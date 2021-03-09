أثارت الفنانة ملاك الكويتية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بردة فعلها حين سمعت اسم الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، وذلك خلال أحد اللقاءات التلفزيونية.

هربت فور سماع الاسم

وسارعت ملاك الكويتية إلى مغادرة الاستديو، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “سندريلا” على قناة ATV الكويتية. وذلك بعدما كشف الإعلامي صالح الراشد أنه سيتم الاتصال بإحدى الفنانات.

وحين أصرت ملاك على معرفة هوية الفنانة التي سيتصل بها الإعلامي، وذكر أنها بدرية أحمد، غادرت الاستديو ركضاً.

هروب ملاك الكويتيه بعد سماع اسم بدريه أحمد pic.twitter.com/jCSTZhrI4r — زيدان نجد #بديل (@Zizouhere) March 6, 2021

وتساءل المتابعون ما إذا كان خلاف بدرية أحمد وملاك الكويتية قد تطور وشهد أحداثاً جديدة جعلت الأخيرة تهرب. بينما شكك آخرون بحقيقة ردة فعلها ورجحوا أن يكون مجرد تمثيل لحصد المزيد من المشاهدات.

“فيديو الفنانة السكرانة”

وتعود الخلافات بين الممثلتين إلى شهر أغسطس الماضي. وذلك بسبب فيديو جريء انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها لإحدى الفنانات وهي ترقص في مكان عام وتبدو بحالة غير طبيعية.

وبعدما تم اتهام ملاك الكويتية أنها صاحبة الفيديو، كتبت عبر حسابها على “سناب شات” تعليقاً يُلمح إلى أن بدرية أحمد هي التي ظهرت بالمقطع.

وكتبت: “التي بالفيديو ليست كويتية، كانت متحجبة وتركت الحجاب. وأول حرف من سمها (ب.أ)، اتهمتوني أنه أنا، وأنا لا أخاف من أحد”.

ورجح الجمهور حينها أن ملاك تقصد بدرية أحمد، فهي التي تنطبق عليها المواصفات التي ذكرتها ملاك. فقد ارتدت الحجاب ثم خلعته، وليست كويتية وهو ما أغضب الفنانة الإماراتية التي خرجت عن صمتها وقامت بالرد.

“بدرية تهدد”

وقالت بدرية أحمد حينها بفيديو عبر “سناب شات”: “شهاب ما قال على اللي ترقص إنها هاد. الفنانة اللي كان يقصدها أنا أقول إياها. هي حطت أول حرف من اسمي وما راح أسكت لها في أمور وايد صارت من 2004 إلى 2005. آن الأوان أقولها وأكشفها من وقت مسرحية صباح الخير يا عرب”.

وأضافت بدرية: “هاي الفنانة بقولها تمسح البوست وتعتذر، يا إما حيصير شيء ثاني. حبايبي يا إما حان الوقت إن أرد على كل كلمة انغلط بحقي وأخد حقي من عيونهم على ما أعتقد آن الأوان. وانتي بلاويكي اللي كانت في دبي وديرتك معايا ..ما عرفت تلعبين”.

واستطردت: “قلتي لنفسك هاد طلعت ووقفت عن التمثيل أقوم اتهمها. موضوعك بمكتب المحاماة وغير بديرتك أنا أخد حقي منك لمجرد أنك قولتي حرفي اسمي إصحي والتفاصيل إن شاء الله بعد ساعة”.

وهددت بدرية بصرامة قائلة: “أنا اتصلت في شهاب واللي تقولت القول علي، معهم ساعتين، لو ما اعتذرولي، بتصير عاصفة، اصحي كل فضايحك في ديرتك وفي دبي عندي، وموضوعك بيكون في مكتب المحاماة”.

ملاك تزوجت 3 مرات وأحبت مرة واحدة

وفي سياق آخر، كشفت ملاك الكويتية خلال اللقاء عن عدد زيجاتها الحقيقي. مؤكدة أنها تزوجت 3 مرات فقط وليس 5 كما يشاع.

وأشارت ملاك إلى أن زيجتها الأولى كانت من والد ابنتها، والزيجة الثانية من والد ابنها. أما الثالثة كانت مجرد عقد قران لم يكتمل، منوهة إلى أنها أحب مرة واحدة فقط في حياتها.

وكشفت ملاك أنها تعرضت لكثير من الحروب في الوسط الفني بسبب الغيرة، ووصل الأمر إلى قيام البعض بالاتصال بالمنتج لإقناعه بإعطائها الدور بنصف الأجر فقط.

يشار إلى أن بداية ملاك الكويتية كان بأدوار صغيرة، لكنها برزت في مسلسل “فريج صلويح” عام 2005، واستمرت حتى ذاع صيتها بالفن واشتهرت.

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