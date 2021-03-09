وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، لحظة استقبال طفلة لحرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، عهد بنت عبدالله البوسعيدية، في قرية مسفارة العبريين في ولاية الحمراء العمانية.

ويظهر من المقطع وقوف الطفلة أمام حرم السلطان العماني عهد بنت عبد الله البوسعيدية، وغنائها لها : “يا ماما عهد نحبك، يا أغلى هدية. إني أحبك وأشعر بالأمان وأشعر بالحنان، يا شمس ومستقبل عُمان، يا ماما عهد”.

#عمان_لايف | "يا ماما عهد نحبك يا أغلى هديه" هكذا رحبت طفله من قرية مسفاة العبريين ولاية #الحمراء بالسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية بزيارتها الكــــــريمة للقرية ♥️ pic.twitter.com/yWBvIuVwJj — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 9, 2021

ويأتي هذا الاستقبال من الطفلة العمانية في سياق استقبال حرم السلطان العماني، التي تنظم سلسلة زيارات للولايات العمانية. وكان آخرها أمس ولاية الحمراء وولاية إزكي العمانية.

واستكملت زوجة السلطان هيثم بن طارق، زياراتها لولايات السلطنة المختلفة اليوم، الثلاثاء، خلال زيارتها لولاية آدم بمحافظة الداخلية.

#عمان_لايف | السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ،خلال زيارتها ولاية #ادم بمحافظة الداخلية ♥️ pic.twitter.com/1LoppFIJWc — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 9, 2021

لحظة وصول زوجة السلطان هيثم لولاية الحمراء

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله أمس الاثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول حرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد. عهد بن عبد الله البوسعيدية، إلى ولاية الحمراء العمانية.

وبين المقطع موكب حرم السلطان العماني لدى وصوله إلى الولاية العمانية، وإحاطتها بالحراس والمرافقين الذين كانوا معها في رحلتها.

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطـان المعظم – حفظها الله ورعاها – تزور ولاية #الحمراء pic.twitter.com/HQEV4TG7Q6 — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 8, 2021

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع زيارة حرم السلطان العماني، والتي تأتي بعد زيارتها أمس لمنطقة إمطي بولاية إزكي العمانية.

وعلق أحد المغردين على المقطع الذي وثق زيارة حرم السلطان العماني، وقال: ” ماشاء الله عين الله تحرسها السيدة الجليلة والسلطان. هيثم بن طارق واولادهم ولاية الحمراء جميلة كثير ماشاء الله”.

ماشاء الله عين الله تحرسها السيدة الجليلة والسلطان هيثم بن طارق واولادهم

ولاية الحمراء جميلة كثير ماشاء الله🇴🇲👑🇴🇲 — Sultan_qaboos99 (@qaboos99) March 8, 2021

فيما قال مغرد آخر: ” الله يحفظها لنا ولعمان …حقيقة الشعب العماني في حالة من الفرح بسبب الزيارات التي تقوم بها السيدة الجليلة”.

الله يحفظها لنا ولعمان …حقيقة الشعب العماني في حالة من الفرح بسبب الزيارات التي تقوم بها السيدة الجليلة — * العجمي/ العماني * (@2OMhr6pqLUKHRMD) March 8, 2021

زيارة السيدة الجليلة لمنطقة إمطي

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، أول أمس الأحد، صورة لرسالة كتبت بخط يد حرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد. عهد بن عبد الله البوسعيدية، بعد زيارتها لمنطقة إمطي بولاية إزكي العمانية.

وأظهرت الصورة كلمات بخط يد حرم السلطان العماني كتبتها تعبيراً عن إعجابها بجولتها في منطقة إمطي بولاية إزكي. وكتبت ما نصّه على الورقة “سعدت بما شاهدت من إرث عظيم لهذه المنطقة الجميلة، بوركت جهودكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق”.

#عمان_لايف | كلمة #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها بمناسبة زيارتها لمنطقة إمطي بولاية #إزكي pic.twitter.com/faF6UKLngG — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 7, 2021

وتفاعل المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة بصورة واسعة مع ما كتبته حرم السلطان العماني عهد بن عبد الله البوسعيدية. بخط يدها من ثناء على الجهود المبذولة في المحافظات العمانية.

وقال أحد المغردين معلقاً على الموضوع: “الله يحفظها ويسعدها ويديم عليها الصحة والعافية ويبارك عليها ويرزقها الحكمة ورحمة على البشر. جزاها الله خيرا جزاء الدنيا والآخرة حسنة على حسن تعاونها وتداخلها مع المجتمع العماني”.

الله يحفظها ويسعدها ويديم عليها الصحة والعافية ويبارك عليها ويرزقها الحكمة ورحمة على البشر جزاها الله خيرا جزاء الدنيا والآخرة حسنة على حسن تعاونها وتداخلها مع المجتمع العماني — kamil alzadgali (@kamilahmed72) March 7, 2021

فيما كتب مغرد آخر حول الصورة قائلاً: “السيدة الجليلة حفظها الله ورعاها جميلة النفس عظيمة الشأن، حفظ الله السلطان هيثم بن طارق”.

#السيدة_الجليلة حفظها الله ورعاها جميلة النفس عظيمة الشأن، حفظ الله #السلطان_هيثم_بن_طارق — umtaher(حساب بديل) (@OmanBladi1) March 7, 2021

زيارة السيدة الجليلة لولاية بهلاء

وقبل أيام، أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة السلطان العُماني هيثم بن طارق، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، إعجاب العمانيين.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية ظهرت تستمع لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء.

استماع السيدة الجليلة عهد البوسعيدية لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء .. حقيقةً قرب #السيدة_الجليلة من أحوال الشعب أمر غير مستغرب، بارك الله في عمرها، وأدام عليها الصحة والعافية. pic.twitter.com/SDudYg8Zzo — الشيبة خلفان (@5alfan1) March 4, 2021

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعجابهم بتصرف السيدة الجليلة. معتبرين أن قربها من أحوال الشعب أمر غير مستغرب.

وقال مغرد: “الأخلاق الرفيعه من كرم وتواضع يصطفي بها الله ويخص بها عباده الصالحين المؤمنين الصادقين”.

الاخلاق الرفيعه من كرم وتواضع يصطفي بها الله ويخص بها عباده الصالحين المؤمنين الصادقين هكذا مولاي المفدى هيثم وحرمه سيدتي الجليله عهد في هذه الساعه اسأل الله لهم الصحه والعافيه وادامهم سند للا متين العربيه والاسلاميه — أحمد منصور فاضل السريري (@rxVvPekNI1De40R) March 4, 2021

وأضاف: “هكذا مولاي المفدى هيثم وحرمه سيدتي الجليلة عهد في هذه الساعة. اسأل الله لهم الصحة والعافية وادامهم سند للأمتين العربية والإسلامية”.

وقال عدنان البلوشي: “هذا الحراك الوطني الكبير سيكون له نتائج وتأثير ايجابي مهم في قادم الوقت ورسالة مطمئنة للشعب. بان العين لم ولن تغفل عن رعاية ابناء الوطن”.

هذا الحراك الوطني الكبير سيكون له نتائج وتاثير ايجابي مهم في قادم الوقت ورسالة مطمئنة للشعب بان العين لم ولن تغفل عن رعاية ابناء الوطن ويتجلى ذلك من خلال الزيارات المتسارعة والمتتالية لربوع الغبيراء والوقوف على طبيعة المرحلة وسبل معالجتها وكلنا ثقة في عهد مولانا المعظم . — عدنان البلوشي (@Adnan_Othman99) March 4, 2021

وتابع: “يتجلى ذلك من خلال الزيارات المتسارعة والمتتالية لربوع الغبيراء والوقوف على طبيعة المرحلة وسبل معالجتها. وكلنا ثقة في عهد مولانا المعظم”.

وقالت عائشة العلوي: ” زيارات السيدة الجليلة عهد البوسعيدية المتتالية تنم عن اهتمام شخصي بالشأن الداخلي. وستتربع هذه السيدة على قلوب العمانيين بفضل ما تملكه من دماثة ولطف ولين “.

زيارات #السيدة_الجليلة عهد البوسعيدية

المتتالية تنم عن إهتمام شخصي بالشأن الداخلي وستتربع هذه السيدة على قلوب العمانيين بفضل ما تملكة من دماثة ولطف ولين

ولا شك أن الاسرة المالكة لها الاهتمام والخلق ذاته

متعهم الله جميعا بالسعادة وامد في اعمارهم وبارك في ارزاقهم — عائشه عبدالله العلوي (@aishaalalwi9) March 4, 2021

وأضافت: “لا شك أن الاسرة المالكة لها الاهتمام والخلق ذاته. متعهم الله جميعا بالسعادة وأمد في اعمارهم وبارك في ارزاقهم”.

وقال حساب “السيف السريع”: “ما شاء الله عليها اخلاق ورقي عالي لها لاستماعها للمواطنين. أكيد إنها راح تنقل كل متطلبات الشعب لسلطان لأن هي الوحيد الأقرب له من بعد الله سبحانه حفظكم الله جميعاً”.

ماشاءالله عليها اخلاق ورقي عالي لها لاستماعها للمواطنين.. اكيد انها راح تنقل كل متطلبات الشعب لسلطان لان هي الوحيد الاقرب له من بعد الله سبحانه … حفظكم الله جميعاً — ⚔️🦅السيف السريع🦅⚔️ (@fastswordoman) March 4, 2021

وقال حساب آخر: “عاشت الله يحفظها أسعدنا جدا نزولها للشارع واستماعها للمواطنين. وهذا دور الأم الحانية على شعبها ونتوسم فيها الخير”.

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