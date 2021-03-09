طفلة عمانية تستقبل زوجة السلطان هيثم
طفلة عمانية تستقبل زوجة السلطان هيثم
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“يا ماما عهد نحبك يا أغلى هدية”.. شاهد رد فعل طفلة عمانية تفاجأت بزوجة السلطان هيثم أمامها

كتب وطن
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وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع في سلطنة عمان، لحظة استقبال طفلة لحرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، عهد بنت البوسعيدية، في قرية مسفارة العبريين في ولاية الحمراء العمانية.

ويظهر من المقطع وقوف الطفلة أمام حرم السلطان العماني عهد بنت عبد الله البوسعيدية، وغنائها لها : “يا ماما عهد نحبك، يا أغلى هدية. إني أحبك وأشعر بالأمان وأشعر بالحنان، يا شمس ومستقبل عُمان، يا ماما عهد”.

ويأتي هذا الاستقبال من الطفلة العمانية في سياق استقبال حرم السلطان العماني، التي تنظم سلسلة زيارات للولايات العمانية. وكان آخرها أمس ولاية الحمراء وولاية إزكي العمانية.

واستكملت زوجة السلطان هيثم بن طارق، زياراتها لولايات السلطنة المختلفة اليوم، الثلاثاء، خلال زيارتها لولاية آدم بمحافظة الداخلية.

لحظة وصول زوجة السلطان هيثم لولاية الحمراء

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله أمس الاثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول حرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد. عهد بن عبد الله البوسعيدية، إلى ولاية الحمراء العمانية.

وبين المقطع موكب حرم السلطان العماني لدى وصوله إلى الولاية العمانية، وإحاطتها بالحراس والمرافقين الذين كانوا معها في رحلتها.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع زيارة حرم السلطان العماني، والتي تأتي بعد زيارتها أمس لمنطقة إمطي بولاية إزكي العمانية.

وعلق أحد المغردين على المقطع الذي وثق زيارة حرم السلطان العماني، وقال: ” ماشاء الله عين الله تحرسها السيدة الجليلة والسلطان. هيثم بن طارق واولادهم ولاية الحمراء جميلة كثير ماشاء الله”.

فيما قال مغرد آخر: ” الله يحفظها لنا ولعمان …حقيقة الشعب العماني في حالة من الفرح بسبب الزيارات التي تقوم بها السيدة الجليلة”.

زيارة السيدة الجليلة لمنطقة إمطي

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، أول أمس الأحد، صورة لرسالة كتبت بخط يد حرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد. عهد بن عبد الله البوسعيدية، بعد زيارتها لمنطقة إمطي بولاية إزكي العمانية.

وأظهرت الصورة كلمات بخط يد حرم السلطان العماني كتبتها تعبيراً عن إعجابها بجولتها في منطقة إمطي بولاية إزكي. وكتبت ما نصّه على الورقة “سعدت بما شاهدت من إرث عظيم لهذه المنطقة الجميلة، بوركت جهودكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق”.

وتفاعل المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة بصورة واسعة مع ما كتبته حرم السلطان العماني عهد بن عبد الله البوسعيدية. بخط يدها من ثناء على الجهود المبذولة في المحافظات العمانية.

وقال أحد المغردين معلقاً على الموضوع: “الله يحفظها ويسعدها ويديم عليها الصحة والعافية ويبارك عليها ويرزقها الحكمة ورحمة على البشر. جزاها الله خيرا جزاء الدنيا والآخرة حسنة على حسن تعاونها وتداخلها مع المجتمع العماني”.

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فيما كتب مغرد آخر حول الصورة قائلاً: “السيدة الجليلة حفظها الله ورعاها جميلة النفس عظيمة الشأن، حفظ الله السلطان هيثم بن طارق”.

زيارة السيدة الجليلة لولاية بهلاء

وقبل أيام، أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة السلطان العُماني هيثم بن طارق، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، إعجاب العمانيين.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية ظهرت تستمع لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعجابهم بتصرف السيدة الجليلة. معتبرين أن قربها من أحوال الشعب أمر غير مستغرب.

وقال مغرد: “الأخلاق الرفيعه من كرم وتواضع يصطفي بها الله ويخص بها عباده الصالحين المؤمنين الصادقين”.

وأضاف: “هكذا مولاي المفدى هيثم وحرمه سيدتي الجليلة عهد في هذه الساعة. اسأل الله لهم الصحة والعافية وادامهم سند للأمتين العربية والإسلامية”.

وقال عدنان البلوشي: “هذا الحراك الوطني الكبير سيكون له نتائج وتأثير ايجابي مهم في قادم الوقت ورسالة مطمئنة للشعب. بان العين لم ولن تغفل عن رعاية ابناء الوطن”.

وتابع: “يتجلى ذلك من خلال الزيارات المتسارعة والمتتالية لربوع الغبيراء والوقوف على طبيعة المرحلة وسبل معالجتها. وكلنا ثقة في عهد مولانا المعظم”.

وقالت عائشة العلوي: ” زيارات السيدة الجليلة عهد البوسعيدية المتتالية تنم عن اهتمام شخصي بالشأن الداخلي. وستتربع هذه السيدة على قلوب العمانيين بفضل ما تملكه من دماثة ولطف ولين “.

وأضافت: “لا شك أن الاسرة المالكة لها الاهتمام والخلق ذاته. متعهم الله جميعا بالسعادة وأمد في اعمارهم وبارك في ارزاقهم”.

وقال حساب “السيف السريع”: “ما شاء الله عليها اخلاق ورقي عالي لها لاستماعها للمواطنين. أكيد إنها راح تنقل كل متطلبات الشعب لسلطان لأن هي الوحيد الأقرب له من بعد الله سبحانه حفظكم الله جميعاً”.

وقال حساب آخر: “عاشت الله يحفظها أسعدنا جدا نزولها للشارع واستماعها للمواطنين. وهذا دور الأم الحانية على شعبها ونتوسم فيها الخير”.

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