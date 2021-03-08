أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، موجة سخرية بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فاجأتهم بخلع الحجاب وتقديم وصلة رقص “السالسا”.

وصلة رقص نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش، بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام“، وهي ترتدي تيشرت أبيض وضيق بلا أكمام، مع بنطلون أسود، وتقوم برقص “السالسا” مع مدرب الرقص المصري الشهير خالد تيجانا.

وعلقت نسرين طافش على المقطع بالقول: “أرقص، لأنه لا يوجد شعور في العالم أعظم من شعور الحركة على مقطوعة موسيقية وترك بقية العالم يختفي “.

نسرين طافش غير متمرسة بالرقص

وبينما توقعت نسرين طافش أن يثني المتابعين على رشاقتها، إلا أنها تعرضت للسخرية بدلاً من ذلك، فكتب أحدهم: “تحتارين بطريقة لفت الأنظار إليك، فتقومين بعمل أمور غير جميلة”.

وكتب آخر: “لماذا هذا الادعاء بالفرح والصفاء والروحانية؟ كوني على طبيعتك”.

وانتقدت أخرى نسرين طافش بطريقة مهذبة قائلة: “جيدة، ولكنك تحتاجين إلى سرعة ودقة في الأداء وستصبحين مثالية”.

وسبق أن كشفت نسرين طافش أنها تتلقى دروس في رقص “السالسا”، ونشرت قبل أشهر عبر “انستجرام”، فيديو وهي ترقص مع نفس المدرب.

وعلقت الفنانة السورية حينها: “صباح الجمال و الطاقة العالية.. أول درس سالسا في مصر مع أشطر مدرب”.

وقبل أيام، فاجأت نسرین طافش متابعیھا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظھورها مرتديةً الحجاب.

ونشرت نسرين طافش مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام وهي تستعرض ارتداء الحجاب، بينما يُسمع في خلفية الفيديو صوت تلاوات قرآنيّة.

وحظي المقطع حينها بتفاعل متابعي الفنانة، واعتبروا أنه مناسب لها كثيراً، ودعوها للإستمرار في ارتدائه .

نسرين طافش بروب الاستحمام

ومؤخراً، تعرضت نسرين طافش إلى موجة انتقادات لاذعة عبر السوشيال ميديا، بعدما ظهرت بإطلالة جريئة وخاصة في منزلها.

ونشرت نسرين طافش صورة لها عبر حسابها الشخصي على “انستجرام”، ظهرت خلالها وهي ترتدي روب الاستحمام فقط. وتكشف جزءاً من ساقيها، ومستلقية على السرير وفي يدها مشروب ساخن.

وعلقت نسرين طافش على الصورة المثيرة للجدل بالقول: ” في السكون غناء جميل، في الصمت دهشة أصوات، حين تجلس وتصمت تخترع أوتارًا جديدة. نية اليوم :أنا أمنح نفسي جرعة صحية من الوقت الهادئ باستمرار “.

فستان ضيّق ومفتوح

هذا وقد حظي مقطع فيديو نشرته نسرين طافش بأكثر من مليون و300 الف مشاهدة خلال أقل من 19 ساعة من نشره على انستغرام قبل أسابيع.

كما وظهرت نسرين في الفيديو وهي تستعرض بفستان ضيّق مفتوح من أعلى ساقها الأيسر .

وأرفقت “نسرين” الفيديو بتعليق كتبت فيه: “لن تعرف معنى ان تحب الآخر حقًا ما لم تحب نفسك أولًا”.

نسرين طافش محجبة في “المداح”

الجدير بالذكر أن صورة نسرين طافش بالحجاب، تعود لشخصيتها الدرامية الجديدة “رحاب” التي ستؤديها في مسلسل “المداح” المتوقع عرضه في رمضان المقبل.

ويشارك نسرين طافش البطولة كل من: حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، وأحمد بدير.

وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول الروحانيات والأناشيد، والموشحات الدينية، وجلسات الذكر والمديح. وهو من تأليف كلّ من أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما كان آخر ظهور لنسرين طافش العام الماضي في المسلسل المصري “الوجه الآخر” حيث ظهرت بشخصية “سارة”.

أما في الدراما السورية، ظهرت في “مقامات العشق”، وجسدت خلاله شخصية “ست الحسن كرونيكا”.

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