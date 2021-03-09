تسببت نزهة الصقلي السياسية اليسارية في حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي، بموجة جدل واسعة في المغرب عقب تصريحات دعت فيها لتقنين الجنس بالتراضي، وقالت إنه لا يجب تجريم الإفطار في نهار رمضان.

وعبر برنامج “نقاش في السياسة”، قالت نزهة الصقلي إن هناك محافظة موجودة داخل البرلمان المغربي، أكثر بكثير مما هي عليه في المجتمع المغربي بشكل عام.

واستدلت السياسية المغربية على حديثها، بكون 10 بالمائة من البرلمانيين المغاربة هم متعددي الزوجات . بينما هذا الرقم لا يتجاوز ثلاثة من عشرة بالمائة بالنسبة للمجتمع المغربي بصورة عامة.

وانتقدت الصقلي زواج الرجال الكبار من طفلات بأعمار 15 و16 سنة، الأمر الذي يلاقي اعتراضاً واسعاً في المجتمع المغربي.

وقالت نزهة الصقلي: “زواج الفاتحة والطفلات مازال مستمرا، في حين أن العلاقة بين راشدين يتم حبس أصحابها”، في إشارة منها لتقبل . العلاقة القائمة على الرضا بين الطرفين.

الافطار في نهار رمضان

وحول موضوع الإفطار العلني في شهر رمضان، قالت الصقلي بأن “القانون يجب أن يرفع يده عن تجريم ذلك”.

مشيرة إلى إمكان وجود أسباب تجعل الفرد يفطر، وأضافت:“كما أن الحرية هي الأصل في الأشياء، وكل فرد مسؤول عن أعماله”.

وتابعت نزهة الصقلي في معرض حديثها حول نفس الموضوع بأن “من يفطر في رمضان شغلو هداك، ولا حق لأحد في سؤاله عن الأسباب”.

واعتبرت أن “رد الفعل المجتمعي العنيف يخلق حالة من الهجوم حتى عندما يتعلق الأمر بشخص مريض بالسكري مثلا . وهذا ليس هو الإسلام”.

هذا وأكدت الصقلي رفضها لموضوع شريعة القوة بالشوارع بالاعتداء شخص على آخر.

وقالت إن “القانون وحده ما يحدد الجهات التي تعاقب المخالفين، ورغم ذلك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار . الحريات الفردية والجماعية”.

واعتبرت الصقلي بأنه من غير المعقول أن يتم القبول بالاعتداء على أي فرد بالمجتمع “سواء كان مثليا أو فتاة تلبس . ما تراه مناسبا في الشارع”.

وحول موضوع الأذان للصلاة في المساجد في المغرب، تساءلت الصقلي حول قدسية مكبر الصوت في رفع الأذان.

وقالت بأنه ليس ضروري بشكل خاص إذا كان الأذان يزعج بعض الفئات من المواطنين . وفي ظل توافر منبهات يمكن الاعتماد عليها في تحديد أوقات الأذان، على حد قولها.

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