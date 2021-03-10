اتخذت وزارة الداخلية في الكويت، قراراً إدارياً بإبعاد وافد مصري عن البلاد، وذلك بتهمة التطاول على رجال الأمن أثناء قيامهم بإبلاغ أصحاب المحلات والأسواق بضرورة الإغلاق قبل دخول وقت الحظر الجزئي.

إنتقاد وإساءة لرجال الأمن

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته عبر “تويتر”، عن ضبط مقيم من جنسية عربية قام بانتقاد إجراءات رجال الأمن وتصويرهم والإساءة للكويت.

الإعلام الأمني:

ضبط مقيم من جنسية عربية قام بانتقاد اجراءات رجال الأمن وتصويرهم والإساءة لدولة الكويت pic.twitter.com/QWoeXjFngr — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 9, 2021

وذكرت الوزارة أن قطاع الأمن الجنائي قام بضبط المقيم بعد ساعة من انتشار فيديو له وهو يقوم بتصوير رجال الأمن وينتقدهم ويسخر من الإجراءات المتخذة من قبلهم.

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو، أقر واعترف أنه هو من قام بالتصوير في منطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية. وتم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الداخلية الكويتية بالمرصاد

وأكدت وزارة الداخلية أنها بالمرصاد لكل من يخالف القوانين المنظمة في البلاد. وأنها لن تقبل بمثل هذه التصرفات والممارسات والتطاول على رجال الأمن والإساءة للكويت.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو لوافد مصري وهو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء تنفيذهم قرار مجلس الوزراء، ويقول: “الساعة الآن الرابعة والنصف، أي بقي ساعة لبدء الحظر، شاهدوا يوجد شرطي يقوم بإغلاق المحلات، شيء في منتهى الذل”.

بلد الذل وليس الإنسانية!

ويتابع قائلاً: “يوجد مصري يتوسل للشرطي بأن يصبر قليلاً عليه، لا يعلم الشرطي أن المصري يحتاج لإيجارات ومصاريف ونقود، لأنه شبعان لا يشعر بالمحتاج”.

وتطاول المصري على الكويت حين قال: “هنا الذل، ويقولون إنها بلد الإنسانية، أي إنسانية هذه؟ الكويت؟ كويت إيه ياعم؟ الناس قادمة من الدوام ومضغوطين، أمر في منتهى الإهانة والذل”.

ابشركم تم ضبط المصري اللي يسب

كفو عليكم رجال الداخلية رتويت لتصل لكل من تسول له نفسه #لا_للحظر #متحرش_الاطفال #متحرش_المعادي #مأرب pic.twitter.com/R2VFXHDNRy — سور الكويت (@sorkuwait) March 9, 2021

قرار مخجل

وسبق أن أثار الفنان السعودي عبدالله السدحان، غضباً بين الكويتيين بعدما انتقاده أيضاً قرار حظر التجول الجزئي الذي فرضته الكويت.

ووثق عبدالله السدحان، الذي يقيم في الكويت حالياً بسبب ارتباطات فنية. لحظة الازدحام في الشوارع بسبب اقتراب موعد الحظر، مما أثار انزعاجه، ووصف قرار الحظر بـ”المخجل”.

وتعرض عبدالله السدحان إلى هجوم من المتابعين الذين طالبوه بعدم التدخل بشؤون دولة ليست دولته، وطالبوه بالعودة إلى السعودية إذا لم يُعجبه الوضع في الكويت.

حظر التجول الجزئي

وأعلنت الحكومة الكويتية قبل أيام فرض حظر تجول جزئي، بدأ من الأحد الماضي، وسيستمر إلى 8 أبريل/نيسان المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق باسم الحكومة طارق المرزم. قوله إنه سيسري تطبيق الحظر الجزئي بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامس صباحًا.

وعقب اجتماع استثنائي للحكومة، قال المرزم في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد.

وسمحت الحكومة بأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيًا على الأقدام والسماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق بمزاولة نشاطها عبر خدمات التوصيل فقط، بينما ستتوقف المطاعم والمقاهي عن تلقي الطلبات خلال ساعات الحظر المُعلنة.

كما كلفت الحكومة الكويتية ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة لجائحة كورونا.

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