جددت قضية “طفلة المعادي“، مطالبات الفنانة المصرية رانيا يوسف بتطبيق قانون رادع ضد التحرش، وذلك بعد أن شنت سابقاً هجوماً على المتحرشين وقامت بالتشهير بهم.

“كلاب بشرية”

وكتبت رانيا يوسف في تعليقها على حادثة تحرش المعادي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “ستظل جريمة التحرش أقسى ما يحدث. نشاهد فاجعة جديدة كل يوم. آخرها الطفلة البريئة التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات”.

وتابعت الفنانة المصرية: “من أجل التخلص من الكلاب البشرية يجب أن يكون هناك قانونا رادعا للمتحرشين ليكونوا عبرة وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب؛ حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوة للمتحرشين”.

ستظل جريمه التحرش نشاهد فاجعه جديده كل يوم آخرها الطفله البريئه التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات.

من اجل التخلص من الكلاب البشريه يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبره

وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوه للمتحرشين #متحرش_الاطفال — Raniah Yousief (@RaniahYousief) March 9, 2021

رانيا يوسف مثيرة للفتن

ودخلت رانيا يوسف في مشادة كلامية مع أحد المعلقين، والذي هاجمها قائلاً: “أنتم لو تمنعوا ما يثير الغريزة لدى الرجل في أعمالكم. لكان خير من القانون، لكن أنتم مثيرون للفتن”.

انتم لو تمنعوا ما يثير الغريزه عند الرجل فى أعمالكم لكن خير من القانون لكن انتم مثيرين للفتن — ابن سليمان شاه ارطغرل (@marimadamnoran) March 9, 2021

لترد رانيا يوسف الذي بدا أنه نجح باستفزازها، وكتبت: “وأنت مثير للمرض وتحتاج أن تتعالج. أو نتخلص من الذين يبررون مثلك التحرش يا متحرش”.

وانتا مثير للمرض ومحتاج تتعالج او نتخلص من اللي بيبرروا زيك التحرش يا متحرش — Raniah Yousief (@RaniahYousief) March 9, 2021

وسخر المغردون من كلام رانيا يوسف، ووجدوها فرصة لمهاجمتها بسبب جرأتها في الحديث والملابس. فذكرها أحدهم بأزمة تصريحها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس وكتب: “والنبي بلاش إنتي تتكلمي عن التحرش يا بتاعة المؤخرة”.

و النبي بلاش انتي تتكلمي عن التحرش يا بتاعة المؤخرة https://t.co/4a4zYabsp9 — kesho (@kesho17665500) March 10, 2021

مغردون يتهمون رانيا يوسف بـ”البجاحة”!

واتهمها آخر بأنها أحد أسباب انحدار الأخلاق، وكتب: ” اللي سبب رئيسي من أسباب الانحطاط الأخلاقي في المجتمع بتتكلم”.

اللي سبب رئيسي من أسباب الانحطاط الأخلاقي في المجتمع بتتكلم #متحرش_المعادي https://t.co/LVpdxhYqfs — Ahmed fahmy (@Ahmedfahmy11219) March 9, 2021

ورأى أحد المغردين أن رانيا يوسف أرادت تصدر التريند فقط بتعليقها، وكتب: ” اركبي التريند اركبي، هيا دي وأمثالها أحد أهم اسباب انتشار جريمة التحرش في مصر بجاحة وربنا بجاحة”.

اركبي التريند اركبى

اها دى هي وأمثالها أحد أهم اسباب انتشار جريمة التحرش فى مصر

بجاحة وربنا بجاحة https://t.co/CMnFzmNtoe — بدر (@Badr93191358) March 9, 2021

وسخر آخر قائلاً: “كلام حلو بس مشكلته انه طالع من رانيا يوسف”.

كلام حلو بس مشكلته انه طالع من رانيا يوسف https://t.co/WFeFmmoJMi — Samy Mamdouh™ (@samymamdouh1) March 9, 2021

رانيا يوسف تفضح المتحرشين

وسبق أن نشرت رانيا يوسف التفاصيل الشخصية لعدد من الرجال قالت إنهم “تحرشوا بها جنسيا” في خطوة أثارت جدلا بين الجمهور حينها.

ونشرت رانيا في حسابها على تويتر أسماء وصور رجال كتبت تحتها كلمة “متحرش”.

ولم تفصح رانيا عن تفاصيل أخرى في تغريداتها آنذاك، لكنها قالت في مقابلة صحفية إنها “سترفع قضايا ضد الرجال الذين تتهمهم بالتحرش وتتهم بعضهم بتهديدها عبر الإنترنت”.

وكانت رانيا قد كشفت تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا. كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض لذلك.

كما اتهمت رانيا يوسف، المذيع نزار الفارس في قناة الرشيد العراقية بالتحرش بها بسبب سؤاله لها عن مؤخرتها وإجابتها له بأنّ لديها مؤخرة مميزة عن باقي الفنانات.

فيديو التحرش بطفلة المعادي

وفي سياق آخر، تمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض على المتحرش بطفلة المعادي، والذي أثار غضبا واسعا في مصر .

وكان المتهم مختبئا داخل إحدى الشقق، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيق معه. وتبين أنه متزوج ولديه طفلان، تخرج من كلية التجارة الخارجية في جامعة حلوان، يعمل موظفا في إحدى الشركات الخاصة بمواد البناء ومقرها دولة خليجية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، إلى أن تظهر مكتشفة الواقعة وتنقذ الطفلة وتتشاجر معه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك