ماذا قال ناصر الدويلة وهو حزين عن استدعاء أمن الدولة له حتى أثار تضامناً واسعاً

أثار السياسي الكويتي البارز والنائب السابق بمجلس الأمة ناصر الدويلة، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، بعد حديثه عن تجارب القضايا التي تعرض لها في مسيرته السياسية.

وقال الدويلة في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر ورصدتها (وطن)، بعدما أعلن عن استدعاء الأمن له قبل يومين، بأنه وصل من عمره خمسة وستون عاما.

انا رجل ابلغ من العمر خمسة و ستون عاما و قد قدمت خمسة عشر مرة للقضاء بتهم امن دولة وكل تهمه احضر فيها امام النيابه و اول درجه و الاستئناف و التمييز و ادفع كفالات و غرامات و تعهدات حتى ارهقت و عندما ظننت انني تجاوزت تلك القضايا و دخلت السجن و دفعت الغرامات اتهمتني النيابة من جديد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 9, 2021

وتابع:” قدمت خمسة عشر مرة للقضاء بتهم أمن دولة، وكل تهمة أحضر فيها أمام النيابة وأول درجة والاستئناف والتمييز وادفع كفالات. وغرامات وتعهدات حتى ارهقت”.

كما تابع البرلماني الكويتي السابق: “عندما ظننت أنني تجاوزت تلك القضايا ودخلت السجن ودفعت الغرامات اتهمتني النيابة من جديد”.

تفاعل واسع مع تغريدة الدويلة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الدويلة عبر تويتر، منتقدين هذا النوع من “القمع” على حد وصفهم للدويلة وغيره.

وقال أحد المغردين معلقاً: “يريدون إسكاتك وإسكات كلمة الحق، الأنظمة العربية كلها تخشى صوت الحق”

يريدون اسكاتك واسكات كلمة الحق ….الأنظمة العربية كلها تخشى صوت الحق. — ramla ahmed (@ramla2018) March 9, 2021

أما مغر آخر فكتب معلقاً على حديث الدويلة: “أشرس معركة تخوضها في حياتك هي الثبات في زمنِ المتغيرات. والتي تحاول بشتى الطرق أن تغرقك في غثاء السيل”قال تعالى :﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾.

#راق_لي

أشْرَسُ معركةٍ تَخوضُها في حياتِك هي : "الثباتُ في زَمَنِ المتغيِّرات" والتي تُحاولُ بشتى الطُرُق أن تُغرِقَك في "غُثاء السيل" قال تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ — أبو سعيد (@8g4bNvTQgN5v9SZ) March 9, 2021

ودون ناشط متضامنا مع الدويلة: “للأسف الشديد يا أستاذ ناصر أن أولاد زايد اشتروا غالبية الأجهزة الأمنية في دولنا العربية. إما بالأموال وإما بتسجيل فيديوهات ثقافية.”

للاسف الشديد يا أستاذ ناصر ان اولاد زايد اشتروى غالبية الاجهزه الامنية في دولنا العربية اما بالاموال واما بتسجيل فيديوهات ثقافية ومن هنا بدات الامارات تملي عليهم بملاحقة الشرفاء أمثالكم والنفيسي وغيركم من رجالات الحق ثق أن الباطل سيزول وأصحابه مهما بلغ مكانته إصحابه وحجمهم — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) March 9, 2021

وأكمل:”ومن هنا بدأت الإمارات تملي عليهم بملاحقة الشرفاء أمثالكم والنفيسي وغيركم من رجالات الحق ثق أن الباطل سيزول وأصحابه مهما بلغ مكانته أصحابه وحجمهم”.

استدعاء أمن الدولة

ويشار إلى أنه قبل يومين قال السياسي البارز ناصر الدويلة، إن محكمة أمن الدولة في الكويت استدعته للتحقيق في قضية جديدة، لا يعرف عنها أية تفاصيل. حسب قوله.

كما أضاف الدويلة في تغريدة يتيمة رصدتها “وطن”:” سأطلب من المحكمة امهالي وقتاً لأقرأ الاتهام والوقائع حتى اعد دفاعي. وبلا شك انني اواجه سلسلة من الملاحقات القضائية كلها تتعلق بحقي في التعبير ولا تمس اي انسان لكنها ضريبة يدفعها كل كتاب الرأي في العالم الثالث “.

وتضامن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع السياسي البارز بعد تغريدته.

ناصر الدويلة

وكان السياسي الكويتي البارز والنائب السابق بمجلس الأمة ناصر الدويلة، قد أثار قبل عدة أيام جدلا واسعا في الأوساط الكويتية بعدما اتهم نساء الكويت. بأنهن سبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ادعى ناصر الدويلة، أن نساء الكويت هن السبب الرئيسي في انتشار. كورونا نظرا لكثرة ذهابهم للأسواق.

انتشرت الكرونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه و قد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها اقترح ان يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله

او عطوا رجلها مهر زوجه ثانيه وبيت و يا الله السلامه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 4, 2021

وكذلك حضورهن حفلات الأعراس والاستقبالات والتي برأيه “وكر كورونا الرئيسي.”

وتحت وسم “الحظر_على_الحريم_بس”، اقترح السياسي الكويتي على الحكومة أن يقتصر الحظر المرتقب على النساء فقط.

كما طالب الدويلة أيضا بسحب سيارات النساء أو إعطاء الرجال مهر للزواج من زوجة أخرى.

وتباينت ردود الكويتيين مابين مؤيد ومعارض لحديث ناصر الدويلة.

وهاجمه النساء مؤكدين ان السبب الرئيسي بانتشار الفيروس هو اجتماع الرجال في مقر الديوانيات الخاصة و في المزارع والسفر من دولة إلى أخرى.

صحيح وهمن بعد بنات الكويت سبب في ثقب طبقه الاوزون والتلوث البيئي والكوارث الطبيعيه والحروب بالعالم اما شباب لا مساكين قاعدين ببيوتهم pic.twitter.com/LAq4TfdtSY — Mariam Alotibi 🇰🇼 (@mallxiii) March 4, 2021

اعتقد رجال الكويت مثل الي كانوا في بيت بدر الداعوم حريم مو رجال مو جذي — Altaf AlEssa (@AltafalEssa) March 4, 2021

بينما أيد البعض الدويلة في رأيه مطالبين بالسيطرة على النساء.

هههههههههه هههههههههه حلو والله عاشت ايدك 👍 زين هذا الأقتراح عل الحريم كون يارب تسمع نداك الحكومه تحياتي pic.twitter.com/4cllTCVj6U — منصور المنصور (@xHL1agEfmSqMMfW) March 4, 2021

براءة الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

ويشار إلى أنه في وقت سابق، أيدت محكمة التمييز في الكويت براءة المحامي، ناصر الدويلة، من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية. في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء الحكم موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الذي صدر عام 2019، ببراءة الدويلة من الإساءة إلى السعودية وولي عهدها. الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدات.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات.

من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

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