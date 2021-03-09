أكثر من 300 هجمة حوثية بالصواريخ والمسيرات ضد السعودية ولا هجمة واحدة ضد الإمارات.. لماذا؟

أثار الإعلامي والكاتب المصري جمال سلطان، موجة من التساؤلات والجدل عبر تويتر، بعد تغريدة استفهم فيها عن سر استهداف الحوثيين للمنشآت والمدن السعودية فقط، رغم أن الإمارات جزء من التحالف الذي يقود الحرب في اليمن.

وقال جمال سلطان في تغريدته عبر حسابه الشخصي بتويتر والتي رصدته “وطن”، بأنه “من المفترض أن التحالف الذي يهاجم الحوثيين. في اليمن مكون من السعودية والإمارات.

من المفترض أن التحالف الذي يهاجم الحوثيين في #اليمن مكون من #السعودية والامارات ، أطلق الحوثي ـ على مدار أربع سنوات ـ أكثر من 300 هجمة بالصواريخ والمسيرات ، كلها ضد مدن ومنشآت السعودية ، ولا هجمة واحدة فقط ضد #الامارات ، … والله أعلم !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 9, 2021

وتابع أن أطلق الحوثي ـ على مدار أربع سنوات ـ أكثر من 300 هجمة بالصواريخ والمسيرات، كلها ضد مدن ومنشآت السعودية.

متسائلا عن السر انه “ولا هجمة واحدة فقط ضد الإمارات، والله أعلم”.

ردود فعل وتعليقات

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء، مع تغريدة الكاتب جمال سلطان، معبرين عن استغرابهم من هذا السلوك الذي تنتهجه قوات الحوثي. في التعامل مع كل من السعودية والإمارات.

كما قال أحد المغردين معلقاً على تغريدة سلطان، بأن ذلك له دلالات “خطيرة”، قد تكون السعودية متورطة بها دون أن تدري.

وقال في تعليقه: “هذا الاستنتاح قد توصل إليه الكثير من الكتاب والسياسيين السعوديين وأظهروا دهشتهم و استغرابهم من ذلك. ولكن يبدوا أن هناك إتفاقات سريه بين مبس ومبز”.

هذا الإستنتاح قد توصل إليه الكثير من الكتاب والسياسيين السعوديين وأظهروا دهشتهم وإستغرابهم من ذلك ولكن يبدوا أن هناك إتفاقات سريه بين مبس ومبز — أحمد بن محمد بن عوض قيسان (@2398QaBVa5eSZdM) March 9, 2021

فيما أرجع مغرد آخر سبب ذلك إلى العلاقة التي تربط كل من الإمارات وإيران.

الامارات لها علاقات قويه مع ايران وايران جزء من اقتصاد الامارات محدش بيضرب نفسه اي نعم فيه خلافات بس محدش بيضرب نفسه — Warblers ⭕ (@warblers_3) March 9, 2021

كما قال في تعليقه: “الإمارات لها علاقات قويه مع إيران، وإيران جزء من اقتصاد الإمارات، محدش بيضرب نفسه أي نعم فيه خلافات بس محدش بيضرب نفسه”.

مغرد آخر كان تعليقه بما نصه: “واضح انه ممول من الإمارات عن طريق إيران، بمعنى أن إيران تقبض ثمن السلاح الذي تمد به الحوثي. من الإمارات ليضرب السعودية”.

واضح انه ممول من الامارات عن طريق ايران بمعنى أن ايران تقبض ثمن السلاح الذي تمد به الحوثي من الامارات ليضرب السعوديه — محمدجميل (@aMEeo51SIXZ6C0u) March 9, 2021

أمير سعودي ينتقد إدارة بايدن لتراجعها عن إدانة الحوثيين

وهاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تراجعها عن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

جاء ذلك، في تغريدة للأمير السعودي سطام بن خالد، رصدتها “وطن”، تعليقاً على إدانة الولايات المتحدة لقصف الحوثيين. لأهداف متفرقة بالمملكة على مدار الأيام الماضية.

الحوثي ليس حزب يمني

وقال الأمير السعودي: “ما تقوم به جماعة الحوثي هي أعمال إرهابية فليس من المنطقي بأن تعامل معاملة كأنها حزب يمني”.

ما تقوم به جماعة الحوثي هي أعمال إرهابية فليس من المنطقي بأن تعامل معاملة كأنها حزب يمني, المواقف الغير صريحة وواضحة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية تعطيه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين من أهل اليمن ودول المنطقة https://t.co/5TdbO5nbcv — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 8, 2021

كما أضاف الأمير السعودي: “المواقف الغير صريحة وواضحة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية تعطيه. الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين من أهل اليمن ودول المنطقة”.

إدانة أمريكية

كما دانت السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية. الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية. وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام”.

تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية. تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام. pic.twitter.com/fMSMAAgJ84 — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) March 8, 2021

قصف السعودية

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في بيان تبنيها لعملية واسعة في المملكة.

ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه الرسمي بتويتر، بيانا كشف فيه تفاصيل عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي.

كما قال “سريع” وفق ما رصدته (وطن) إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ، تمكن من تنفيذ عملية هجومية واسعة. ومشتركة في العمقِ السعودي.

وأوضح أن ذلك تم عن طريق أربعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً “وثمانيةَ صواريخَ بالستية.. منها عشر طائرات مسيرةٍ نوع صماد3 وصاروخ ذو الفقار”.

الحوثيون يكشفون الأهداف التي قصفوها

وعن الأهداف التي قصفتها طائرات الحوثي داخل المملكة، قال متحدث الجماعة إن الطائرات “استهدفت شركةَ أرامكو في . ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقةِ الدمامِ في عمليةِ سماها بـ”عملية توازُن الردعِ السادسة”.

فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكريةً أخرى في مناطقَ عسيرَ وجيزانَ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k، وسبعة صواريخ نوع “بدر”. وفق سريع الذي أضاف:”وكانت الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.”

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثي في نهاية البيان، بأن هذا الاستهداف يأتي في إطارِ “حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الردِّ على تصعيدِ العُدوان. وحصاره الشاملِ على بلدِنا العزيز.”

وتابع بما نصه:” نعد النظامَ السعوديَّ بعملياتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ طالما استمرَّ في عُدوانهِ وحصارهِ على بلدِنا.”

استهداف دوري ومستمر

ويشار إلى أن هذا القصف سبقه هجوم مماثل يوم، الجمعة، حيث أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية. عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

كما قال يحي سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، في تغريدة رصدتها “وطن” وقتها: “مجدداً سلاح الجو المسير يتمكن. من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي. فجر الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة”.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. صوب مدينة جازان بجنوب المملكة. كما اعترض التحالف الأربعاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك