برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا بشرف أمام باريس سان جيرمان

ودع فريق برشلونة الإسباني دور أبطال أوروبا من منافسات دوري ال 16 ذهاباً وإياباً. بعد نجاح فريق باريس سان جيرمان في صناعة “الريمونتادا” على ميدانه. وهاتريك مبابي الذي كان رجل المباراة بثلاثة أهدافه. ليقصي الفريق الكتالوني مبكراً من المسابقة.

على الرغم من التعادل الإيجابي الذي خيم على لقاء الإياب. والاستحواذ لكلا الفريقين مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

والتصدي الرائع للحارس الباريسي الذي كان رجل المباراة في اللقاء كلور نافاس. لعدد من الأهداف. من بينهما ضربة جزاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مبابي والهدف الرابع

كما وأحرز النجم الفرنسي كليان مبابي الهدف الرابع في اللقاء ذهاباً وإياباً في شباك فريق برشلونة الإسباني. الذي جمع الفريق الكتالوني على ميدانه ” حديقة الأمراء”. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق. بعد عرقلة أحد لاعبي دفاع الفريق المنافس في الدقيقة ال 30.

الهدف الصاروخي

ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل هدف بطريقة خرافية في زاوية صعبة على حارس فريق باريس سان جيرمان من مسافة بعيدة خارج منطقة الجزاء. في الدقيقة ال 37. لينتهي اللقاء بعد المحاولات والمنافسات الشرسة بين كلا الفريقين لإضافة الأهداف دون جدوى.

لينتهي نتيجة المباراة بفوز وتأهل فري باريس سان جيرمان بخمس أهداف مقابل هدفين لفريق برشلونة الإسباني. الذي فشل في صناعة الريمونتادا على ميدان الفريق الباريسي في مباراة العودة. ليودع دوري أبطال أوروبا.

🏆❤️ تأهلنا إلى الدور ربع النهائي 💙🏆 pic.twitter.com/jJhDe0yclK — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 10, 2021

غياب ميسي ورونالدو

كما أنه ولأول مرة منذ ستة عشر عاماً. يغيب النجمين في عالم كرة القدم المستديرة عن استكمال أقوى أعرق البطولات القارية. على مستوى أندية قارة أوروبا.

نتيجة مباراة الذهاب

كما وقاد النجم الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عاماً المهاجم في باريس سان جيرمان فريقه بفوز كبير على فريق برشلونة الإسباني بأربع أهداف رائعة مقابل هدف وحيد من توقيع ليونيل ميسي. ليضع الفريق قدماً كبيراً على ملعب “الكامبنو” في الدور القادم.

ضربة الجزاء لميسي

وافتتح اللقاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً هدف التقدم بعد حصول الفريق على ركلة جزاء مستحقة في الدقيقة ال 27 من زمن المباراة. ليسجلها اللاعب بطريقة رائعة داخل شباك حارس مرمى باريس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس.

🚨 رســـمـــيًـــا 🚨 المرشحين للاعب الأسبوع: ⭐ إرلينغ هالاند

⭐ سيرجيو أوليفيرا

⭐ كيلور نافاس

⭐ فابينهو#UCLPOTW | #UCL pic.twitter.com/zdW1luWLCI — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) March 10, 2021

هاتريك الفرنسي مبابي

وسجل اللاعب الفرنسي مبابي الذي حصل على جائزة نجم المباراة عقب تسجيله ثلاثة أهداف على ميدانه ” حديقة الأمراء”. وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة ال32 بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء. ليسددها اللاعب على يسار مرمى فريق برشلونة الإسباني.

⚽️ كيليان #مبابي (22 سنة و80 يوماً) أصبح أصغر لاعب يصل إلى 25 هدفاً في #دوري_أبطال_أوروبا، متفوقاً على ليونيل #ميسي (22 سنة و286 يوماً). 📊 pic.twitter.com/tnl5S6GjWB — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 10, 2021

وجاء الهدف الثاني للنجم الفرنسي في الدقيقة ال65 بتسديدة قوية جاء على يمين حارس مرمى الضيف الكتالوني الإسباني. كما وسجل الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة سجلها اللاعب في الدقيقة ال85 جاءت على يمن حارس مرمى برشلونة الألماني تير شتيغن.

كما وسجل الهدف الثالث في المباراة المهاجم الإيطالي “مويس كين” 20 عاماً في الدقيقة ال70 بعد تمرير رائعة من مسجل الهاتريك الذي قدم أداءً جديداً.

غياب نيمار عن المواجهة

للمرة الثانية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار جونيور 29 عاماً، يغيب عن مشاركة مع فريقه ” البي أس جي” في منافسات دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

🎙️ كيلور نافاس [@PSG_arab]: "أنا سعيد جدًا؛ لأنها كانت مباراة صعبة. أردنا جميعًا لعب مباراة رائعة وتحقيق أقصى استفادة من مباراة الذهاب للتأهل. من الصعب دائمًا التصدي لركلة الجزاء، وخصوصًا ضد ميسي الذي ينفذها بشكل رائع".#دوري_أبطال_أوروبا | #UCL pic.twitter.com/N2b14NMbq1 — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) March 10, 2021

كما وأعلن إدارة سان جيرمان عن غياب نجمها نيمار عن الملاعب لمدة 6 أسابيع قادمة بسبب تعرضه للإصابة، ليغيب عن مباراة إياب فريق برشلونة الإسباني وكذلك منافسات الدوري المحلي الفرنسي.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

وفي خط دفاع الفريق الكتالوني جاء كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست.

وفي مركز خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

أما في خط هجوم الفريق سيلعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فيما غاب عن المباراة المدافع الإسباني جيرار بيكيه بسبب الإصابة. التي تعرض لها اللاعب في مباراة فريق إشبيلية الإسباني في قمة جولة ال26 من الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 62 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

منافسة برشلونة وتقليص الفارق

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 54 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز في مباراة الديربي أتلتيكو مدريد والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

⏰ يُستأنف اللعب بعد الاستراحة❗ ✌️ فالكم الفوز يا أبطال 💪

#PSGBARÇA (1-1) pic.twitter.com/7afVSnjcg5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 10, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 37 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق أتليتك بلباو برصيد 33 نقطة.

كما تساوى كلاً من فريق غرناطة وسليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب باريس سان جيرمان

كما ويحتل فريق باريس سان جيرمان. ” البي أس جي” ثاني ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 60 نقطة. بفارق نقطتين مع المتصدر ليل الفرنسي. برصيد 62 نقطة.

وستكون المباراة القادمة فرصة ثمينة للفريق الباريسي في انتزاع الصدارة في حال تعثر الفريق المنافس. من أجل الدفاع عن اللقب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك