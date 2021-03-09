هاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تراجعها عن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

جاء ذلك، في تغريدة للأمير السعودي سطام بن خالد، رصدتها “وطن”، تعليقاً على إدانة الولايات المتحدة لقصف الحوثيين. لأهداف متفرقة بالمملكة على مدار الأيام الماضية.

الحوثي ليس حزب يمني

وقال الأمير السعودي: “ما تقوم به جماعة الحوثي هي أعمال إرهابية فليس من المنطقي بأن تعامل معاملة كأنها حزب يمني”.

كما أضاف الأمير السعودي: “المواقف الغير صريحة وواضحة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية تعطيه. الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين من أهل اليمن ودول المنطقة”.

ما تقوم به جماعة الحوثي هي أعمال إرهابية فليس من المنطقي بأن تعامل معاملة كأنها حزب يمني, المواقف الغير صريحة وواضحة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية تعطيه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين من أهل اليمن ودول المنطقة https://t.co/5TdbO5nbcv — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 8, 2021

إدانة أمريكية

كما دانت السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية. الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام”.

تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية. تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام. pic.twitter.com/fMSMAAgJ84 — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) March 8, 2021

قصف السعودية

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في بيان تبنيها لعملية واسعة في المملكة.

ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه الرسمي بتويتر، بيانا كشف فيه تفاصيل عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي.

وقال “سريع” وفق ما رصدته (وطن) إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ، تمكن من تنفيذ عملية هجومية واسعة. ومشتركة في العمقِ السعودي.

وأوضح أن ذلك تم عن طريق أربعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً “وثمانيةَ صواريخَ بالستية.. منها عشر طائرات مسيرةٍ نوع صماد3 وصاروخ ذو الفقار”.

الحوثيون يكشفون الاهداف التي قصفوها

وعن الأهداف التي قصفتها طائرات الحوثي داخل المملكة، قال متحدث الجماعة إن الطائرات “استهدفت شركةَ أرامكو في . ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقةِ الدمامِ في عمليةِ سماها بـ”عملية توازُن الردعِ السادسة”.

فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكريةً أخرى في مناطقَ عسيرَ وجيزانَ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k، وسبعة صواريخ نوع “بدر”. وفق سريع الذي أضاف:”وكانت الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.”

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثي في نهاية البيان، بأن هذا الاستهداف يأتي في إطارِ “حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الردِّ على تصعيدِ العُدوان. وحصاره الشاملِ على بلدِنا العزيز.”

وتابع بما نصه:” نعد النظامَ السعوديَّ بعملياتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ طالما استمرَّ في عُدوانهِ وحصارهِ على بلدِنا.”

استهداف دوري ومستمر

ويشار إلى أن هذا القصف سبقه هجوم مماثل يوم، الجمعة، حيث أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية. بصباح هذا اليوم عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

وقال يحي سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، في تغريدة رصدتها “وطن” وقتها: “مجدداً سلاح الجو المسير يتمكن. من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي. فجر الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة”.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. صوب مدينة جازان بجنوب المملكة. كما اعترض التحالف الأربعاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

صاروخ وطائرة مسيرة

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف عملاق النفط السعودي شركة “أرامكو” في جدة بصاروخ.

كما أكد الحوثيين، مهاجمة قاعدة عسكرية جنوبي المملكة بطائرة مسيرة، في حين أكد التحالف أنه. دمر صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة مفخخة أطلقهما الحوثيون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إنهم استهدفوا فجر اليوم منشآت لشركة. أرامكو النفطية السعودية في جدة. فجر بصاروخ مجنح من طراز “قدس 2″.

كما أوضح سريع، أن الإصابة كانت دقيقة، لافتاً إلى أن سلاح الجو المسير. التابع للجماعة تمكن من ضرب. هدف ذي أهمية في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط.

وأضاف أن الهجوم تم بطائرة مسيرة من نوع قاصف “كي2” (K2)، وتحدث عن إصابة دقيقة للهدف.

كما أشار المتحدث العسكري الحوثي إلى أن الهجوم جاء ردا على تصعيد من وصفهم بالأعداء، واستمرارا “للحصار والعدوان”.

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