أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في مصر، رصدته كاميرات المراقبة ويوثق لحظة تحرش شخص بطفلة في المعادي .

طفلة المعادي لامس أجزاء حساسة في جسدها

ويظهر بالفيديو الذي نشرته إحدى السيدات عبر صفحتها على “فيسبوك”، لحظة قيام المتحرش باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات. ثم بدأ بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وقبل أن يتمادى باعتدائه، تخرج سيدة من باب إحدى الشقق وتنهره.

كما وعلقت السيدة التي نشرت الفيديو قائلة: “هذه الجريمة حدثت في ميدان الحرية بمنطقة المعادي داخل العمارة. والمتحرش نادى على البنت الصغيرة، وعمل ما ترونه بالفيديو، وحين واجهته بالكاميرا وشتمته هرب، لازم يتحاسب”.

– TW / بيدوفيليا : بيدوفيلي حقير من مصر / المعادي / ميدان الحُرية. دخل عمارة مش بتاعته. تحرش جنسياً بطفلة. "خفيت وشها". البنت صرخت طلع الجيران. المتحرش اختفى. ولحد دلوقتي هو حُر طليق. عايزكم تحطوا الفيديو بعين كل حقير شايف لبس المرأة سبب التحرش#القبض_على_متحرش_المعادي pic.twitter.com/qYWHN3UjTM — A_hmed (@Ahmeeddd44) March 8, 2021

متحرش المعادي

ودشن الناشطون هاشتاجات تحت عناوين مختلفة منها، #القبض_على_متحرش_المعادي، #متحرش_الاطفال. #القبض_على_متحرش_المعادي، والتي طالبوا خلالها الشرطة بسرعة القبض على الجاني.

وكان الفنان المصري محمد هنيدي من أول المعلقين على الحادثة.

وكتب هنيدي عبر صفحته على “فيسبوك”: “الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفله. بريئة مرعب لدرجة مخيفه، ومانصحش حد يشوفه. والحسنة الوحيدة انه اظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات ابشع مما نتصور. اتمنى القبض على المتحرش ده فورا اي كان هو فين”.

وجاء في تعليق إحدى المغردات: “هذا هو المتحرش المجرم، لولا المرأة التي كشفته و هو يرتكب جريمته لكانت الطفلة الآن مغتصبة. من قبل هذا الخرتيت المنبوذ أطالب بقطع يده ليعاني من أثار نفسية طويلة كما ستعاني الطفلة بسبب جريمته !”.

هذا هو المتحرش المجرم، لولا المرأة التي كشفته و هو يرتكب جريمته لكانت الطفلة الآن مغتصبة من قبل هذا الخرتيت المنبوذ. أطالب بقطع يده ليعاني من أثار نفسية طويلة كما ستعاني الطفلة بسبب جريمته! #طفله_المعادي #القبض_على_متحرش_المعادي @EgyptianPPO https://t.co/iaMaaRMpQ4 pic.twitter.com/ykP8747i19 — لمى (@justlamax) March 9, 2021

وأشادت أخرى بدور المرأتين اللتين أنقذتا الطفلة، وكتبت: “نفسي أوضح بس إن دي أكتر وحدة شجاعة في الكون كفاية انها اظهرت. مسخ علي حقيقته قصاد العالم كله وانقذت الطفلة، وبالنسبة للمتحرش اللي بيشوح بأيده كلها ساعات وصورتك هتوصل وهيتشوح بيك وسط الناس كلها”.

نفسي اوضح بس ان دي اكتر واحده شجاعه في الكون كفايه انها اظهرت مسخ علي حقيقته قصاد العالم كله وانقذت الطفله

وبالنسبه للوسخ اللي بيشوح بأيده كلها ساعات وصورتك هتوصل وهيتشوح بيك وسط الناس كلها #القبض_على_متحرش_المعادي pic.twitter.com/9NivaJHiuu — فـَ (@Weza97608750) March 9, 2021

كما نشر آخر عدة صور من حساب المتحرش تظهر ادعائه التدين والأخلاق، وكتب: “نبذة بسيطة من اكونت متحرش طفلة المعادي”.

نبذة بسيطة من اكونت متحرش طفلة المعادي pic.twitter.com/oNHvsHxBnC — پانيك توتال الموجه التانية (@umsiaa) March 9, 2021

وعلق آخر: “تظن انك صالح… انت فقط مستور حسبي الله ونعم الوكيل”.

_ تظن انك صالح… انت فقط مستور حسبي الله ونعم الوكيل#متحرش_المعادي pic.twitter.com/BQaA0nD5vj — mahmoud Alsawah (@mahmoudelswah) March 9, 2021

متزوج ولديه طفلان!

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة في وقت لاحق من إلقاء القبض على المتحرش، وتبين أنه يدعى محمد جودت، وهو متزوج ولديه طفلان.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد تمكنت قوات الأمن من تحديد هويته من خلال فحص الكاميرات. وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من سيدة تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بالطفلة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث. وتبين من خلال فحص الكاميرات أنه شاب فى العقد الخامس من عمره وأنه كان يعمل محاسب في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، وأنه حاول التحرش بطفلة لم يتعدَ عمرها 10 سنوات.

وباشرت النيابة التحقيق، وقررت التحفظ على مقطع الفيديو وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تحرش وضرب

وشهدت مصر قبل أيام حادثة تحرش أثارت ضجة في البلاد، حين تعرضت فتاة مصرية من محافظة الاسكندرية، إلى التحرش. والضرب على يد شاب، أثناء سيرها برفقة صديقتها. في أحد الشوارع.

وبدأت أحداث القصة، حين نشرت الفتاة التي تدعى آية عابد صورتها التي تظهر إصابتها بكدمات في وجهها. عبر صفحتها على فيسبوك، وذكرت أنها تعرضت للتحرش والضرب من قبل شاب.

وأشارت الفتاة إلى أنها حررت محضرا بالحادث وتم القبض على الشاب، لكن والدها رفض تحرير المحضر باعتباره. قضية تحرش واكتفى بتسجيل واقعة الضرب خوفا على سمعة ابنته.

هذا الأمر أثار غضب الفتاة آية، وجعلها تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي، لتطالب بحقها ممن تحرش بها وقام بضربها.

ما جعل الناشطون يدشنون هاشتاج #حق_آية_لازم_يرجع، طالبوا خلاله بالقبض على المتحرشين، وإنزال أقصى. العقوبات بهم، مطالبين بضرورة تشديد العقوبة في تلك القضايا وعدم التهاون بها.

الجدير بالذكر أن مصر غلظت عام 2014 عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر، تزيد إلى عام حال تكرارها . أو الغرامة المالية ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، بينما تصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن .المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات إذا كانت الضحية أقل من 18 عاماً.

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