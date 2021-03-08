أثار الفنان السعودي عبدالله السدحان، غضباً بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتقاده قرار حظر التجول الجزئي الذي فرضته الكويت مؤخراً.

عبدالله السدحان يوثق “منظر مُحزن”

ووثق عبدالله السدحان، الذي يقيم في الكويت حالياً بسبب ارتباطات فنية. لحظة الازدحام في الشوارع بسبب اقتراب موعد الحظر، مما أثار انزعاجه.

وقال الفنان السعودي بالفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على تطبيق “انستجرام“: “في الحقيقة هذا المنظر محزن، لأن اليوم أول يوم في قرار منع التجول والحظر، شاهدوا السيارات، وشاهدوا الناس”.

وتابع السدحان: “ماذا يعني الحظر من الساعة الخامسة؟. دعوا الناس تخرج من دوامها وتعود إلى منازلها، أو تحضر لعائلاتهم أغراضا بدل الزحمة”.

واقترح السدحان أن يبدأ الحظر من الساعة السابعة أو السابعة والنصف، مؤكداً أن هذا مطلب الكثير من الناس.

“قرار مخجل”

وأرفق السدحان الفيديو بتعليق قال فيه: “قرار الحظر بدءاً من 5 مساءً قرار مخجل لا يمت للتخطيط والشفافية مع المواطن أبدا، الحمدلله على كل حال”.

وتعرض عبدالله السدحان إلى هجوم من المتابعين الذين طالبوه بعدم التدخل بشؤون دولة ليست دولته، وطالبوه بالعودة إلى السعودية إذا لم يُعجبه الوضع في الكويت.

وجاء في أحد التعليقات: ” هذا قرار يخص دولة الكويت، حنا مالنا دخل فيهم، انت سعودي يا عبدالله مو كويتي، اذا متضايق من الحظر ارجع ديرتك مافيها حظر”.

“يا غريب كن أديب”

وكتب آخر: ” ياغريب خلك اديب ماهو من حقك تنتقد قرار بلد ماهو بلدك بالشكل هذا”.

ووافقهما الرأي آخر وعلق: ” انت ضيف ياعبدالله هذه امور تخص دولة الكويت ومواطنينها مالك علاقه فيه ولا لك علاقه بالأمور الحكومية، تنتقد انت حكومتك السعودية”.

هذا ويقيم السدحان في الكويت للمرة الثانية، بعد انضامه لمسلسل ” شيلوي ناش”، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

“ممنوع نتنفس”

وسبق أن تداولت حسابات محلية تسجيلاً صوتياً، قالت إنه يعود للفنانة الكويتية حياة الفهد. وهي تهاجم الحكومة الكويتية بسبب إعادة فرض حظر تجول جزئي على البلاد وسط ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وتقول حياة الفهد بالتسجيل المنسوب لها: “لماذا الحظر من الخمسة للخمسة؟ عديتو الساعات؟ لماذا شهر وليس أسبوعاً؟ ماذا ستفرق؟”.

وتابعت: “بالحظر ألن تتجمع الناس؟ سيتجمعون، ألم تفكروا بالأطفال؟ هناك أطفال يدرسون أون لاين وينتهون الساعة الثانية والنصف، ويتناول غذاءه الساعة الثالثة، وينتهي من واجباته الساعة الرابعة أو الخامسة، ألا يحق له الخروج بعدها ليتنفس؟”.

وأشارت حياة الفهد أيضاً إلى فئة كبار السن الذين يخرجون لاستنشاق الهواء، وتساءلت: “ممنوع يتنفسوا؟”.

واستطردت الفنانة: “هناك عائلات تسكن شقق مع أطفال ثلاثة وأربعة وخمسة، ستحبسونهم من الساعة الخامسة للخامسة، هل تريدونهم أن يتطلقون؟ والشباب كيف سيتحملون؟”.

سنلجأ للطب النفسي

واقترحت حياة الفهد أن يتم عمل إغلاق، وقالت: “لم نعترض على الإغلاق، جميع الدول الأخرى لجأت للإغلاق وليس للحظر، حرام عليكم. تخافون علينا من كورونا، وستوصلوننا إلى الطب النفسي”.

وأضافت: “انظروا لنا بعين الرحمة، خلوا الحظر من الساعة التاسعة للخامسة، عالأقل هناك وقت الواحد يتنفس، والله ضاقت خلوقنا، ووصلنا مرحلة يأس، أرجوكم”.

الفنانة القديرة حياة الفهد:

• تخافون علينا من كورونا تبون تودونا الطب النفسي.#حياة_الفهد #الحظر_الجزئي pic.twitter.com/h52reWdQsp — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) March 5, 2021

فجر السعيد تدخل على الخط

وقالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حينها أن التسجيل لا يعود لحياة الفهد. بل لسيدة أخرى تتشابه معها بالصوت.

وكتبت فجر السعيد تغريدة عبر “تويتر” قالت فيها: “الصوت المنتشر في الواتس اب لوحدة تتحلطم على الوضع ورافضة الحظر. مو صوت الفنانة الكبيرة حياة الفهد، صحيح فيه تشابه بالصوت ولكن ليست أم سوزان”.

وتابعت فجر السعيد: “منذ بدأتم الحظر، عدتم للكذب وتأليف القصص وتوزيع الإشاعات”.

الصوت المنتشر في الواتس اب لوحده تتحلطم عالوضع ورافضه الحظر …. مو صوت الفنانه الكبيره #حياة_الفهد صحيح فيه تشابه بالصوت ولكن ليست ام سوزان … وبس من بديتوا حظر رجعتوا للچذب وتأليف السوالف وتوزيع الإشاعات 🙊 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 5, 2021

ورغم نفي فجر السعيد غير أن عدد من المغردين أكدوا أن الصوت يعود لحياة الفهد، وطالبوا الفنانة الكويتية بالخروج ونفي صحة التسجيل بنفسها إذا كان فعلاً لا يعود لها.

حظر تجول جزئي

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت فرض حظر تجول جزئي، يبدأ من اليوم الأحد المقبل ويستمر إلى 8 أبريل/نيسان المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق باسم الحكومة طارق المرزم. قوله إنه سيسري تطبيق الحظر الجزئي بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامس صباحًا.

وعقب اجتماع استثنائي للحكومة، قال المرزم في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد.

وسمحت الحكومة بأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيًا على الأقدام والسماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق بمزاولة نشاطها عبر خدمات التوصيل فقط، بينما ستتوقف المطاعم والمقاهي عن تلقي الطلبات خلال ساعات الحظر المُعلنة.

كما كلفت الحكومة الكويتية ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة لجائحة كورونا.

وسجلت الصحة الكويتية الأحد، 1,144 حالة جديدة، وتسجيل 956 حالة شفاء، و 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد⁩ COVID-19.

ويصبح إجمالي عدد الحالات 200,572 حالة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك