بورتو يحقق المفاجأة المدوية بإقصاء يوفنتوس على ميدانه من دوري أبطال أوروبا

رغم خسارته على ميدان يوفنتوس في مباراة الإياب بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية. مستفيداً من فوزه من مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد على أرضه.

ليفشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً. في التأهل إلى الدور الربع النهائي القادم من دوري أبطال أوروبا. مع فريق يوفنتوس الإيطالي. منذ انضمامه في صيف عام 2018م.

دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 3 × 2 بورتو | اهداف المباراة HD تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1 pic.twitter.com/nTh8aiWZEi — لا تتابع هاذا الحساب وتابع حسابي الاساسي (@ggo_ll99) March 9, 2021

رونالدو ووداع دوري الأبطال

على عكس ناديه السابق ريال مدريد الإسباني. في المواسم التسعة التي قضاها داخل الفريق. حيث تمكن الدون رونالدو من تحقيق الفوز 4 مرات بدوري أبطال أوروبا. وكما تأهل إلى دور الربع النهائي من المسابقة 4 مرات أخرى.

لتصبح الحياة في يوفنتوس ” السيدة العجوز”. لا تسير وفق ما خطط له هداف الدوري الإيطالي كريستسيانو رونالدو. ليودع المسابقة مبكراً من منافسات دوري أبطال أوروبا.

رغم المنافسة القوية التي شهدها الفريق مع بدء مجريات الشوط الثاني. بعد الأداء الباهت للفريق في الشوط الأول.

ضربة الجزاء وهدف التقدم

وتحصل فريق بورتو البرتغالي على ركلة جراز في الدقيقة ال 19 من مجريات الشوط الأول. لينجح لاعب الوسط البرتغالي ” سيرجيو أوليفيرا” 28 عاماً. ليسددها على يمين حارس مرمى يوفنتوس” السيدة العجوز”. ليفتتح هدف التقدم على ميدان الأخير.

ثلاثية يوفنتوس

كما وقلص أصحاب الأرض هدف التعادل في مباراة الإياب على أرضه أمام منافسه الضيف بورتو البرتغالي. بواسطة نجم المباراة لاعب الظهير الأيمن الإيطالي ” فيديريكو كييزا” 23 عاماً. في الدقيقة ال49 من المباراة من بدء مجريات الشوط الثاني.

فيما أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة ال63. ليفرض بذلك على الفريق الضيف إلى التمديد إى الأشواط الإضافية. بعد التعادل بين كلا الفريقين ذهاباً وإياباً.

بورتو وهدف التأهل

ونجح فريق يوفنتوس الإيطالي في إضافة الهدف الثالث في شباك الضيف بورتو في الأشواط الإضافية. عن طريق لاعب الوسط الفرنسي ” أدريان رابيو” 25 عاماً في الدقيقة ال 117.

خَسِرْنا رونالدو و خَسِرَنا رونالدو pic.twitter.com/mYKQi5jjIo — H A M Z A (@HamzaRMFC) March 9, 2021

لكنه لم ينجح في إيقاف المكينة البرتغالية. ليحسم المباراة بالتأهل. والاستفادة من نتيجة الذهاب. بعد النجاح من إضافة الهدف الثاني مرة أخرى عن طريق أوليفيرا في الدقيقة ال 115. لينجح في التأهل إلى الدور القادم من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة فريق يوفنتوس

كما واعتمد المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية متوقعة في الفريق أمام منافسه بورتو البرتغالي، حيث سيكون في حراسة المرمى الإيطالي ” جانلويجي بوفون”.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو، والهولندي ماتايس دي ليخت، والإيطالي ليوناردو بونوتشي، إلى جانب اللاعب البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا.

وفي مركز الوسط لفريق يوفنتوس، جاء اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، والفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو.

كما جاء في خط الهجوم للفريق سيكون الثنائي، اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما وغاب عن المباراة كلاً من: المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة التي غيبته شهور عن المنافسات.

تشكيلة المنافس بورتو البرتغالي

كما ولعب مدرب الفريق الفني بورتو البرتغالي ” سيرجيو كونسيساو” 46 عاماً. في التشكيلة الأساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى الأرجنتيني أجوستين ماركيسن.

وفي مركز خط الدفاع سيأتي كلاً من: اللاعب الفرنسي مالانج سار، والبرتغالي دييجو لييت، ومواطنه بيبي، بالإضافة إلى اللاعب ويلسون يانكو.

كما ولعب في خط وسط الفريق كلاً من: اللاعب البرتغالي جواو ماريو نيتو، واللاعب فابيو فييرا، وسيرجيو أوليفيرا، إلى جانب إقحام اللاعب المكسيكي خيسوس كورونا.

وفي خط الهجوم للفريق لعب كلاً من الثنائي: اللاعب الإيراني مهدي طارمي، واللاعب المالي موسى ماريجا.

كما سيغيب عن المباراة كلاً من: اللاعب الغيني نانو وحارس المرمى السنغالي محمد مباي بسبب الإصابة.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 62 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 56 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 52 نقطة. كما جاء في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق روما الإيطالي برصيد 50 نقطة. بفارق نقطة وحيدة.

بينما جاء أتالاتنا برصيد 49 نقطة. في المركز الخامس. وفي المركز السادس جاء فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 47 نقطة.

للمرة الثالثة على التوالي كرستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للخروج من دوري الأبطال

اقولك تعاقدنا مع دوري الأبطال pic.twitter.com/TwudjYCCSM — عشاق ريال بيتيس بالعربية (@RealBetis94) March 9, 2021

كما ويحتل في المركز السابع فريق لاتسيو برصيد 43 نقطة. بينما جاء في المركز الثامن فريق هيلاس فيرونا برصيد 38 نقطة.

أما في المركز التاسع فريق ساسولو برصيد 36 نقطة. كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 32 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

ترتيب بورتو في الدوري

كما ويحتل فريق بورتو في المركز الثالث من جدول الترتيب للدوري المحلي الممتاز برصيد 48 نقطة. بفارق 10 نقاط عن المتصدر فريق سبورتينغ المتربع على عرش ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.

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