة المصرية: “من أجل التخلص من الكلاب البشرية يجب أن يكون هناك قانونا رادعا للمتحرشين ليكونوا عبرة وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب؛ حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوة للمتحرشين”.

رانيا يوسف مثيرة للفتن

ودخلت رانيا يوسف في مشادة كلامية مع أحد المعلقين، والذي هاجمها قائلاً: “أنتم لو تمنعوا ما يثير الغريزة لدى الرجل في أعمالكم. لكان خير من القانون، لكن أنتم مثيرون للفتن”.

لترد رانيا يوسف الذي بدا أنه نجح باستفزازها، وكتبت: “وأنت مثير للمرض وتحتاج أن تتعالج. أو نتخلص من الذين يبررون مثلك التحرش يا متحرش”.

وسخر المغردون من كلام رانيا يوسف، ووجدوها فرصة لمهاجمتها بسبب جرأتها في الحديث والملابس. فذكرها أحدهم بأزمة تصريحها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس وكتب: “والنبي بلاش إنتي تتكلمي عن التحرش يا بتاعة المؤخرة”.

مغردون يتهمون رانيا يوسف بـ”البجاحة”!

واتهمها آخر بأنها أحد أسباب انحدار الأخلاق، وكتب: ” اللي سبب رئيسي من أسباب الانحطاط الأخلاقي في المجتمع بتتكلم”.

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ورأى أحد المغردين أن رانيا يوسف أرادت تصدر التريند فقط بتعليقها، وكتب: ” اركبي التريند اركبي، هيا دي وأمثالها أحد أهم اسباب انتشار جريمة التحرش في مصر بجاحة وربنا بجاحة”.

وسخر آخر قائلاً: “كلام حلو بس مشكلته انه طالع من رانيا يوسف”.

رانيا يوسف تفضح المتحرشين

وسبق أن نشرت رانيا يوسف التفاصيل الشخصية لعدد من الرجال قالت إنهم “تحرشوا بها جنسيا” في خطوة أثارت جدلا بين الجمهور حينها.

ونشرت رانيا في حسابها على تويتر أسماء وصور كتبت تحتها كلمة “متحرش”.

ولم تفصح رانيا عن تفاصيل أخرى في تغريداتها آنذاك، لكنها قالت في مقابلة صحفية إنها “سترفع قضايا ضد الرجال الذين تتهمهم بالتحرش وتتهم بعضهم بتهديدها عبر الإنترنت”.

وكانت رانيا قد كشفت تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على . كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض لذلك.

كما اتهمت رانيا يوسف، المذيع نزار الفارس في قناة الرشيد العراقية بالتحرش بها بسبب سؤاله لها عن مؤخرتها وإجابتها له بأنّ لديها مؤخرة مميزة عن باقي الفنانات.

فيديو التحرش بطفلة المعادي

وفي سياق آخر، تمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض على المتحرش بطفلة المعادي، والذي أثار غضبا واسعا في مصر .

وكان المتهم مختبئا داخل إحدى الشقق، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيق معه. وتبين أنه متزوج ولديه طفلان، تخرج من كلية التجارة الخارجية في جامعة حلوان، يعمل موظفا في إحدى الشركات الخاصة بمواد البناء ومقرها دولة خليجية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، إلى أن تظهر مكتشفة الواقعة وتنقذ الطفلة وتتشاجر معه.

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