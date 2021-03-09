هجمات الحوثيين ضد السعودية دون الامارات
هجمات الحوثيين ضد السعودية دون الامارات
الهدهد

أكثر من 300 هجمة حوثية بالصواريخ والمسيرات ضد السعودية ولا هجمة واحدة ضد الإمارات.. لماذا؟

كتب وطن
0

أثار الإعلامي والكاتب المصري جمال سلطان، موجة من التساؤلات والجدل عبر تويتر، بعد تغريدة استفهم فيها عن سر استهداف الحوثيين للمنشآت والمدن السعودية فقط، رغم أن الإمارات جزء من التحالف الذي يقود في اليمن.

وقال جمال سلطان في تغريدته عبر حسابه الشخصي بتويتر والتي رصدته “وطن”، بأنه “من المفترض أن التحالف الذي يهاجم الحوثيين. في اليمن مكون من  السعودية والإمارات.

وتابع أن أطلق الحوثي ـ على مدار أربع سنوات ـ أكثر من 300 هجمة بالصواريخ والمسيرات، كلها ضد مدن ومنشآت السعودية.

متسائلا عن السر انه “ولا هجمة واحدة فقط ضد الإمارات، والله أعلم”.

ردود فعل وتعليقات

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء، مع تغريدة الكاتب جمال سلطان، معبرين عن استغرابهم من هذا السلوك الذي تنتهجه قوات الحوثي. في التعامل مع كل من السعودية والإمارات.

كما قال أحد المغردين معلقاً على تغريدة سلطان، بأن ذلك له دلالات “خطيرة”، قد تكون السعودية متورطة بها دون أن تدري.

وقال في تعليقه: “هذا الاستنتاح قد توصل إليه الكثير من الكتاب والسياسيين السعوديين وأظهروا دهشتهم و استغرابهم من ذلك. ولكن يبدوا أن هناك إتفاقات سريه بين مبس ومبز”.

فيما أرجع مغرد آخر سبب ذلك إلى العلاقة التي تربط كل من الإمارات وإيران.

كما قال في تعليقه: “الإمارات لها علاقات قويه مع إيران، وإيران جزء من اقتصاد الإمارات، محدش بيضرب نفسه أي نعم فيه خلافات بس محدش بيضرب نفسه”.

مغرد آخر كان تعليقه بما نصه: “واضح انه ممول من الإمارات عن طريق إيران، بمعنى أن إيران تقبض ثمن السلاح الذي تمد به الحوثي. من الإمارات ليضرب السعودية”.

ينتقد إدارة بايدن لتراجعها عن إدانة الحوثيين

وهاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تراجعها عن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

جاء ذلك، في تغريدة للأمير السعودي سطام بن خالد، رصدتها “وطن”، تعليقاً على إدانة الولايات المتحدة لقصف الحوثيين. لأهداف متفرقة بالمملكة على مدار الأيام الماضية.

الحوثي ليس حزب يمني

وقال الأمير السعودي: “ما تقوم به جماعة الحوثي هي أعمال إرهابية فليس من المنطقي بأن تعامل معاملة كأنها حزب يمني”.

اقرأ أيضاً

“فايننشال تايمز” تكشف عن فضيحة جديدة للإمارات.. عنصرية في كل شيء حتى اللقاح!

الشيخ حمد بن جاسم يكشف: هذه أسباب تصعيد الحوثيين للهجمات على السعودية

سمر بدوي سيطلق سراحها قريبا.. بايدن طلب وابن سلمان لا يملك سوى التنفيذ

كما أضاف الأمير السعودي: “المواقف الغير صريحة وواضحة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية تعطيه. الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين من أهل اليمن ودول المنطقة”.

إدانة أمريكية

كما دانت السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية. الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية. وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام”.

قصف السعودية

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في بيان تبنيها لعملية واسعة في المملكة.

ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه الرسمي بتويتر، بيانا كشف فيه تفاصيل عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي.

كما قال “سريع” وفق ما رصدته (وطن) إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ، تمكن من تنفيذ عملية هجومية واسعة. ومشتركة في العمقِ السعودي.

وأوضح أن ذلك تم عن طريق أربعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً “وثمانيةَ صواريخَ بالستية.. منها عشر طائرات مسيرةٍ نوع صماد3 وصاروخ ذو الفقار”.

الحوثيون يكشفون الأهداف التي قصفوها

وعن الأهداف التي قصفتها طائرات الحوثي داخل المملكة، قال متحدث الجماعة إن الطائرات “استهدفت شركةَ أرامكو في . ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقةِ ِ في عمليةِ سماها بـ”عملية توازُن الردعِ السادسة”.

فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكريةً أخرى في مناطقَ عسيرَ وجيزانَ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع 2k، وسبعة صواريخ نوع “بدر”. وفق سريع الذي أضاف:”وكانت الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.”

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثي في نهاية البيان، بأن هذا الاستهداف يأتي في إطارِ “حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الردِّ على تصعيدِ العُدوان. وحصاره الشاملِ على بلدِنا العزيز.”

وتابع بما نصه:” نعد النظامَ السعوديَّ بعملياتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ طالما استمرَّ في عُدوانهِ وحصارهِ على بلدِنا.”

استهداف دوري ومستمر

ويشار إلى أن هذا القصف سبقه هجوم مماثل يوم، الجمعة، حيث أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية. عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

كما قال يحي سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، في تغريدة رصدتها “وطن” وقتها: “مجدداً سلاح الجو المسير يتمكن. من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي. فجر الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة”.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. صوب مدينة جازان بجنوب المملكة. كما اعترض التحالف الأربعاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

“فايننشال تايمز” تكشف عن فضيحة جديدة للإمارات.. عنصرية في كل شيء حتى…

تقارير

الشيخ حمد بن جاسم يكشف: هذه أسباب تصعيد الحوثيين للهجمات على السعودية

الهدهد

سمر بدوي سيطلق سراحها قريبا.. بايدن طلب وابن سلمان لا يملك سوى التنفيذ

حياتنا

هند القحطاني تنفجر غضباً في وجه نساء المغرب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More