ناصر الدويلة يكشف ما جرى معه في أمن الدولة
ناصر الدويلة يكشف ما جرى معه في أمن الدولة
الهدهد

ماذا قال ناصر الدويلة وهو حزين عن استدعاء أمن الدولة له حتى أثار تضامناً واسعاً

كتب وطن
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أثار السياسي الكويتي البارز والنائب السابق بمجلس الأمة ناصر الدويلة، حالة من الجدل عبر مواقع ، بعد حديثه عن تجارب القضايا التي تعرض لها في مسيرته السياسية.

وقال الدويلة في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر ورصدتها (وطن)، بعدما أعلن عن استدعاء الأمن له قبل يومين، بأنه وصل من عمره خمسة وستون عاما.

وتابع:” قدمت خمسة عشر مرة للقضاء بتهم أمن دولة، وكل تهمة أحضر فيها أمام النيابة وأول درجة والاستئناف والتمييز وادفع كفالات. وغرامات وتعهدات حتى ارهقت”.

كما تابع البرلماني الكويتي السابق: “عندما ظننت أنني تجاوزت تلك القضايا ودخلت السجن ودفعت الغرامات اتهمتني النيابة من جديد”.

تفاعل واسع مع تغريدة الدويلة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الدويلة عبر تويتر، منتقدين هذا النوع من “القمع” على حد وصفهم للدويلة وغيره.

وقال أحد المغردين معلقاً: “يريدون إسكاتك وإسكات ، الأنظمة العربية كلها تخشى صوت الحق”

أما مغر آخر فكتب معلقاً على حديث الدويلة: “أشرس معركة تخوضها في حياتك هي الثبات في زمنِ المتغيرات. والتي تحاول بشتى الطرق أن تغرقك في غثاء السيل”قال تعالى :﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾.

ودون ناشط متضامنا مع الدويلة: “للأسف الشديد يا أستاذ ناصر أن أولاد زايد اشتروا غالبية الأجهزة الأمنية في دولنا العربية. إما بالأموال وإما بتسجيل فيديوهات ثقافية.”

وأكمل:”ومن هنا بدأت الإمارات تملي عليهم بملاحقة الشرفاء أمثالكم والنفيسي وغيركم من رجالات الحق  ثق أن الباطل سيزول وأصحابه مهما بلغ مكانته أصحابه وحجمهم”.

استدعاء أمن الدولة

ويشار إلى أنه قبل يومين قال السياسي البارز ناصر الدويلة، إن محكمة أمن الدولة في استدعته للتحقيق في قضية جديدة، لا يعرف عنها أية تفاصيل. حسب قوله.

كما أضاف الدويلة في تغريدة يتيمة رصدتها “وطن”:” سأطلب من المحكمة امهالي وقتاً لأقرأ الاتهام والوقائع حتى اعد دفاعي. وبلا شك انني اواجه سلسلة من الملاحقات القضائية كلها تتعلق بحقي في التعبير ولا تمس اي انسان لكنها ضريبة يدفعها كل كتاب الرأي في العالم الثالث “.

وتضامن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع السياسي البارز بعد تغريدته.

ناصر الدويلة

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وكان السياسي الكويتي البارز والنائب السابق بمجلس الأمة ناصر الدويلة، قد أثار قبل عدة أيام جدلا واسعا في الأوساط الكويتية بعدما اتهم نساء الكويت. بأنهن سبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ادعى ناصر الدويلة، أن نساء الكويت هن السبب الرئيسي في انتشار. كورونا نظرا لكثرة ذهابهم للأسواق.

وكذلك حضورهن حفلات الأعراس والاستقبالات والتي برأيه “وكر كورونا الرئيسي.”

وتحت وسم “الحظر_على_الحريم_بس”، اقترح السياسي الكويتي على الحكومة أن يقتصر الحظر المرتقب على النساء فقط.

كما طالب الدويلة أيضا بسحب سيارات النساء أو إعطاء الرجال مهر للزواج من زوجة أخرى.

وتباينت ردود الكويتيين مابين مؤيد ومعارض لحديث ناصر الدويلة.

وهاجمه النساء مؤكدين ان السبب الرئيسي بانتشار الفيروس هو اجتماع الرجال في مقر الديوانيات الخاصة و في المزارع والسفر من دولة إلى أخرى.

بينما أيد البعض الدويلة في رأيه مطالبين بالسيطرة على النساء.

براءة الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

ويشار إلى أنه في وقت سابق، أيدت محكمة التمييز في الكويت براءة المحامي، ناصر الدويلة، من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية. في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء الحكم موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الذي صدر عام 2019، ببراءة الدويلة من الإساءة إلى السعودية وولي عهدها. الأمير من خلال تغريدات.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات.

من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

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