نجل سعد الجبري يسخر من ابن سلمان: الاختباء في سراديب نيوم وتفويض أهل الخبرة أفضل لك

سخر خالد الجبري، نجل المسؤول السعودي البارز سعد الجبري، من أسلوب الاستجداء الذي تتبعه السلطات السعودية. وولي عهدها محمد بن سلمان بشأن القصف الحوثي على عدد من المدن السعودية.

جاء ذلك تعليقاً من الجبري، على تصريحات وزارة الطاقة السعودية، التي دعت فيها العالم ومنظماته للوقوف. ضد القصف الحوثي لمنشآت السعودية الحيوية.

وزارة الطاقة تستجدي العالم

ونقلت وكالة “واس” السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، قوله، إن الوزارة تشجب محاولة استهداف. ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران.

وأكد المصدر السعودي، أن “مثل هذه الاعتداءات التخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم”.

#عاجل

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة يشجب محاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، ويؤكد أن مثل هذه الاعتداءات التخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم.https://t.co/iortqPuhyp#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 7, 2021

وأضاف: “هذه الأعمال تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال. على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية”.

#عاجل #وزارة_الطاقة: المملكة تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية.. — واس العام (@SPAregions) March 7, 2021

نجل الجبري يسخر من ابن سلمان

الدكتور خالد الجبري، قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “الاعتراف بالفشل خير من الاستمرار فيه”.

وأضاف الجبري: “فعلاً لقد حان وقت استجداء الحلفاء والمجتمع الدولي لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية. بعد ست سنوات من عجز وزير الدفاع عن ذلك”.

وتابع: “حفظ الله المملكة وشعبها ومقدراتها من كيد الأعداء وكوارث غير الأكفاء”.

الاعتراف بالفشل خير من الاستمرار فيه. فعلا … لقد حان وقت استجداء الحلفاء والمجتمع الدولي لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية بعد ٦ سنوات من عجز وزير الدفاع عن ذلك. حفظ الله المملكة وشعبها ومقدراتها من كيد الأعداء وكوارث غير الأكفاء. https://t.co/5ZM02CuHtO — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 7, 2021

وأضاف الجبري قائلاً :” قبل المبالغة في انتقاد وزير الدفاع السعودي، علينا الأخذ بالحسبان أنه لا يتمتع بأي تعليم عسكري ولا خبرة قتالية “.

وزاد خالد الجبري :” من الواضح أنه لم يعد لديه ما يقدمه بعد ٦ سنوات من الحرب الكارثية. بالتالي، فإن الاختباء في سراديب. نيوم وتفويض أهل الخبرة هو أفضل تصرف ممكن”.

قبل المبالغة في انتقاد وزير الدفاع السعودي، علينا الأخذ بالحسبان أنه لا يتمتع بأي تعليم عسكري ولا خبرة قتالية. من الواضح أنه لم يعد لديه ما يقدمه بعد ٦ سنوات من الحرب الكارثية. بالتالي، فإن الاختباء في سراديب نيوم وتفويض أهل الخبرة هو أفضل تصرف ممكن.#وزير_الدفاع_فاشل — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 7, 2021

استهداف ميناء رأس تنورة

ومساء الأحد، أعلنت السعودية عن استهداف ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة “أرامكو” في مدينة الظهران. شرقي المملكة، بهجومين منفصلين.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة تعرضت صباح الأحد. لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار قادمة من البحر.

وأوضح المصدر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

كما أشار المصدر إلى “محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت مساء الأحد. شظايا صاروخ بالستي قرب الحي السكني التابع للشركة في مدينة الظهران. الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم من جنسيات مختلفة”.

وكشف أنه “لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات”.

كما أكد المصدر أن “المملكة تؤكد أن هذه الاعتداءات التخريبية تعد انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية”. وأنها “بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي”.

وزارة الدفاع السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إنه تم تدمير وإسقاط الطائرة المسيرة والصاروخ، المستخدمين في الهجومين.

وتابع المالكي في بيان: “تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين”.

وأكد أن “وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي. ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.

الحوثيون يكشفون الاهداف التي قصفوها

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء بسماع دوي انفجار قوي في مدينة الظهران شرق السعودية، فيما أعلنت جماعة الحوثي في بيان أيضا عن تبنيها لعملية واسعة في المملكة.

ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه الرسمي بتويتر، بيانا كشف فيه تفاصيل عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي.

وقال “سريع” وفق ما رصدته (وطن) إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، تمكن من تنفيذ عملية هجومية واسعة. ومشتركة في العمقِ السعودي.

وأوضح أن ذلك تم عن طريق أربعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً “وثمانيةَ صواريخَ بالستية.. منها عشر طائرات مسيرةٍ نوع صماد3 وصاروخ ذو الفقار”.

وعن الأهداف التي قصفتها طائرات الحوثي داخل المملكة، قال متحدث الجماعة إن الطائرات “استهدفت شركةَ أرامكو في . ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقةِ الدمامِ في عمليةِ سماها بـ”عملية توازُن الردعِ السادسة”.

فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكريةً أخرى في مناطقَ عسيرَ وجيزانَ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k، وسبعة صواريخ نوع “بدر”. وفق سريع الذي أضاف:”وكانت الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.”

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثي في نهاية البيان، بأن هذا الاستهداف يأتي في إطارِ “حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الردِّ على تصعيدِ العُدوان. وحصاره الشاملِ على بلدِنا العزيز.”

وتابع بما نصه:” نعد النظامَ السعوديَّ بعملياتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ طالما استمرَّ في عُدوانهِ وحصارهِ على بلدِنا.”

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