الشيخ حمد بن جاسم يكشف: هذه أسباب تصعيد الحوثيين للهجمات على السعودية

اعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم أنّ تصعيد الحوثيين للهجمات على المملكة العربية السعودية يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن.

وأضاف حمد بن جاسم في تغريدة عبر حسابه في تويتر ان التصعيد مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية المرتقبة حول الإتفاق النووي.

من الواضح أن تصعيد الحوثيين للهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن. وهو أيضاً مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية المرتقبة حول الإتفاق النووي، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 9, 2021

وتابع بن جاسم: “ومن ثم فإن هذا التصعيد العسكري يندرج في سياسة رفع سقف المواقف والمطالب قبل الشروع في المباحثات لإنهاء الصراع. وعليه يحتاج الوضع إلى نفس طويل وتركيز للحفاظ على المصالح حاضراً ومستقبلاً”.

ومن ثم فإن هذا التصعيد العسكري يندرج في سياسة رفع سقف المواقف والمطالب قبل الشروع في المباحثات لإنهاء الصراع. وعليه يحتاج الوضع إلى نفس طويل وتركيز للحفاظ على المصالح حاضراً ومستقبلاً. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 9, 2021

قطر تدين هجوم الحوثيين الصاروخي على الرياض

وأعلنت قطر، الأحد (28 فبراير / شباط 2021)، إدانتها الهجوم الحوثي الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن الدوحة “تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

ووصفت قطر الهجوم بأنه “عمل خطير ضد المدنيين”، مُعتبرة أنه “ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وأكدت قطر موقفها من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب، بحسب “قنا”.

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريراً تحدث فيه عن جهود سلطنة عمان في انهاء حرب اليمن، مشيراً إلى وجود ما أسماه ديناميكيات من شأنها أن تخلق حالة من التكاتف الضروري لحل الأزمة في اليمن.

وقال الموقع البريطاني في تقريره إن سلطنة عمان كونت لنفسها مكانة دبلوماسية عالية في اليمن الذي مزقته الحرب من خلال لعب دور الجسر بين الفصائل المتحاربة.